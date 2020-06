Freude über Konjunkturpaket ist in und um Achern eher verhalten

Anzeige

Mit einem beispiellosen Konjunkturpaket reagiert die Bundesregierung auf die Folgen der Corona-Pandemie. Profitieren sollen nicht zuletzt die Städte und Gemeinden, denen massive Gewerbesteuerausfälle drohen. Doch am Tag nach der spektakulären Ankündigung aus Berlin stellen sich Kommunalpolitiker vor allem eine Frage: Was kommt bei uns an?

Denn zum einen soll die Hilfe für wegfallende Gewerbesteuereinnahmen wohl pauschaliert gezahlt werden, zum anderen drohen Einnahmeausfülle den Kommunen beispielsweise durch die ebenfalls angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer.

Die Rathauschefs geben sich in ihrer Mehrheit daher nur verhalten optimistisch: „Was wir uns erhofft haben, ist ein Stück weit konkreter. Jetzt ist die Hoffnung belastbar“, sagt der Acherner Oberbürgermeister Klaus Muttach. Und so gilt für die Kommunen weiter die bereits vor Wochen ausgegebene Devise aus dem Acherner Rathaus: „Wir fahren auf Sicht“.

Werbe für seriöses und gleichzeitig mutiges Vorgehen

Klaus Muttach, Oberbürgermeister von Achern

Seit der Entscheidung aus Berlin, so der Acherner OB, hätten sich auf seinem Schreibtisch bereits „stapelweise Stellungnahmen und Bewertungen“ angesammelt. Letztlich bleibe die Erwartung, dass die Städte und Gemeinden unter dem Strich entlastet werden.

„Ich werbe für ein seriöses und gleichzeitig mutiges Vorgehen der Kommunen anstelle von Panikreaktionen“, so der Rathauschef, der darauf verweist, dass die „Kriegskasse“ gut gefüllt sei: Wenn man die Kreditermächtigungen ausschöpfe und die Ergebnisverbesserungen des Etats 2019 mit einbringe, so habe man zehn Millionen Euro, mit denen man die finanziellen Folgen der Corona-Krise auffangen könne.

Tiefpunkt erst in zwei Jahren

Die Ausfälle bei der Gewebesteuer „werden gravierend sein“, so der OB, doch das werde man erst im kommenden und im übernächsten Jahr „in seiner ganzen Wucht spüren“. Dies habe bereits die Finanzkrise 2008/2009 gezeigt, wo der finanzielle Tiefpunkt für die Städte und Gemeinden erst 2010 erreicht war. Jetzt gelte es, bei Investitionen so geschickt zu agieren, dass man die absehbaren Förderprogramme möglichst optimal ausnütze, so Muttach, der als Beispiele umweltfreundliche Mobilität und Investitionen in Kindergärten nannte.

Der erwartete Geldregen ändert nichts daran, dass sich die Städte und Gemeinden von Land und Bund ein wenig allein gelassen fühlen. Sehr kurzfristig erlassene Verordnungen müssten unter hohem Zeitdruck vor Ort umgesetzt werden, kritisierte der Acherner OB bereits vor dem Gemeinderat.

Auch der Ottenhöfener Bürgermeister Hans-Jürgen Decker hätte gerne mehr und eingehendere Informationen: „Ich weiß nicht, was das für unsere Kommune für Auswirkungen hat“, lehnt er eine Stellungnahme zum Konjunkturprogramm ab. Etwas dazu zu sagen, heiße, „mit der langen Stange im Nebel rumzustochern“.

Altschulden bleiben bestehen

Seebach, weniger mit Industrie gesegnet und mehr vom Fremdenverkehr abhängig als beispielsweise Achern und Rheinau, wird von dem Paket profitieren, sagt Bürgermeister Reinhard Schmälzle. Wichtig dafür sei aber, dass die Zahlungen in die Systematik des Finanzausgleichs aufgenommen würden.

Schmälzle begrüßte wie auch OB Klaus Muttach, dass Berlin darauf verzichtet habe, die Kommunen, die Altschulden vor sich herschieben, von diesen zu befreien. Dies sei, so hatte Muttach bereits zuvor argumentiert, nicht gerecht jeder anderen Stadt gegenüber, die gut gewirtschaftet hätte.

„Das bringt für Sasbachwalden nicht so viel wie wir uns eigentlich gewünscht hätten“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schuchter – auch ihre Kommune ist stark vom Fremdenverkehr abhängig. Der Sasbachwaldener Kämmerer Achim Gromann verweist ergänzend darauf, dass die Kommune angesichts der hohen Ausfälle im Tourismusbereich wohl keine ausreichende Kompensation erwarten dürfe. Abschließend könne man das aber nicht sagen. Wenig erhofft man sich von der Verbesserung bei Förderprogrammen, da der dort notwendige Eigenanteil nicht hinreichend zur Verfügung stehe.

Wiederaufbau durch die Kommunen

Kappelrodecks Bürgermeister Stefan Hattenbach sieht bei den Kommunen eine entscheidende Rolle beim anstehenden gesellschaftlichen Wiederaufbau: „Niemand anders wäre dazu in der Lage“. Der Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle sei ein gutes Signal, reiche aber nicht aus – auch bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer werde es deutliche Mindereinnahmen geben. Klar sei bereits jetzt: „Die Kommunen werden nicht finanziell unbeschadet aus der Krise hervorgehen“ – selbst wenn es ihnen gelinge, alle Forderungen durchzusetzen.

Es sei schwierig, eine erste Einschätzung abzugeben, sagt der Rheinauer Kämmerer Uwe Beck zu dem Konjunkturpaket. Dazu lägen noch nicht genug Informationen vor. Spannend dürfte vor allem werden, welche Maßstäbe an die Frage angelegt werden, welche Gewerbesteuerausfälle krisenbedingt sind – und welche nicht. Man hoffe auf einen unbürokratischen Weg „im Interesse schneller und belastbarer Ausgleichszahlungen“.

Eine Entlastung „im hohen einstelligen Millionenbereich“ erwartet Landrat Frank Scherer für den Ortenaukreis durch den höheren Bundesanteil an den Kosten für die Grundsicherung. Konkret soll der Anteil des Kreises an den Unterkunftskosten der Hertz-IV-Empfänger von 50 auf 25 Prozent sinken. „Das ist sehr erfreulich und der erwünschte Schritt in die richtige Richtung zur Entlastung der kommunalen Kassen. Wir haben uns lange für eine höhere Beteiligung des Bundes stark gemacht“, so der Landrat, der in diesem Zusammenhang eine angekündigte Verfassungsänderung begrüßte, damit der Ortenaukreis die Aufgabenträgerschaft der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) auch künftig eigenverantwortlich als kommunale Angelegenheit wahrnehmen könne und es nicht zu Bundesauftragsverwaltung komme.