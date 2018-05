Unfall in Achern: Fußgängerin verletzt

Fautenbach (ots/red) Bei einem Unfall im Acherner Stadtteil Fautenbach ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Die 20 Jahre alte Fußgängerin überquerte nach Angaben der Polizei die Straße, als sich der Verkehr aus Richtung Renchen kommend an einer roten Ampel staute. Ein 18-jähriger Motorradfahrer fuhr links an den wartenden Autos vorbei und bemerkte die Frau zu spät. Die 20-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden, meldet die Polizei. Der Motorradfahrer blieb unverletzt

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3938959