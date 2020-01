Erneut Pferd bei Kehl von Koppel befreit: Verdacht auf absichtliche Tat erhärtet sich

Anzeige

Erhärtet hat sich der Verdacht, dass Unbekannte bei Kehl vorsätzlich Pferde aus ihren Koppeln befreien. In den vergangenen Wochen war es deshalb mehrfach zu Unfällen und gefährlichen Situationen gekommen. Noch ist völlig unklar, was die mutmaßlichen Täter antreibt.

Der jüngste Fall, über den die Polizei erst am Dienstag berichtete, ereignete sich am Freitagmorgen, die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge am Samstagabend informiert. Demnach entdeckten Zeugen in Zierolshofen ein Pony außerhalb seiner Weidefläche. Ein Mann führte das Pony zurück auf die Koppel. Zu Schaden kam in diesem Fall niemand.

Offenbar war der stromführende Weidezaun geöffnet und verschiedene Weidezaundrähte ausgehängt worden. Die Polizei schließt aus, dass der Zaun von dem Pony oder anderen Pferden niedergerissen wurde. Vielmehr sei davon auszugehen, dass hier ein Mensch seine Hände im Spiel hatte.

Polizei sucht Hinweise und Zeugen

Die Polizei bitte einmal mehr um Aufmerksamkeit und Sensibilität. Wer im Umfeld von Pferdekoppeln verdächtige Wahrnehmungen macht oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet, soll die Beamten über den Notruf 110 informieren.

Bislang ereigneten sich im Raum Kehl seit Jahresbeginn drei Unfälle mit freilaufenden Pferden. In zwei weiteren Fällen mussten die Beamten bereits im Spätherbst Pferde 2019 einfangen, ohne dass es dabei zu weiteren Vorfällen kam.

