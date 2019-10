Hunderte protestieren für nachhaltige Landwirtschaft – auch in Kehl

Anzeige

Landwirte und Umweltaktivisten sind am Dienstag bundesweit auf die Barrikaden gegangen und haben für eine nachhaltige EU-Agrarreform demonstriert – auch in Kehl. Rund 100 Demonstranten fanden sich auf dem Bahnhofsvorplatz ein.

Von unserer Mitarbeiterin Karen Christeleit

Zur Kundgebung und dem Marsch zum Europäischen Parlament in Straßburg hatten der Arbeitskreis „Bäuerliche Landwirtschaft“ gemeinsam mit dem Imkerbundaufruf „Wir haben es satt“, dem BUND Ortenau, Naturschützern und der Initiative Tierwohl aufgerufen. „Es gehöre alles zusammen – Bienen, Bauern und Bevölkerung“, betonte Biologin Petra Rumpel von der Kreisgruppe Ortenau des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.

Wir brauchen Veränderungen.

„Die Landwirte stehen vor riesigen Anforderungen, wir brauchen Veränderungen, doch diese müssen umsetzbar sein und bezahlt werden“, erklärte die Kampagnenleiterin Saskia Richartz, „wir fordern eine zielgerichtete Verteilung hin zu einer nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaft, in welcher auch kleine bäuerliche Betriebe und eine ökologische und tiergerechte Landwirtschaft eine Perspektive haben.“

„Von kleinen Höfen, die früher eine ganze Familie ernährten, kann man heute nicht mehr leben“, bedauerte Gemüsegärtnerin Henrike Polek aus Stuttgart, die 2018 zur besten Junggärtnerin Baden-Württembergs gekürt wurde, „da muss sich politisch etwas tun.“

Faire Preise für faire Produkte

Dem stimmte auch Lisa Marie Funke zu, die in Rudersberg gemeinsam mit ihrem Freund eine Schäferei zum Bioland-Vollerwerbshof ausbauen will. „Wir wollen faire Preise für faire Produkte“, betonte sie und wünschte sich eine Wertschätzung für ihre Arbeit, aber insbesondere für den Boden, mit dem als endliche Ressource schonend umgegangen werden muss.

„Wir brauchen die Diversität, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch auf den Dörfern und Höfen,“ wetterte Schäfer Stefan Klett gegen die Argarindustrie. „Von zehn Blütenpollenproben sind bis zu neun Proben mit mindestens einer Substanz aus der Landwirtschaft belastet, die Hälfte davon mit einem Cocktail aus über zehn Substanzen, 12.500 offiziell dokumentierte Bienenvölkervergiftungen hier in der Region“, kam Imker Christoph Koch aus Oppenau mit erschreckenden Zahlen, „das nenne ich ein Totalversagen des Bienenschutzes, Guten Appetit! EU wach endlich auf!, wir haben es satt.“

Rund 100 Demonstranten waren gekommen – nur zwei Traktoren, aber einige mit dem Rad und viele hatten sich zu Fuß und der Bahn aufgemacht nach Straßburg, wo Richartz auf rund 500 weitere Teilnehmer aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit „Pure un autre pac“ hoffte.

„Wir demonstrieren in Straßburg, weil hier europaweit die neue Agrarreform verhandelt wird“, erklärte Paul Hofmann vom Biohof Sonnenwald in Seewald im Schwarzwald, „dazu brauchen wir eine Politik, die die Bauern auf dem Weg zum Bioökosystemdienstleiter unterstützt.“

Den Einstiege für den Umstieg schaffen

An dem Protest beteiligten sich auch Abgeordnete aus dem Europaparlament. „Die europäische Agrarpolitik fördert weiterhin in erster Linie ein Landwirtschaftsmodell, das für das Klima, die Umwelt, die Tiere, und nicht zuletzt auch die Landwirtinnen und Landwirte, desaströse Folgen hat“, sagte Maria Noichl, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten. Auch die biologische Vielfalt sei bedroht. Das Ziel sei es, mit der Reform den Einstieg in den Umstieg auf ein neues nachhaltigeres Fördersystem zu schaffen.

Der scheidende EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan hatte im vergangenen Jahr vorgeschlagen, den Staaten mehr Freiheiten einzuräumen, wie sie eine Reihe von vorgegebenen Zielen erreichen wollen – etwa die Erhaltung der Natur, Klimaschutz und die Sicherung der Lebensmittelqualität. Dazu sollen sie jeweils nationale Pläne erstellen, die von der EU-Kommission genehmigt werden müssten. Außerdem ist vorgesehen, die Agrarfördergelder, die derzeit den größten Posten im EU-Haushalt ausmachen, etwas zu reduzieren.

Hoffnung auf neue Bewegung in der Diskussion

Die Verhandlungen zwischen den EU-Staaten kamen allerdings zuletzt kaum voran. Kritiker fordern vor allem angesichts des Klimawandels einen grundsätzlicheren Wandel und stärkere Einsparungen von Klimagasen in der Agrarpolitik. Mit dem Beginn der neuen Kommission unter Ursula von der Leyen hoffen viele nun auf neue Bewegung in der Diskussion.

