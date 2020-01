Anzeige

Frauenquote, Gender-Pay-Gap, Geschlechtergleichstellung – all das sind Schlagworte, die in gesellschaftlichen Diskussionen für Zündstoff sorgen. Fakt ist: Es sitzen weniger Frauen auf Chefsesseln als Männer. Auch in Bühl sind die meisten Führungspositionen von Männern besetzt. Einige weibliche Chefs gibt es dennoch – und die haben teilweise ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Zwar stieg die Zahl weiblicher Führungskräfte in Baden-Württemberg von rund 32.000 im Jahr 2000 auf circa 83.000 im Jahr 2015, laut Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg und der Kontaktstelle Frau und Beruf waren 2017 trotzdem nur 27,5 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Im produzierenden Gewerbe lag der Anteil sogar nur bei 13 Prozent.

Auch in Bühl ist die Lage nicht anders. Hat man mit leitenden Angestellten oder Chefs zu tun, sind das meist Männer, besonders in größeren Firmen. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte Schaeffler keine Aussagen über den Anteil weiblicher Führungskräfte am Bühler Standort treffen, auch Bosch äußerte sich nicht. Doch woran liegt es, dass es so wenig Frauen in leitenden Positionen gibt?

Mehr zum Thema: Mehr Frauen in den Vorständen – Männer dominieren weiterhin

Gibt es Unterschiede bei Ausbildung und Laufbahn?

Männer machen eine Ausbildung im Handwerk, Frauen im Dienstleistungsbereich – dieses Klischee stimmt in vielen Fällen, aber nicht in allen: Susanna Voncina entschied sich bewusst gegen eine Buchhalter-Karriere im familieneigenen Autohaus. Sie ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, arbeitete später bei Mercedes, immer mit einem gewissen Exoten-Status. In ihrem Studiengang an der Fachhochschule Offenburg war sie eine von zwei Frauen, auch bei Mercedes gab es wenig weibliche Kollegen.

Man darf keine Angst zeigen, es anzusprechen, wenn man etwas möchte. Brigitte Braun, Gebietsverkaufsleiterin bei Peters gute Backstube in Bühl

Brigitte Braun begann ihre Karriere bei Peters gute Backstube als Konditoreifachverkäuferin. Schnell arbeitete sie sich zur Filialleitung hoch. Männliche Kollegen hätten oft eine Bäckerausbildung durchlaufen, also eher einen handwerklichen Ansatz, sagt sie. Ob nun als Mann oder als Frau – wer aufsteigen will, muss Leistung zeigen, ist Braun überzeugt. Vielen Frauen fehle jedoch der Wille, mehr zu erreichen, glaubt sie. „Man darf keine Angst zeigen, es anzusprechen, wenn man etwas möchte.“

Führen Frauen anders?

Männer und Frauen führen anders, da sind sich alle einig. „Andersartigkeit muss aber nicht per se schlecht sein“, betont Andrea Andree, Bereichsdirektorin bei der Volksbank in Bühl. Ihrer Meinung nach sind Frauen teamorientierter, hätten aber auch Schwierigkeiten damit, Kritik auf Sachebene von der persönlichen Ebene zu trennen. Auch Susanna Voncina denkt, dass Frauen verständnisvoller sind, es aber gleichzeitig allen recht machen wollen – das sei ein klarer Schwachpunkt.

Stefanie Bulling ist überzeugt, dass nicht jeder führen kann – unabhängig vom Geschlecht. Die Restaurantleiterin der Max-Grundig-Klinik wirkt wie eine Person, zu der man gerne kommt: offen, freundlich, aber auch energisch und durchsetzungsstark.

Als Chef sei es wichtig, Probleme offen anzusprechen und selbst zuverlässig zu sein. Dabei macht Bulling keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Kollegen. Nicht in die Geschlechterklischee-Falle zu tappen, sei aber gar nicht so einfach. „Dafür muss man täglich an sich arbeiten und sich selbst reflektieren.“

Fragt man Brigitte Braun, so haben Frauen grundsätzlich eine andere Kommunikationsstruktur. Sie loben mehr, können Menschen eher motivieren. An Männern hingegen schätzt sie deren klare Ansagen. Die könnten sich bei Konflikten besser durchsetzen – eine Eigenschaft, die Braun durchaus bewundert.

Bei schwierigen Themen holte sie anfangs gerne einen Mann dazu, quasi einen „Bad Cop“. Inzwischen habe sie jedoch gelernt, selbst auf den Tisch zu hauen, sagt sie lachend, auch wenn sie die Dominanz ihrer männlichen Kollegen nicht vollumfänglich übernehmen möchte.

Wie viel Anerkennung bekommen weibliche Chefs?

Früher habe sie geglaubt, als Frau härter für Anerkennung kämpfen zu müssen als ihre männlichen Kollegen. Diese Meinung hat Andrea Andree inzwischen jedoch revidiert. Sie sehe mittlerweile viele weibliche Nachwuchskräfte, die genauso gefördert werden wie Männer.

Die Männerlastigkeit vieler Führungsriegen sei nicht nur allein Schuld der Männer: Viele Frauen, gerade im mittleren Alter, hielten an traditionellen Rollenmustern fest. Kinder und Teilzeit statt Karriere. Dabei könnte die Arbeit in gemischten Teams durchaus befruchtend sein – wenn man sich gegenseitig zuhöre und die Stärken des anderen anerkenne.

