Klamotten-Entsorgung: Altkleidercontainer in Achern und Bühl quellen über

Anzeige

Viele Menschen haben momentan massig Zeit, ihre Schränke auszuräumen und Keller zu entrümpeln. Deswegen landen viele Klamotten in Containern für Kleider – zu viele für den DRK. Der Kreisverband Bühl-Achern bittet die Bürger darum, die Entsorgung von alten Kleidern zu verschieben.

Für die einen ist er lästiges Übel, für die anderen eine schöne Tradition: der Frühjahrsputz. Viele Menschen knöpfen sich Sachen im Haushalt vor, die im restlichen Jahr liegen bleiben. Dabei werden auch die Ecken geputzt, die im Alltag kaum Beachtung finden. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben die Menschen coronabedingt deutlich mehr Zeit, weil sie beispielsweise im Homeoffice oder in Kurzarbeit sind.

Durch Online-Bestellungen entsteht mehr Verpackungsmüll

Deswegen werden offensichtlich exzessiv Schränke ausgeräumt und Keller entrümpelt. Folglich landen viele Klamotten in Containern für Kleider – zu viele. Wie der DRK-Kreisverband Bühl-Achern mitteilt, quellen an verschiedenen Orten die Behälter über. „Wir gehen davon aus, dass nun die Bürger auch vermehrt Online-Bestellungen durchführen. In der Regel fällt hier sehr viel Verpackungsmüll an“, heißt es vom Kreisverband.

Dinge, die weiterhin daheim gelagert werden können, sollten dort auch bleiben. Gabriele Saint Pierre vom DRK Kreisverband Bühl-Achern

Zwar zeigt der DRK Verständnis, dass die Zeit nun für den Frühjahrsputz genutzt wird, dennoch bittet der Kreisverband die Bevölkerung, die Entsorgung der Altkleider auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. „Dinge, die weiterhin daheim gelagert werden können, sollten dort auch bleiben“, erklärt Gabriele Saint Pierre, die für die Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in Bühl und Achern zuständig ist.

Auch interessant: DRK Bühl-Achern bittet: Keine Altkleidersaecke neben Container stellen

Ungefähr 100 Container stehen in der Region. Sie werden wöchentlich geleert. Momentan finden sich auch Dinge darin, die da nicht hingehören. Eindringlich bittet der DRK-Kreisverband darum, Hygieneabfälle, Papier, Kartonagen, Hausmüll oder sonstigen Unrat nicht in die Container zu werfen. Außerdem sollten keine Abfälle neben den Altkleiderbehälter abgelegt werden.

DRK gibt Kleider an eine Verwertungsgesellschaft

Saint Pierre versucht die Bevölkerung zu sensibilisieren. „Hier arbeiten Menschen, die die Altkleidercontainer per Hand entleeren. Das gilt es zu respektieren“, sagt sie. Alle Sammelteams des Kreisverbands seien derzeit im Einsatz. Die Situation sei nur gemeinsam zu meistern.

Doch was passiert mit den Kleidern, nachdem sie im Container landen? „Den größeren Teil – meist beschädigte und nicht mehr tragbare Textilien – gibt unser Kreisverband an eine Verwertungsgesellschaft, die die wertvollen Rohstoffe weiterverarbeitet“, sagt Saint Pierre vom DRK.

Auch interessant: Aufgebrochene Altkleidercontainer in Karlsruhe: Polizei warnt Diebe

So entstehen zum Beispiel Fußmatten, Autositzbezüge oder Putzlappen. Fünf Prozent der gesammelten Kleidung werden in zentralen Katastrophenschutzlagern nach Klimazonen getrennt bereitgehalten.

Gut erhaltene Kleider sollen beim „Fundus“ abgegeben werden

Gut erhaltene Klamotten sollten nicht in Containern – egal, ob sie überfüllt sind oder nicht – landen. Stattdessen empfiehlt Saint Pierre vom Kreisverband Bühl-Achern, sie im „Fundus“ abzugeben, einem Kleiderladen des DRK in Bühl. „Dort wird die Kleidung sortiert, aufbereitet und für einen kleinen Obolus weitergegeben“, erklärt sie.

Zwar ist der „Fundus“ aufgrund des Coronavirus geschlossen, soll aber möglichst bald wieder öffnen. Bis dahin sollten sich die Leute gedulden und nicht weiter Kleider oder Müll in überfüllte Container werfen oder daneben abstellen.