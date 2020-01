Kein Duchkommen: Darum ist das Allmendgässchen in Bühl-Altschweier gesperrt

Anzeige

Ein Schild und eine Absperrung am neu gestalteten Allmendgässchen in Bühl-Altschweier geben offenbar Rätsel auf. Für Fußgänger und Biker ist das Ende der Treppe gleichsam. Der obere Zugang zum neu gestalteten Allmendgässchen soll bald eine Sicherheitssperre bekommen.

Es ist wohl nicht leicht zu verstehen, warum das relativ frisch sanierte Allmendgässchen, das in Altschweier von der Dorfmitte direkt hinauf in die Reben führt, von oben her gesperrt ist. Zumindest haben das Absperrgitter und das dort aufgestellte Verkehrsschild bei einem Spaziergänger aus Eisental für eine starke Verwirrung gesorgt.

Rätsel um Schild und Absperrung

Und in Altschweier geht die Runde, ob nun wohl alle öffentliche Treppen in der Umgebung vorsorglich für Radfahrer gesperrt werden. „Ich bin in Altschweier spazieren gelaufen und habe eine komische Situation entdeckt. Dazu einige Fotos, vielleicht können sie damit ja etwas anfangen“, schrieb ein aufmerksamer Leser der Redaktion des Acher- und Bühler Boten.

Mit seiner Reaktion war er nicht allein, in Altschweier fragt sich mancher, warum die neue Treppe hinauf zur „Lenzmatt“ kurze Zeit nach erfolgreicher Fertigstellung wieder gesperrt ist. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, damit geländefähige Biker, die in den Weinbergen unterwegs sind, nicht zu Schaden kommen.

Nicht alle Biker halten sich an Absperrung

Offenbar ist die Motivation für das eigentlich unverfängliche Verkehrsschild am Ende der neu angelegten Treppe auf eine plötzliche Situation zurückzuführen, die sich für die Arbeiter während der Bauarbeiten in dem durchaus steilen Gelände ergab.

Die Bauarbeiter staunten offensichtlich nicht schlecht, als sie während der Erdarbeiten von einem wohl äußerst geländefähigen Biker überrascht wurden, der entschlossen schien, die noch nicht fertig gestellte Baustelle bergab in Richtung Dorfmitte zu durchqueren.

„Das Erstaunen, dass so eine schwierige Abfahrt durchaus zu bewältigen ist, hat sich offenbar nicht in festen Glauben umgewandelt. Es besteht offensichtlich die Annahme, dass dies nicht ungefährlich ist“, mutmaßt Ortsvorsteher Manfred Müller, dass dies der Anlass für die Sperrung für Radfahrer gewesen ist.

Niemand soll auf die Idee kommen, die Treppe runterzufahren Matthias Buschert, Stadtsprecher

„Es scheint ungewöhnlich, dass man diese doch recht lange und steile Treppe als Radfahrer aus den Reben herab ins Dorf wählt. Aber wir müssen uns da wohl eines Besseren belehren lassen, dass man durchaus auf diesen Gedanken kommen kann.

Wie der Vorfall eben zeigt“, führt der Ortsvorsteher auf ABB-Anfrage aus und verweist auf die zuständige Stadtverwaltung, an die der Umstand offensichtlich weitergeleitet worden war. „Das ist eine Maßnahme, um den Treppenabgang sicher zu machen.

Die Treppe wurde grundsätzlich gesperrt, um eine Abfahrt von Fahrradfahrern von vornherein zu unterbinden“, führt Matthias Buschert aus. Für den Pressesprecher der Stadt Bühl ist die vorsorgliche Maßnahme der Stadtverwaltung Bühl unmissverständlich, eindeutig und klar zu verstehen: „Da soll erst gar niemand auf die Idee kommen, diese steile, lange Treppe herunterzufahren.

Gefahr vorerst gebannt

Mit dem Schild haben wir diese potenzielle Gefahr, die dort offensichtlich besteht, vorerst provisorisch gebannt.“ Bei der aktuellen Situation ist es jedoch auch für Wanderer und Spaziergänger und vor allem für die Nutzer des historischen Rundwegs in Altschweier nicht ganz unproblematisch, durch die Absperrung am Ende der langen Treppe hindurch zu gelangen.

Die Stadt vertröstet unterdessen: „Es handelt sich bei der Absperrung auf jeden Fall um ein vorläufiges Provisorium. An dieser Stelle soll künftig eine Sperre wie im Zugangsbereich einer Unterführung angebracht werden, die für Fußgänger und Wanderer in Zukunft weiterhin leicht zu passieren ist“, versichert Buschert.