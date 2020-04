Hygieneplan und Corona-Hausordnung: Schulen in Achern bereiten Öffnung vor

Anzeige

In den Acherner Schulen gibt es in diesen Tagen nur ein Thema: Die schrittweise Inbetriebnahme der Sekundarstufen und der Ausbau der Notbetreuung am kommenden Montag sorgt bei allen Beteiligten für eine echte Herausforderung: „Es müssen Antworten auf viele Fragen gefunden werden“, sagt Stefan Weih, Direktor des Gymnasiums. „Eine davon: Wie kommen wir wie und wann auf die Toilette?“

Vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden hohen Ansteckungsgefahr steht die Einhaltung des jeweiligen Abstands ganz weit vorn. Die Klassenzimmer wurden umgeräumt, es gibt Klebestreifen auf dem Fußboden, und Aufsichtspersonal wird überall im „Corona-Einsatz“ sein. „Einbahnstraßen“ bestimmen das Bild in den Acherner Schulen ebenso wie in der Heimschule Lender in Sasbach.

Neustart mit den obersten Klassen

Wieder in die Schulen gehen können zunächst nur die obersten Klassen. So ungewöhnlich wie die Rahmenbedingungen wird zunächst auch der Unterricht sein: „Es geht nicht um Klassenarbeiten und Leistung“, meint Karin Kesselburg, geschäftsführende Schulleiterin und Direktorin der Robert-Schuman-Realschule, „sondern darum, sich mal wieder zu sehen.“

In der Robert-Schumann-Realschule werden die Schüler von der kommenden Woche an abwechselnd zum Unterricht erscheinen: Am Montag, Mittwoch und Freitag die zehnten Klassen, die Neuntklässler dürfen dienstags und donnerstags kommen.

Die Klassen werden aufgeteilt, um maximal ein Dutzend Schüler im Klassenzimmer zu haben. Unterrichtet wird nur vormittags und nur die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Vorbereitung auf das Abitur

Im Gymnasium gilt für die rund betroffenen 200 Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht eine andere Regelung: Der Unterricht für die Kursstufe 1 erfolgt am Vormittag, nachmittags ist die Kursstufe 2 dran.

In der Kursstufe 1 findet Unterricht in den drei Leistungsfächern statt sowie im Basisfach Deutsch und Mathematik. In der Kursstufe 2 werden jeweils die vier Fächer unterrichtet, die als vierstündige Kurse im schriftlichen Abitur geprüft werden. Die Schülerinnen und Schüler besuchen nur den Unterricht, in dem sie auch die schriftliche Abiturprüfung ablegen.

Erweiterte Notbetreuung

In der Gemeinschaftsschule gilt für den täglichen Ablauf eine eigens entwickelte „Corona-Hausordnung“. Dort steht die Vorbereitung auf die ab 20. Mai anstehenden Prüfungen im Vordergrund. Betroffen sind 51 Jugendliche in der Hauptschule (Klasse 9) und die 24 Werkrealschüler in Klasse 10.

Die bisherigen Klassenverbünde werden nach Mitteilung von Schulleiter Heinz Moll geteilt, so dass es pro Klassenraum bei maximal 15 Stühlen und Tischen bleibt.

Zusätzlich zu den Abschlussklassen werden vom kommenden Montag an auch die Kinder in der erweiterten Notbetreuung erwartet: Diese wurde auf die Schüler der Klassen 1 bis 7 ausgeweitet. In Anspruch nehmen können das Angebot Eltern, die eine „präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit“ ausüben.

Jede Schule hat einen Hygieneplan

In Absprache mit der Stadtverwaltung hat jede Schule einen Hygieneplan entwickelt. Dabei geht es um einzelne Schutzmaßnahmen wie die Desinfektion von Tischen, Türklinken und anderen Flächen, aber tatsächlich auch um die Frage, wer wann wie zur Pause oder auf die Toilette gehen kann. Das Ziel „Zusammenballungen vermeiden“.

Für das Tragen einer Schutzmaske gibt es keine verbindlichen Vorgaben – die Stadt Achern sah sich offenbar außerstande, den Schulen Schutzmasken zur Verfügung zu stellen. In einer glücklichen Lage sieht sich in dieser Hinsicht die Heimschule Lender: Schulleiterin Petra Dollhofer verweist auf das Engagement der Altsasbacher: Die Vereinigung der ehemaligen Lenderschüler haben durch eine Spende dafür gesorgt, dass alle Schüler und Lehrer mit eine Maske ausgestattet werden, die sie dann auch tragen sollen.

Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Stefan Weih, Direktor des Gymnasiums

In der Realschule ist der Mund- und Nasenschutz „erlaubt, aber nicht Pflicht“, so Karin Kesselburg. Ist im Gymnasium gilt ebenso wie in der Gemeinschaftsschule eine „dringende Empfehlung“ zum Tragen von Schutzmasken. „Darüber hinaus gilt: Türen und Fenster auf“, so Stefan Weih. „Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten“, sagt er, weiß aber auch: „Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht.“