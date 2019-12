Großes Fest zum Abschluss der Schulsanierung

Anzeige

Das Erdbeben im Frühjahr 2015 hat in Nepal 9 000 Tote gefordert und 4 000 Schulen im Land zerstört. Betroffen von der Naturkatastrophe waren auch 15 von 28 Schulen der Nepalhilfe Beilngries. Zahlreiche Spenden auch aus Mittelbaden trugen dazu bei, die Bildungsstätten wieder aufzubauen. Mit einem großen Fest wurde nun der Abschuss der Sanierungsarbeiten gefeiert.

Das Komitee der Nepalhilfe Beilngris wurde schon drei Kilometer vor dem Dorf erwartet. Hinter den 20 Gästen, unter ihnen der Bühler Profibergsteiger Ralf Dujmovits, lag bereits eine vierstündige Autofahrt über 70 Kilometer von der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu über schier unendliche Serpentinen in Richtung tibetische Grenze. Jetzt ging es die letzten Kilometer zu Fuß, begleitet von 2 500 Menschen, hinauf in den Ort Sangachok. Dort, in der Janajagriti Secondary School, wurde mit einem Riesenfest der Abschluss eines besonderen Sanierungsprojektes gefeiert. 15 von 28 Schulen der Nepalhilfe Beilngries waren durch das Erdbeben im Frühjahr 2015 ganz oder teilweise zerstört worden, jetzt sind sie vollends wieder aufgebaut.

Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen

Eine große Initiative im Zeichen der Solidarität fand damit nach vier Jahren ihren Abschluss. Mit einem Kostenaufwand von annähernd zwei Millionen Euro wurden die 15 Bildungsstätten wieder errichtet, berichtet die Nepalhilfe Beilngries auf ihrer Homepage. Darunter auch die nach dem Bühler Bergsteiger Ralf Dujmovits und seiner früheren Ehefrau Gerlinde Kaltenbrunner benannte „Gerlinde-und-Ralf-Schule“ im Dorf Thulosirubari.

Tausende feiern die Wiedereröffnung der Schule

Zur zentralen Feier in Sangachok kamen tausende Menschen aus den umliegenden Dörfern, teils in traditionellen Gewändern gekleidet, berichtet Dujmovits. Mit dem Hubschrauber ließ sich der Vize-Präsidenten von Nepal, Nanda Bahadur Pun, in das Bergdorf einfliegen, um dem Ereignis beizuwohnen.

Ralf Dujmovits und der Kölner Journalist Stefan Nestler waren der Einladung der Nepalhilfe gefolgt, an der Feier teilzunehmen. Zusammen mit der österreichischen Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner hatten sie nach dem Erdbeben das Hilfsprojekt „School up!“ ins Leben gerufen, um die zerstörte Schule im Dorf Thulosirubari wieder aufzubauen (der ABB berichtete). Sie sammelten Spenden, die Nepalhilfe organisierte den Wiederaufbau der Bildungsstätte. Diese war auf Initiative von Dujmovits und Kaltenbrunner 2009 eröffnet worden.

Unterstützung auch aus Mittelbaden

„Ohne die Organisation vor Ort hätten wir das nie leisten können“, lobt Dujmovits das Engagement der Nepalhilfe sowie der Repräsentanten des kleinen Vereins vor Ort. Dujmovits ist der Nepalhilfe bereits seit 1992 eng verbunden, gemeinsam mit weiteren prominenten Bergsteigern wie Gerlinde Kaltenbrunner und Hans Kammerlander. Viele haben sich eingebracht, um die Schule in Thulosirubari wieder zu errichten. Allein 180 000 Euro kamen durch die Aktion „School up!“ zusammen, weitere 40 000 Euro steuerte die Nepalhilfe Beilngries bei. Die Bühler Rockbands Van Teichmann und Red Hot gaben im Bürgerhaus Neuer Markt ein Benefizkonzert, weitere Gelder gingen bei drei Veranstaltungen in Bühlertal ein, unterstützt von Jürgen Brügel und dem Freundeskreis Faverges. Auch Gerlinde Kaltenbrunner förderte mit einer 24-Stunden-Wanderung in und um ihren Heimatort Spital am Pyhrn den Wiederaufbau der nach ihr benannten Schule. Hinzu kamen viele Spenden von Vereinen, Firmen oder Privatpersonen, bei den sich Dujmovits herzlich im Namen der Kinder von Thulosirubari bedanken möchte.

Besuch in der neuen „Gerlinde-und-Ralf-Schule“

Am Tag nach der zentralen Feier in Sangachok besuchten Dujmovits und Nestler die Schule in Thulosirubari. Auch dort sind die Arbeiten zum Wiederaufbau abgeschlossen. Zuletzt wurde noch der Schulhof gepflastert. Die Schule bietet Platz für 550 Kinder in drei Gebäuden. „Die Nepalhilfe braucht weiterhin Spenden für die Lehrkräfte und den Unterhalt“, sagt Dujmovits. Zu Finanzierung der Projekte des Vereins trägt auch der Kalender „Himalaya 2020“ bei, für den die Profibergsteiger Ralf Dujmovits, Gerlinde Kaltenbrunner, Hans Kammerlander und Dieter Glogowski wieder die Fotos beisteuerten. 12 000 Kalender-Expemplare werden von den rührigen Vereinsmitgliedern jedes Jahr in Handarbeit verpackt und verschickt.

Ralf Dujmovits plant Expedition im Hindukusch

Weihnachten und den Jahreswechsel wollen der Bühler Bergsteiger und seine Ehefrau Nancy Hansen übrigens zu Hause in Bühl und in den Schweizer Alpen verbringen. Im Mai fassen sie eine fünfwöchige Expedition in Pakistan ins Auge. Im Hindukusch wollen sie das traditionelle Kalash-Fest besuchen und danach den rund 6 500 Meter hohen Thui II besteigen. Dies ist laut Dujmovits erst einer einzigen – britischen – Expedition gelungen. „Ein wunderschöner Gipfel in Form eines richtig steilen Matterhorns“, schwärmt er und freut sich: Koch Ehsan Karim, der ihn seit Jahrzehnten auf Expeditionen begleitet, hat spontan zugesagt. Vor dem Hintergrund der Klimadiskussion soll diese Tour allerdings Dujmovits’ einzige außereuropäische Kletterreise im Jahr 2020 sein.

Infos im Internet:

www.nepalhilfe-beilngries.de

www.ralfdujmovits.de