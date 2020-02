Kehler Hafendirektor: Der Lastwagen fährt der Bahn und dem Binnenschiff davon

Anzeige

Mehr als 4.500 Menschen arbeiten im Kehler Rheinhafen. Doch der Hafen wickelt nur einen Teil seiner Warentransporte über das Wasser ab. Dass sich die Gewichte der Verkehrsträger – Binnenschiff, Schiene, Straße – verschieben, und welche Rolle die Folgen des Klimawandels dabei spielen, das erläutert Hafendirektor Uwe Köhn im Gespräch mit ABB-Redakteur Frank Löhnig.

Im vergangenen Jahr hatte die Rheinschifffahrt wieder einmal genug Wasser unter dem Kiel. Das war nicht immer so. Leiden die Betriebe unter der zunehmenden Zahl von Tagen mit Hoch- oder Niedrigwasser?

Uwe Köhn: Unternehmen brauchen zuverlässige Transportmöglichkeiten. Die Häfen sind gut dafür gerüstet. Sie sind generell flexibel und können schnell von der Wasserstraße auf Bahn oder LKW umstellen und umgekehrt. Doch wir spüren die Kapriolen des Wetters in den vergangenen Jahren durchaus. Seit 1972 herrschte eine relativ lange Gunstphase mit stabilen Wasserständen. Das hat sich ab 2015 geändert, besonders mit dem monatelangen Niedrigwasser 2018. Vor 1972 aber hat es durchaus weit schlimmere Jahre mit sehr niedrigen Wasserständen gegeben.

Nur hat sich das damals wegen der weniger intensiven Nutzung des Rheins als Wasserstraße nicht so stark ausgewirkt. Seitdem wurde viel Lagerfläche reduziert und die Schiffsgrößen haben deutlich zugenommen – wenn heute eine Lieferung wegen Niedrigwassers ausfällt, wirkt sich das wirtschaftlich stärker aus.

Wie kann der Hafen reagieren?

Köhn: Wie 2018. Wir bieten als trimodales Güterterminal alle großen Verkehrsträger an und konnten über unserer Anlagen kurzfristig relativ viel Verkehr über die Schiene umschlagen.

Reagiert die Bahn denn flexibel genug, wenn plötzlich mehr Güter auf die Schiene verlagert werden?

Köhn: An der Hafengrenze hören unsere Möglichkeiten auf. Was wir leisten können, wird also durch die Qualität der Infrastruktur außerhalb des Hafengebiets mitbestimmt.

Gerade die Bahn setzt aber beim Gütertransport immer wieder gerne den Rotstift an – man denke nur an die Schließung zahlreicher Güterverladestellen, die in der Ortenau für Frustration gesorgt hat.

Köhn: Wir würden uns schon wünschen, dass die Bahn noch leistungsfähiger wäre. Sie hat in den letzten Jahrzehnten am Güterbahnhof in Kehl 6,5 Kilometer Gleise abgebaut, die heute für die Zusammenstellung von Zügen fehlen. Serviceeinrichtungen werden immer wieder in Frage gestellt, von der Dieseltankstelle für Loks bis zur Gleiswaage. Die Elektrifizierung von Gleisanlagen im Hafen wurde entfernt. Das Gesamtpaket für den Schienengüterverkehr hat dadurch an Attraktivität verloren.

Wie wichtig ist die Bahn für den Hafen?

Köhn: Im Hafen Kehl werden jährlich immerhin 2,3 Millionen Tonnen über die Schiene umgeschlagen. Aber jeder Verkehrsträger hat seine eigenen Rahmenbedingungen, seine Stärken und Schwächen. Bundesweit werden aktuell rund 8 Prozent der Güter über das Binnenschiff transportiert, 19 Prozent über die Schiene und der Rest mit LKW. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Es geht auch anders: in der Schweiz werden mehr als 36 Prozent der Güterverkehre über die Schiene abgewickelt. Es kommt auf die Rahmenbedingungen an. Derzeit gehen in Deutschland die Prognosen über einen weiter wachsenden Güterverkehr Richtung LKW.

Im Hafen werden enorme Mengen Energie umgesetzt – man denke nur an die Stahlwerke. Ein Beitrag der Hafenverwaltung zur Energieeinsparung wäre da wohl eher symbolisch. Dennoch – wo können Sie etwas tun?

Köhn: Der Ausstoß von Kohlendioxid wird künftig immer stärker zum Kostenfaktor. Das wird natürlich zu Veränderungen führen. Wir selbst reagieren mit einem Bündel von Maßnahmen von der Anschaffung elektrischer Fahrzeuge über den Einsatz von synthetischem Diesel bis zur energetischen Sanierung unseres Verwaltungsgebäudes oder der Umstellung auf energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Wir versuchen den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und dem, was uns der technische Fortschritt an Möglichkeiten bietet.

Der Kehler Hafen hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, viele Neuansiedlungen sind auf vorher bereits anderweitig genutzten Grundstücken entstanden, also ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Gibt es weiteres Wachstum?

Köhn: Zunächst sind wir schon zufrieden, den Flächenbestand zu erhalten. Die Häfen haben landauf, landab, dasselbe Problem: Sie benötigen Flächen für Logistik, Gewerbe, Produktion und damit auch für Arbeitsplätze. Damit stehen sie in Konkurrenz zu den ebenfalls wachsenden Städten und deren Wunsch nach urbaner Nutzung. Der Hafen Kehl liegt zwischen Rhein, Kinzig und Bahndamm. Und wir sehen, dass die Stadt den Zollhof, die Kasernen und das Areal rund um den Jachthafen städtebaulich weiterentwickeln will. Dabei werden wir sehr aufeinander Rücksicht nehmen müssen, denn wichtige Verkehrsadern zur Erschließung des Hafens verlaufen daran unmittelbar angrenzend. Zu allererst brauchen wir gute Ideen für den Lärmschutz.

Sie haben gerade den Jahresbericht vorgelegt. Gab es auch 2019 Probleme wegen Niedrigwassers?

Köhn: Kaum. Es war ein unspektakuläres Jahr, jedenfalls in dieser Hinsicht. Und auch 2020 läuft gut an, im Januar hat hier ein Schiff mit 5.000 Tonnen Ladung angelegt. So etwas kommt ganz selten vor. Wir verstärken gerade unsere Schienen-Infrastruktur, doch im Moment ist jeder glücklich, der seine Transporte über das Schiff gebucht hat.