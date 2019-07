Europa-Park ist der beliebteste Freizeitpark in Deutschland

Anzeige

Der Europa-Park ist 2019 der beliebteste Freizeitpark in Deutschland. Das geht aus dem Freizeitpark-Ranking von „testberichte.de“ hervor, bei dem Besucher-Meinungen zu über 110 Freizeitparks in Deutschland ausgewertet wurden.

In Baden-Württemberg wurden insgesamt 15 Freizeitparks und über 90.000 Kundenmeinungen ausgewertet. Mit 4,8 von 5 möglichen Sternen setzte sich der Europa-Park in Rust klar an die Spitze. Rund 70.000 Mal wurde dabei für den Freizeitpark abgestimmt. Auch deutschlandweit belegte der Europapark den ersten Platz. Der Familienpark Westerheim landete hingegen bundesweit auf dem letzten Platz (3,1 Sterne, Platz 112). Alle Parks, die mit 4,3 Sternen oder mehr bewertet wurden sind bei den Besuchern überdurchschnittlich beliebt.

Insgesamt landeten die Freizeitparks aus Baden-Württemberg im Bundesländer-Ranking auf dem 13. Rang vor Berlin.

BNN