Idyllische Ottersweierer Festmeile geht 2019 in die 25. Runde

„Wir freuen uns auf das Silberjubiläum“, sagt Ottersweiers Bürgermeister-Stellvertreter Linus Maier. Und die Freude ist wirklich groß. Denn vor einiger Zeit hatte es noch so ausgesehen, als könnte das 24. Dorfbachfest das letzte gewesen sein und ihm keine 25. Auflage im Jahr 2019 folgen.

Mehr Vereine als beim letzten Durchgang

Doch jetzt ist alles anders als zunächst befürchtet: „Alle Vereine waren da“, erzählt Maier über die Sitzung am Mittwochabend, bei der die Entscheidung fiel. Klar wurde dabei: Das Fest findet nicht nur statt – es wird zum Jubiläum am 29. und 30. Juni auch noch größer als beim letzten Durchgang. „Ein oder zwei Vereine steigen neu ein“, sagt Maier zunächst noch zurückhaltend. Tatsächlich sind es aber sogar noch mehr Vereine. Neu mit dabei sind die Hägenichhexen, der Freundeskreis Maria Linden und die Arche, die sich schon vorher immer wieder beteiligte und die das Kinderprogramm übernimmt. Außerdem kommt der Historische Bürgerverein hinzu. Dieser will mit dem Heimatmuseum einen Tag der offenen Tür veranstalten.

So sind es jetzt insgesamt 16 teilnehmende Vereine – und damit nur zwei weniger als bei der ersten Auflage im Jahr 1990 und deutlich mehr als es in der Zwischenzeit waren.

Zukunft stand zunächst unter keinem guten Stern

„Die Motivation war da“, freut sich Maier, der Bürgermeister Jürgen Pfetzer, der aufgrund seiner Sportverletzung fehlt, vertritt. Und dies sei nach den Vorgesprächen nicht zu erwarten gewesen. Ohnehin stand die Zukunft des Dorfbachfests zunächst unter keinem guten Stern. Vereine hatten Probleme, Helfer zu finden, außerdem gab es Probleme mit den Anwohnern, in deren Höfen das Fest stattfindet. Deswegen gibt es auch nur noch alle zwei Jahre eine Ausgabe – 2010 war erstmalig keine malerische Festmeile mitten in Ottersweier.

Lösung für den Helfermangel ist gefunden

Auch für den Helfermangel ist eine Lösung gefunden: Die Volkstanzgruppe wird Patenverein und hilft bei der Sängerrunde, dem Obst- und Gartenbauverein und dem Historischen Bürgerverein aus. „Ich finde das ein tolles Angebot“, lobt Maier. Es wird zudem wieder ein Bühnenprogramm geben. Der gesicherte Fahrradabstellplatz soll sogar noch vergrößert werden, nachdem beim vergangenen Mal das Angebot gut angenommen wurde – mehr als 200 Fahrräder war es, die dort teilweise bis 1 Uhr standen. Zudem fährt auch wieder ein Busverkehr aus Bühl, Unzhurst und Achern zum und vom Fest.

Gute Perspektive für die Zukunft

Auch die Perspektive ist lang nicht so schlecht, wie sie zunächst aussah. Linus Maier will sich zwar nicht festlegen, aber die Entwicklung „lässt hoffen“, dass es auch nach 2019 mit dem Dorfbachfest weitergehen könnte, sagt Maier. Er kann sich „vorstellen, dass das Gros der Vereine weiter dabei bleibt“. So können sich jetzt Gemeinde und alle teilnehmenden Vereine mit voller Energie an die Vorbereitung des Fests machen und hoffen, dass es im kommenden Jahr an einem schönen Sommerwochenende stattfindet – und nicht, wie bei seiner ersten Auflage, vom Regen gestört wird.