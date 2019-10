Kein neues Rekordjahr für Winzer in der Ortenau – Klima bereitet Sorgen

Anzeige

Die Weinlese 2019 ist Geschichte. Auch in der nördlichen Ortenau wurde die Ernte eingebracht, die Winzergenossenschaften der Region ziehen ein positives Resümee. Sorgen bereiten den Winzern der Klimawandel und der Nachwuchs.

„Das war ein sehr guter Herbst“, sagt Markus Ell, geschäftsführender Vorstand der Oberkircher Winzer und damit auch für den Kappelrodecker Wein verantwortlich. Auch Konrad Mußler, Kellermeister der Winzergenossenschaft Waldulm zeigt sich zufrieden: „Das Lesegut war über alle Sorten hinweg gesund.“ Das sieht auch Michael Huber so, Kellermeister bei den Alde Gott Winzern Schwarzwald: „Wir haben in diesem Jahr eine sehr gute Qualität.“ Und doch sehen sich die Winzer vor Herausforderungen – der Klimawandel will bei der Sortenwahl ebenso berücksichtigt werden wie beim Herbsten und im Keller.

Die Rebe hatte mehr Wasser als 2018

In puncto Erntemenge stimmen die drei ebenfalls überein. Im Vergleich zu den Rekorden aus dem vergangenen Jahr habe man zwar geringere Mengen eingebracht. Für jede Winzergenossenschaft bedeutete das 15 bis 20 Prozent weniger als im Vorjahr. „2019 ist damit aber ein Durchschnittsjahr“, so Michael Huber. „Nach dem trockenen Jahr 2018 hatten wir die Befürchtung, dass ein solches erneut folgt.“

Auch interessant: Badisches Weingut des DFB-Präsidenten erhält Architekturpreis

Das habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, im August sei der Regen genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. „Die Rebe hatte in diesem Jahr auf jeden Fall mehr Wasser“, pflichtet auch Konrad Mußler bei. Durch das feuchtwarme Wetter Ende September habe man leichte Probleme mit der Essigfäule gehabt, weshalb die Winzer bei der Lese aussortiert hätten.

Die gute Qualität der Trauben zeige sich auch bei den Grad Oechsle, die in Sasbachwalden im Durchschnitt über einem Wert von 94 lagen. „Von Kabinett bis Auslese konnten wir damit alles einlagern“, freut sich Huber. In Waldulm habe man beim Spätburgunder 95 bis 100 Oechsle messen können. „Bei den Weißweinen hatten wir Werte zwischen 85 und 95 Oechsle, was eine schöne fruchtige Säure bringt“, so Konrad Mußler.

Geringerer Alkoholgehalt

In diesem Jahr sei es eine einfachere Lese gewesen, es gebe im Bezug auf den Alkoholgehalt einen bedarfsgerechteren Wein. „2018 war durch die Sommerhitze zu viel Alkohol im Wein, das durchzugären schafft die Hefe dann nicht mehr. Dass die Hitze in diesem Jahr ein bisschen nachgelassen hat, war gut und bringt unserem Weißwein mehr Fruchtigkeit und Saftigkeit“, freut sich der Waldulmer Kellermeister.

Auch in Kappelrodeck und Oberkirch wolle man keinen zu alkoholhaltigen Weißwein, bemerkt Markus Ell. „Wir haben in diesem Jahr früh erkannt, dass sich die Oechsle überdurchschnittlich stark entwickelten und sind deswegen schon Anfang September massiv in die Ernte eingestiegen. Das hat sich als absolut richtige Strategie erwiesen“.

Zum Thema: Deutsche Winzer erwarten für 2019 Rückgang Weinernte

„2019 war ein ganz normales Jahr mit einem ganz normalen Rhythmus“, sagt Michael Huber. Doch solche „normalen Jahre“ werden in Zukunft eher die Ausnahme bilden. Gerade 2018 habe mit seinen Extremen gezeigt, dass sich auch der Weinbau mit dem Klimawandel befassen muss. Das sieht auch Michael Huber so: „Hitze- und Trockenperioden sind immer ausgeprägter. Das hat man im vergangenen Jahr auch daran bemerkt, dass mit der Weinlese teilweise schon im Hochsommer begonnen wurde.“ Die Winzer hätten sich auf bestimmte Gegebenheiten schon eingestellt, etwa Veränderungen in der Laubarbeit. „Das sind aber Dinge, die man über die Jahre hinweg lernen muss.“

Das Klima und der Nachwuchs bereiten Sorgen

Auch die Waldulmer Winzer bemerken laut Konrad Mußler die Veränderungen. „Durch die heißen Sommer enthalten die Traubensäfte immer mehr Traubenzucker, was zu einem höheren Alkoholgehalt führt. Das kann bei einigen Sorten Problemen geben, der Riesling etwa leidet unter dem wärmeren Wetter. Bei weiter steigendem Alkoholgehalt müssen wir uns irgendwann von den fein-fruchtigen Rieslingen verabschieden“, gibt er zu bedenken.

Weiterlesen: 20 Prozent weniger Wein bei badischen Winzergenossenschaften

Auch bei den Oberkircher Winzern ist der Klimawandel Thema. „Wir beschäftigen uns seit Mitte der 90er Jahre damit und haben bereits internationale Sorten etabliert, die absolut hitzeverträglich sind“, so Markus Ell. Für Michael Huber gehören nicht nur klimatische Veränderungen zu den Unwägbarkeiten, mit denen der Weinbau zu kämpfen hat. „Eine Aufgabe der nächsten Jahre wird sein, dass die Flächen tatsächlich weiterbewirtschaftet werden“, gibt er zu bedenken. „Viele ältere Winzer hören auf und viele jüngere sind hauptberuflich so eingespannt, dass sie das nebenbei nicht mehr leisten können. Gerade schwerer zu bewirtschaftende Flächen werden dann natürlich eher abgegeben“.

Das sieht Konrad Mußler ähnlich: „Das Problem ist, dass es für viele immer schwieriger wird, bei den aktuellen Erlösen bedarfsgedeckt zu arbeiten.“ Auch in Waldulm gebe es da und dort schon Flächen, die stillgelegt würden.