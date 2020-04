Anzeige

Es sind erschreckende Zahlen: Mehr als 800 Menschen sind im Ortenaukreis, amtlich festgestellt, mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. 53 von ihnen sind inzwischen gestorben. Warum liegt die Todesrate in der Ortenau so hoch wie in keinem anderen Landkreis im Südwesten?

Fast jedes 13. Todesopfer durch das Virus im Südwesten stammt aus dem Ortenaukreis – und das, obwohl die Hotspots, betrachtet man die Zahl der offiziell gezählten Infizierten, teilweise ganz woanders liegen. Zum Beispiel in den Landkreisen Esslingen oder Ludwigsburg, bei denen bereits vergangene Woche deutlich mehr als 1.000 Virusträger registriert waren. Warum also die hohe Todesrate im Ortenaukreis?

Nur noch besonders gefährdete Menschen werden getestet