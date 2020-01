Gemeinde Rheinmünster nimmt sich 2020 einige Bauprojekte bevor

Anzeige

Die Gemeinde Rheinmünster muss das Jahr 2020 mit rund 19 Millionen Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt stemmen. Positiv dabei ist, dass die Gemeinde wie bereits seit 2002 weiterhin in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei bleibt.

Von unserer Mitarbeiterin Anne-Rose Gangl

Außerdem ist in diesem Jahr keine Kreditaufnahme beabsichtigt und voraussichtlich muss die Gemeinde auch nur eine Million Euro aus dem Sparstrumpf nehmen, um das große Bündel an Investitionsaufgaben schultern zu können. „Es ist uns gelungen, in einigen Sitzungen einen Konsens zu finden“, sagte Bürgermeister Helmut Pautler in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Einvernehmlich stimmte das Ratsgremium sowohl dem Haushaltsplan 2020 als auch den Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu. Gelobt wurde quer durch die Fraktionen die sachlichen, konstruktiven und lösungsorientieren Haushaltsberatungen, die sich zu einem 400 Seiten starken Haushaltsplan zusammenführen ließen.

Personalkosten sind größter Aufwandsposten

Es ist der zweite Haushalt, den die Gemeinde Rheinmünster unter der neuen doppischen Haushaltsführung erstellte. Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Rheinmünster weist ein Gesamtvolumen vor ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 19,5 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 19,3 Millionen Euro aus. Es entsteht somit ein Plus in Höhe von rund 200.000 Euro.

Gewerbe- und Grundsteuer sind mit sechs Millionen Euro veranschlagt, Einkommen- und Umsatzsteueranteile mit fünf Millionen Euro. Weitere rund 5,6 Millionen Euro an Erträgen entfallen auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Gebühren, Mieten und Pachten. So kann sich die Gemeinde immer noch über Erträge in Höhe von 455.000 Euro aus der Kiespacht freuen.

Größter Aufwandsposten sind die Personalkosten in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro, die damit ein Drittel aller Ausgaben ausmachen. An Umlagen muss die Gemeinde Rheinmünster rund 5,1 Millionen Euro stemmen. Unverändert bleiben die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze.

Aufgabenkatalog ist „Herausforderung“

Als Verpflichtungsermächtigungen für künftige Investitionen wurden sechs Millionen Euro eingestellt. „Unser Aufgabenkatalog stellt für eine so kleine Gemeinde wie Rheinmünster schon eine Herausforderung dar“, sagte Bürgermeister Helmut Pautler mit Verweis auf anstehende Projekte wie Sanierung der Fachräume in der Realschule, Umbau und Erweiterung des Rathauses Schwarzach und Neubau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses.

Hierfür sind 20.000 Euro für eine Gesamtkonzeption im Haushalt eingestellt. Für eine Sanierungsstudie für das Hallenbad in Greffern wurden 15.000 Euro eingeordnet. Insgesamt sind für Hochbaumaßnahmen 795.000 Euro festgezurrt, davon unter anderen 80.000 Euro für den Neubau einer Fahrzeughalle beim Bauhof, 600.000 für Sanierungen an der Realschule und 95.000 Euro für die Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Söllingen.

„So viele Aufgaben hatten wir selten vor uns“, sagte Bürgermeister Helmut Pautler, der allerdings auch auf eine Rücklage von rund zehn Millionen Euro zum Jahresende 2019 blicken darf. Er plädierte für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme am Verwaltungsgebäude in Schwarzach, betonte jedoch, die Rangfolge der anstehenden Aufgaben entscheide der Gemeinderat.