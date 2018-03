Hoch hinaus für das eigene Bild

Die Vogelperspektive liegt eindeutig im Trend: Für mehrere Kurzfilme, mit denen sich die Gemeinden in der Region rund um Achern im Internet vorstellen, sind Kamera-Drohnen gestartet. Wie präsentieren sich die Kommunen in diesen „Imagefilmen“ – und warum tun sie es überhaupt? Wir haben verglichen:

Hoch über das Dorf, über Reben, Wald und Wiesen geht es in dem Video, mit dem sich Sasbachwalden seit einigen Wochen im Netz präsentiert. „Als Tourismusort legen wir großen Wer auf eine authentische Präsentation, die in erster Linie mit einem Film gelingt“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Aus großen Höhen geht es dann dicht heran an sprudelnde Brunnen, Mühlräder und blumengeschmücktes Fachwerk, bevor die Kamera am Sendeturm auf der Hornisgrinde entlangfährt. Rasant wird es zum Schluss, wenn ein Mountainbiker übers Gelände schießt. „Wichtig war, die Landschaft wiederzugeben, da sie neben der Herzlichkeit und Gastfreundschaft unserer Bevölkerung der wichtigste Werbefaktor ist“, so die Bürgermeisterin. Mit den Bildern wolle man den Schwarzwald offen, hell und sonnig zeigen. Der Film sei für alle Altersgruppen, Tages- und Feriengäste gedacht und solle Lust auf den Schwarzwald, die Natur und die Freizeitmöglichkeiten machen, die Sasbachwalden zu bieten habe.

Viel Landschaft aus der Luft, aber mit etwas mehr Menschen bevölkert, das zeigt der Imagefilm der Gemeinde Lauf: Sie picknicken neben der Burg Neuwindeck, besichtigen die Kirche, gehen mit Kindern auf den Spielplatz oder eilen als Feuerwehrleute zum nächsten Einsatz. „Wichtig war uns, dass der Film genau ausdrückt, wieso Lauf eine attraktive Gemeinde ist: Lebensqualität, Familienfreundlichkeit, Veranstaltungen als lebende Elemente der Kommune sowie die Vorstellung unserer Sehenswürdigkeiten“, sagt Bürgermeister Oliver Rastetter. Alle Menschen, die zu sehen sind, seien Laufer. Der Film könne nicht nur genutzt werden, um die Gemeinde bei Empfängen oder Veranstaltungen vorzustellen oder Übernachtungsgästen erste Eindrücke zu bieten: Ein Imagefilm sei vielfach als Werbeträger einsetzbar und könne nachhaltige Emotionen hervorrufen und Heimatgefühle wecken. „Auch für uns Laufer selbst ist so ein Film identifikationsstiftend. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich den Film sehe.“

Imagefilm soll Lebensphasen abbilden

In der Vogelperspektive startet auch der Imagefilm der Stadt Achern: Sie zeigt die Illenau von oben – und dann geht es auch schon hinein in das Rathaus, wo Oberbürgermeister und Ortsvorsteher diskutieren. Von der Politik werden die Zuschauer in den Alltag der Acherner geführt. Dieser spielt sich demnach an ganz verschiedenen Orten ab: auf dem Wochenmarkt und im Stadtgarten, bei Kulturveranstaltungen und in der Industrie, in Schule und Seniorenheim oder in den Wachen von Polizei und Feuerwehr – die Motivauswahl habe der Produzent übernommen. „Schlussendlich spiegeln sich alle Lebensalter wider – von der Geburt (Szene im Ortenau Klinikum Achern) über alle Lebensphasen hinweg“, teilt die Stadt mit. Neben einem ersten Eindruck für Besucher gebe es immer wieder Anlässe, bei denen die Stadt kompakt und ansprechend vorgestellt werden soll, etwa kürzlich bei dem Besuch einer Delegation aus Scherwiller.

Einen Film über einen besonderen Anlass findet, wer im Internet nach Videos über Renchen sucht: Anlässlich des 900-jährigen Bestehens wandelt der Zuschauer durch die Geschichte der Stadt, sieht historische Renchener Ansichten und lernt die wichtigsten Daten kennen, bis man schließlich in der Gegenwart ankommt und ein Kameraschwenk die heutigen Gebäude der Innenstadt zeigt. Ein weiterer Film dokumentiert, was am Jubiläumswochenende geboten war. „Einen offiziellen, in Auftrag gegebenen Film gibt es aktuell nicht“, sagt Manuela Epting, Leiterin der Tourist-Information Seebach. Bewegte Bilder werden auf dem Tourismus-Internetauftritt der Gemeinde trotzdem gezeigt: Zu sehen sind unter anderem ein Gleitschirmflug über den Dächern von Seebach, das Neujahrsschießen der Böllerfreunde Achertal und ein Video über den Westweg. Auch Sasbach hat aktuell keinen Film über die Gemeinde – und geplant sei das bisher auch nicht: „Die Marketingmaßnahmen werden erst mittelfristig intensiviert“, sagt Bürgermeister Gregor Bühler.

Zehn Jahre altes Video soll ersetzt werden

Einen „klassischen, allgemeingültigen Imagefilm“ hat auch die Gemeinde Kappelrodeck nicht: „Bislang war das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines meist nur begrenzt zeitlich aktuellen Films dafür ausschlaggebend“, erklärt Bürgermeister Stefan Hattenbach. Themenbezogene Videos über die Gemeinde seien allerdings zu finden, zum Beispiel eine Fernsehreportage oder ein studentisches Projekt über die Sage der „Hex vom Dasenstein“. Während die Stadt Rheinau im diesjährigen Haushaltsentwurf Mittel für einen Imagefilm eingeplant hat und eine Entscheidung darüber voraussichtlich im März getroffen wird, ist der bisherige Imagefilm von Ottenhöfen seit etwa einem halben Jahr nicht mehr online: Man habe an den Protagonisten gesehen, dass der Film bereits zehn Jahre alt war, teilt die Gemeinde mit. Ein neuer Film soll in der Zukunft folgen.

Film-Fakten:

„Gemeindefilm der StadtAchern“: online seit Januar 2013, auf Youtube 15 100-mal aufgerufen

„Imagefilm der Gemeinde Lauf“: online seit Januar 2018, rund 3 000 Aufrufe

„Werbetrailer 900-Jahrfeier Renchen“: online seit Januar 2015, rund 1 400 Aufrufe

„Sasbachwalden – die Ortenau von oben“: online seit Dezember 2017, rund 1 700 Aufrufe