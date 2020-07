Freude über die freie Fahrt von Bühlertal nach Sand

Anzeige

Rund eineinhalb Jahre war die Sandstraße ab Bühlertal hinauf auf den Sand voll gesperrt. Redakteur Andreas Bühler sprach am ersten Tag der Öffnung mit Besuchern und Geschäftsleuten über die wieder geöffnete Verbindung auf die Schwarzwaldhochstraße.

Es ist eigentlich keine außergewöhnliche Situation: Autos beschleunigen bergauf Richtung Sand, Motorradfahrer legen sich unter Motorengeheul mächtig in die Kurve. Neu ist jetzt die komfortable Straßenlage auf der teilsanierten Sandstraße ab Höhe Wiedenfelsen bis zum ehemaligen Hotel Sand. „Der Ausblick ist von hier wirklich wunderschön.

Und diese Kehre mit dem Parkplatz lädt zum Verweilen auf. Man sieht, dass hier alles neu gemacht ist. Wir haben nicht gewusst, dass die Straße so lange gesperrt war. Wir hatten einfach Glück bei unserem Ausflug“, sagt Frau Mischler, die sich zusammen mit ihrem Mann im elsässischen Haguenau an diesem wunderschönen Tag auf den Weg Richtung Schwarzwald gemacht hat. Am ersten Tag der Wiedereröffnung der Sandstraße gibt es viel Verkehr und erwartungsvolle Geschäftsleute.

Freude auf dem Campingplatz Herrenwies

„Wir sind hier mit dem Campingplatz Herrenwies natürlich auf die Kunden aus der Ferne angewiesen. Durch Corona haben wir gleich zu Beginn der Saison zwei Monate schließen müssen. Wir sind froh, dass die Straße jetzt wieder offen ist, damit die Camper nicht auch noch auf dem Weg zu uns einen großen Umweg fahren müssen.

Die meisten sind aus Frankreich und Holland“, erklärt Petra Eichhorn vom Campingplatz Herrenwies. Die zurückliegenden Bauzeit mit Vollsperrung sei für sie, ihren Mann Daniel Eichhorn und die Dauercamper sehr beschwerlich gewesen. „Die Strecke nach Bühl zum Einkauf und auf die Bank misst einfach sechs Kilometer, mit der Umleitung waren es 18 Kilometer.“

Der junge Fahrradfahrer atmet noch heftig. „Rund 800 Höhenmeter habe ich gerade gemacht von Bühl über Neusatzeck hier rauf“, sagt der 23-Jährige stolz. Er kommt aus Bayreuth und ist auf Familienbesuch in Bühl. „Ich freue mich jedes Mal über die alpinen Touren hier mit herrlichem Ausblick. Und jetzt bergab nach Bühlertal auf frischem Asphalt – einfach traumhaft.“

Pächter sind noch skeptisch in Sachen Tagesgeschäft

„Wir als Pächter mit unserem Imbiss am Wiedenfelsen haben durch die lange Sperrung eine schlechte Zeit hinter uns. Jetzt freuen sich alle, dass die Straße wieder offen ist“, stellt Danica Mijatovic fest. Schon einmal habe es herbe Einbußen durch die Vollsperrung bei der Sanierung des ersten Abschnittes direkt nach Bühlertal gegeben.

„Man hat uns gesagt, dass es noch einmal eine Baustelle gibt für das mittlere Stück der Sandstraße. Wann diese Sanierung kommt, steht noch nicht fest. Aber es gibt schon jetzt einen Trost, denn es gibt dann offensichtlich keine Vollsperrung mehr und der Verkehr soll mit Ampelbetrieb weiter rollen.“ Der Verkehr sei zwar recht hoch. „Aber das ist noch nichts. Kommen Sie mal am Sonntag, dann braust es hier nur so“, sagt die Pächterin und lacht. Zufrieden ist sie noch nicht mit dem Geschäft: „Die Leute sind wegen Corona generell verunsichert. Wir ja auch. Viele bringen ihre Verpflegung im Rucksack mit. Was auf jeden Fall geht sind gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen“, ist die dennoch zuversichtlich.