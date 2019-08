„Ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen“

Anzeige

Die iranische Sportler- und Journalisten-Familie Maktabi ist derzeit wieder akut von der Abschiebung nach Italien bedroht. Freunde und Unterstützer versuchen ihre Möglichstes, dass die Maktabis bleiben können. Masouds Ehefrau Elham hat gesundheitliche Probleme, so war aus dem Freundeskreis zu vernehmen, allein aus diesem Grund sei es absolut unverantwortlich, die Familie nach Italien zu bringen.

Masoud Maktabi hat nur das getan, was ein guter Journalist tut: Er berichtete fundiert und kritisch aus seinem Spezialgebiet Sport. Das nun erscheint von deutscher Warte aus eigentlich nicht problematisch. Im Iran indes gerät ein Medienschaffender sehr schnell in den Fokus von Justiz und Geheimdienst, zumal, wenn er – wie Maktabi – sich dafür ausspricht, den Frauen Zugang zu den Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen zu gewähren.

Unabhängigen Sport gefordert

Und wenn er dazu einen unabhängigen Sport fordert, in dem nicht die Führungselite des Staates lukrative Funktionärsposten vereinnahmt, werden die Probleme umso größer. Angesichts der wachsenden Repression und Bedrohung, berichtet der diplomierte Sportwissenschaftler, seien seine Ehefrau Elham Harandizadeh und Tochter Nazanin schließlich gezwungen gewesen, ihre Heimat zu verlassen.

Wir wollen es hier schaffen!

Über Italien kamen sie nach Deutschland. Erste Station war Sigmaringen. Seit Februar leben der 34-Jährige, seine Frau und die Tocher in der Flüchtlingsunterkunft in Achern. „Wir hatten ursprünglich geplant, nach Kanada zu gehen“, schildert Maktabi. Deutschland sei es geworden und inzwischen sei ganz klar: „Wir wollen es hier schaffen, dafür lernen wir die Sprache, besuchen Integrationskurse, tun alles, was in unseren Kräften steht“, sagt er.

Weltoffen und gebildet

Und vielleicht würde der weltoffene, gebildete und sportbegeisterte Iraner aus der Millionen-Metropole Mashhad immer noch darüber nachdenken, wie er mit Frau und Tochter den Sprung über den großen Teich nach Kanada schafft, wäre da nicht das Karate-Team Achern mit Hans-Peter Wiegert und Markus Müller an der Spitze. Denn Maktabi, der mit acht Jahren begann, die japanische Kampfkunst zu erlernen, suchte eine sportliche Betätigung, idealerweise einen Job als Trainer.

Wir sind froh, dass Masoud den Weg zu uns gefunden hat.

Er wollte nicht einfach nur rumsitzen in der Flüchtlingsunterkunft, in der es wenig Platz und noch weniger Privatsphäre gibt. So stieß er auf das Karate- Team und fühlte sich sofort hervorragend an- und aufgenommen. „Wir sind froh, dass Masoud den Weg zu uns gefunden hat. Er ist ein toller Sportler, ein hervorragender Trainer und gibt uns dazu menschlich sehr viel“, so Müller.

Ehefrau Elham, die eine ausgezeichnete Luftgewehr- Schützin ist, und sogar schon das Provinz-Championat (vergleichbar mit einer Landesmeisterschaft) gewann, hat ebenfalls eine neue sportliche Heimat gefunden. Die Schützengilde Lauf ist sehr daran interessiert, dass die Iranerin für sie startet. Tochter Nazanin, so berichtet der stolze Papa, gehe inzwischen in Achern zur Schule und besucht die zweite Klasse. Sie sei ein sehr sportliches Mädchen, habe sich – wie Kinder eben so sind – aber noch nicht auf eine Sparte festgelegt.

Polizei stand schon vor der Tür

Eigentlich schon fast ein Idyll, von den Wohnumständen einmal abgesehen. Könnte man meinen. „Masoud und seine Familie sind weiter von der Abschiebung nach Italien bedroht“, so Müller Anfang Juli. Maktabi berichtet, eines Nachts hätte bereits die Polizei vor der Tür gestanden. Frau, Tochter und er sollten nach Italien transportiert werden. Dort hatten sie Erstkontakt mit dem Boden der EU. Dublin-Verordnung heißt das im internationalen Amtsdeutsch.