Auch Susanna Voncina glaubt, dass man als Frau anders wahrgenommen werde. Dabei beeinflusse das Auftreten die Wahrnehmung aber entscheidend. Sie selbst versuche, stets authentisch zu bleiben. Frauen neigten dazu, sich zu viele Gedanken über ihre Wahrnehmung zu machen und dadurch gerade die Reaktion hervorzurufen, die sie eigentlich vermeiden wollten.

Auch interessant: Diskriminierung am Arbeitsplatz: Was können Frauen tun?

Sind Frauen die schlechteren Netzwerker?

Netzwerke gelten vielen als Bedingung für eine erfolgreiche Karriere, öffnet „Vitamin B“ doch so manche Türen, die trotz harter Arbeit vielleicht geschlossen geblieben wären. Frauen unterstellt man gerne, sie seien die schlechteren Netzwerker: Während Männer sich in Studentenschaften oder auf dem Golfplatz gegenseitig die Aufträge zuschieben, gelten viele erfolgreiche Frauen eher als Einzelkämpfer. Doch stimmt das?

Die Gesellschaft insgesamt ist noch nicht bereit, Frauen im Berufsalltag zu akzeptieren und entsprechend zu unterstützen Susanna Voncina, Vorstandsmitglied der Bühler TRI AG

„Frauennetzwerke sind soziale Hilfsnetzwerke“, findet Andrea Andree. Bei denen stünde der Solidaritätsgedanke im Vordergrund, während Männer-Netzwerke auch immer aus Prestige-Gründen aufgebaut würden. Stefanie Bulling hingegen ist überzeugt, dass Frauen ihre Netzwerke sensibler aufbauen. Sie selbst nutzt ihre Netzwerke besonders zum Austausch mit Kolleginnen. Für eine erfolgreiche Karriere seien sie jedoch nicht notwendig – „Vitamin B“ sei Sache der Männer.

Lassen sich Beruf und Familie vereinbaren?

„Die Gesellschaft insgesamt ist noch nicht bereit, Frauen im Berufsalltag zu akzeptieren und entsprechend zu unterstützen.“ Das Urteil von Susanna Voncina klingt zunächst hart, wird aber von den anderen Frauen geteilt.

„Eine Schwangerschaft ist immer noch ein Einschnitt“, findet Stefanie Bulling. Auch Andrea Andree plädiert dafür, dass Unternehmen Strukturen schaffen, die Familie und Beruf für beide Geschlechter vereinbar machen, etwa betriebseigene Kitas, die Möglichkeit für Homeoffice oder kranke Kinder auch zur Arbeit mitbringen zu können. Führungspositionen sollten auch in Teilzeit möglich sein oder auf Basis von Jobsharing, fordern Brigitte Braun und ihre Kollegin Vanessa Schnurr. Auch die Bezahlung von Frauen müsse sich verbessern.

Einer Verbesserung der Situation stünden jedoch nicht immer nur die Männer entgegen: Oft zögerten Frauen, sich weiterzuentwickeln. „Man muss als Frau mutig sein und mit dem nötigen Selbstbewusstsein an die Sache rangehen“, findet Andrea Andree – eine Eigenschaft, die Eltern ihren Töchtern unbedingt mitgeben sollten.

Braucht es eine Frauenquote?

Mit dem Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, das der Bundestag 2015 beschlossen hat, wird für Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen eine Geschlechterquote von 30 Prozent festgelegt. Die trifft jedoch nur größere Firmen.

Das Thema wird immer wieder kontrovers diskutiert – auch unter den weiblichen Führungskräften. Braucht es wirklich eine feste Quote? Während Susanna Voncina sie ablehnt, sind Vanessa Schnurr und Brigitte Braun hin- und hergerissen. Das Thema sei auf jeden Fall diskussionswürdig, findet Braun. „Man könnte über die Frauenquote reden.“

Wir bewegen uns in die richtige Richtung – aber zu langsam und zu vorsichtig Andrea Andree, Bereichsdirektorin Marketing und Kommunikation bei der Volksbank Bühl

Stefanie Bulling ist klar für eine verbindliche Quote. Die vergangenen Jahrzehnte hätten gezeigt, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung nichts bringt. Bulling ist überzeugt, dass eine Frauenquote Unternehmen für das Thema sensibilisieren würde. Sobald Frauen in Führungspositionen Normalität seien, könne man sie auch wieder problemlos abschaffen.

Auch interessant: Sexistische Ratschläge aus dem Bücherschrank: eine weiße Bluse für die „Appetitlichkeit“

Wie geht es weiter für die weiblichen Führungskräfte von morgen?

Dass Frauen genauso viel erreichen können wie ihre männlichen Kollegen, daran besteht für Bühls weibliche Führungskräfte kein Zweifel. Mit dem derzeitigen Ist-Stand möchte sich aber keine von ihnen zufriedengeben. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung – aber zu langsam und zu vorsichtig“, findet Andrea Andree.

Gerade mittelständische Unternehmen sollten sich zusammentun und Synergien nutzen, beispielsweise mit gemeinsamen Betriebs-Kitas. Auch Stefanie Bulling hofft, dass der Frauenanteil in den kommenden Jahren weiter steigen wird. „Da tut sich einiges.“

Für Brigitte Braun ist es wichtig, dass sich das Selbstbild der Frauen auch weiterentwickelt. Deren Rollenbild trage entscheidend dazu bei, die Entwicklung zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu verbessern. Susanna Voncina wünscht sich für die Zukunft, dass sich jedes Geschlecht seiner eigenen Stärken besinnt. Gleichzeitig sollte es aber Bereiche geben, in denen das Geschlecht keine Rolle spielt.