Europa-Park plant Seilbahn nach Frankreich

Anzeige

Das wäre eine neue Dimension der deutsch-französischen Freundschaft: Der Europa-Park plant den Bau einer Seilbahn von Rust nach Frankreich.

Am morgigen Dienstag soll es eine Pressekonferenz zu dem Großprojekt geben. Wir der offizielle Pressekanal des Freizeitparks auf Twitter schreibt, wurde „ein Traum geboren“. Das deutsch-französische Projekt solle beide Länder näherbringen und viele neue Arbeitsplätze schaffen.

Ein Traum wurde geboren: Ein deutsch-französisches Projekt soll beide Länder durch eine Seilbahn hoffentlich näher bringen. Die Investition nach Frankreich wird neue Arbeitsplätze schaffen. Informationen werden morgen auf der Pressekonferenz um 17:45 @europa_park bekannt gegeben. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 5. November 2018

Dazu passt auch ein Tweet von Europa-Park-Geschäftsführer Michael Mack, der schreibt: „Heute ist ein großer Tag für die deutsch-französische Freundschaft.“

Heute ist ein grosser Tag für die deutsch französische Freundschaft! Aujourd’hui est un grand jour pour l’amitié franco-allemande !! @strasbourg @EmmanuelMacron — Michael Mack (@MichaelMack) 4. November 2018



Jean Rottner, Bürgermeister des elsässischen Mühlhausen, meldete sich ebenfalls auf Twitter zu Wort. Dort dankt er der Park-Betreiber-Familie Mack und spricht von einer länderübergreifenden Achse und einer vorbildlichen Koordination zur Erfüllung des Traums: „Ein sehr schönes Projekt für das Elsass.“

Merci à la famille #Mack et à sa confiance. Un axe franco allemand et une coordination exemplaire entre nos 2 pays pour oser ce rêve ! Un très beau projet pour l’Alsace. Une vraie collaboration entre les collectivités et l’Etat.@MichaelMack @regiongrandest @ADIRA_Alsace https://t.co/Uaw1EEURnj — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) 5. November 2018

Das Großprojekt wäre kein Einzelfall. Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner will mit Seilbahnen den öffentlichen Nahverkehr entlasten. In München könnte das Projekt „Seilbahn am Frankfurter Ring“ realisiert werden, das drei U-Bahnhöfe verbinden würde. Eine Machbarkeitsstudie soll demnächst in Auftrag gegeben werden, wie der Tagesspiegel berichet. Mehrere hundert Seilbahnen wären demnach insgesamt in allen deutschen Städten denkbar.

Viel los in Rust

Für Schlagzeilen hatte der Europa-Park jüngst im Mai dieses Jahres gesorgt. Ein Brand in dem Freizeitpark zerstörte die beliebten „Piraten von Batavia“ völlig. Wenige Tage später wurde bekannt, dass die beliebte Attraktion zurückkommen soll.