Stress und Ungewissheit machten Ehefrau und Mutter Elham krank

„Nur das ärztliche Attest für meine Frau verhinderte, dass wir nach Italien gebracht wurden“, schildert Maktabi. Ehefrau Elham hatte den ganzen Stress von Flucht und vor allem die ständige Ungewissheit über ihre Zukunft nicht verkraftet. Sie bekam massive gesundheitliche Probleme, hatte Magenblutungen und musste in der Klinik behandelt werden.

Karate begleitet Masoud Maktabi seit Kindertagen

Sie war zum Zeitpunkt, als diese Geschichte entstand, krank geschrieben. Masoud Maktabi schildert all das wie ein Reporter, präzise und ruhig, er spricht ein gutes Englisch. Doch man merkt es ihm an, wie ihn diese ganze Sache emotional beschäftigt. So kommt er dann immer wieder auf Karate, auf den Sport.

Ehemals Mitglied im Nationalteam

Als Kampfsportler hat er mehrfach die Farben seines Landes bei internationalen Titelkämpfen vertreten. Mit 13 startete er erstmals bei einer Asienmeisterschaft und holte im Kumite Bronze. Weitere Turniere folgten, nach der Schule studierte Maktabi Sport an der Firdausi-Universität in Mashhad, absolvierte seinen Militärdienst, arbeitete als Fitnesstrainer, als Journalist für Radio und staatliches Fernsehen.

Habe versucht, die Wahrheit zu sagen.

„Ich habe versucht, die Wahrheit zu sagen“, so Maktabi über seinen Medienjob. Er sprach sich nicht nur, so schildert er, dafür aus, dass die Frauen in die Sport-Arenen dürfen. Er forderte auch, den Sport in Sachen Personal zu professionalisieren. „Wir haben sehr gut ausgebildete junge Leute.“ Aber die Funktionärsposten würden dann lieber mit Persönlichkeiten aus der iranischen Staatsführung besetzt, die studierten Fachleute stünden auf der Straße.

Zum Schluss blieb nur noch die Flucht

„Als ich dieses Problem angesprochen habe, als ich forderte, Sport und Politik zu trennen, versuchte mich die Regierung zu stoppen“, berichtet Maktabi. So sah er nur noch eine Chance: Seine Familie und er mussten sein Heimatland verlassen. Über die Türkei und Italien gelangte die Familie Maktabi nach Deutschland – und nach Achern. Nach gerade einmal vier Monaten kommt der 34-Jährige zum Schluss: „Wir sind hier richtig.“ Und da zeigt Maktabi auch seine romantische Seite: „Im Iran sagt man, wenn sich Menschen das erste Mal treffen und ihre Sterne im Himmel im Kontakt stehen, dann entwickelt sich daraus eine Freundschaft.“

Wir sind bereit, hart zu arbeiten, um hier unsere Zukunft zu haben.

Genau das gelte für Leute vom Karate- Team, „vor allem für Markus und Hans- Peter“. Die Familie Maktabi sieht ihre Zukunft in Deutschland, „dafür sind wir bereit, hart zu arbeiten. Unsere Bemühungen um Integration sind überprüfbar. Es gibt Statistiken“. Seine Frau, von Beruf Fitness-Coach, wolle gern eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolvieren und in diesem Beruf Fuß fassen. Masoud Maktabi selbst kann sich gut vorstellen, als Trainer zu arbeiten. „Wir wollen schauen, dass wir als Verein ihm diesen Start ermöglichen können“, sagt Markus Müller.

Ein Platz, um ohne Angst leben zu können

Und Maktabi ergänzt noch: „Wir brauchen kein tolles Auto, keine super Wohnung. Wir benötigen einfach einen Platz, an dem wir als Familie leben können und Arbeit, um unseren Lebensunterhalt verdienen zu können. Wir sind keine Kriminellen.“ Im Iran hätten sie schlichtweg eine „schlechte Situation“ gehabt.