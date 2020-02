Hochwasser in Mittelbaden: Pegel von Acher, Rench und Oos steigen

Anzeige

Wegen steigender Pegel ist es am Montagmorgen in der Region zu mehreren Feuerwehreinsätzen gekommen. In Kappelrodeck wurde der Hochwassermeldewert überschritten. Aktuell im Einsatz ist die Feuerwehr unter anderem in Baden-Baden, Renchen und Oberkirch, dort kontrollieren Einsatzkräfte die Dämme. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg auf Nachfrage mit.

Auch Straßen wurden gesperrt, in Karlsruhe wurde zwischen Oberreut und Rüpurr ein Feld überschwemmt. Verletzte gab es der Polizei zufolge keine.

Experten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg vermuten, dass die Wasserstände vereinzelt so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte derweil vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Allgäu und im Nordschwarzwald.

BNN/dpa, mehr in Kürze