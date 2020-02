Gerd Lugauer hört als Cheftrainer bei Bühler Turnern auf

Anzeige

Gerd Lugauer ist aus der mittelbadischen Turner-Szene eigentlich nicht wegzudenken. Und doch neigt sich die Ära Lugauer dem Ende entgegen.

Seit 44 Jahren ist der ehemalige Lehrer, der im Juni 70 wird, als Trainer in der Turnabteilung des TV Bühl engagiert. Seit 2002 ist er Chefcoach beim TVB. „Das reicht. Irgendwann ist halt Schluss“, sagt Lugauer – ganz ohne Wehmut oder Bitterkeit.

Nachfolgelösung in Sicht

Für den Bühlertäler, der mittlerweile in Bühl wohnt, ist der Entschluss, sein Amt künftig einem jüngeren Kollegen zu überlassen, eine „ganz normale Sache“. Lugauer sieht das Team um TVB-Abteilungsleiter Ralf Fäßler bei der Suche nach einem Nachfolger auf einem guten Weg und ist zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden wird.

So ganz loslassen wird der Pensionär freilich nicht. „Sobald ein neuer Mann da ist, trete ich in die zweite Reihe zurück“, kündigt er an. Gleichzeitig bietet er dem kommenden Cheftrainer der Bühler Turner seine Mithilfe an. „Natürlich werde ich ihn mit Rat und Tat unterstützen und stehe ihm zur Seite, ohne ihm in die Arbeit reinzureden.“

Täglich in der Sporthalle

Läuft alles wie geplant, endet für Lugauer demnächst eine Lebensphase, in der er praktisch täglich in der Halle stand und im Schnitt bei 35 Wettkämpfen pro Jahr die Verantwortung trug. Unter dem Strich habe die Freude an der Beschäftigung mit Sportlern im Alter von fünf bis 45 Jahren die Mühen mehr als aufgewogen.

Aufstieg 2004 als ein persönlicher Höhepunkt

Den Aufstieg 2004 in die drittklassige Regionalliga sowie den Bau der Geräte-Turnhalle bezeichnet er als Höhepunkte seines Schaffens, das Jahr in der Zweiten Bundesliga als „Zubrot“. Lugauer hatte all die Jahre stets Spaß an der Trainingsarbeit, wobei der nächste Termin unmittelbar bevorsteht. Rückzugsgedanken hin oder her: Am Samstag betreut er die zweite Mannschaft des TVB, die um 14 Uhr den TV Bretten zum ersten Saison-Wettkampf in der Bezirksliga erwartet.