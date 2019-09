Klinikreform im Ortenaukreis: Vier Kommissionen sollen es jetzt richten

Anzeige

Wie wird der Ortenaukreis die horrenden Mehrkosten für die Klinikreform stemmen? Diese Gretchenfrage beim größten Vorhaben in der Geschichte des Kreises blieb in der ersten Sitzung des neu gewählten Krankenhausausschusses am Montagnachmittag unbeantwortet. Er werde, so kündigte Landrat Frank Scherer an, erste Finanzierungsmodelle nichtöffentlich vorstellen und „ansatzweise vordiskutieren“ lassen. Wann ein Konzept auf den Tisch kommt, das blieb offen.

Vier Kommissionen werden eingerichtet

Der Kreis greift zu einem bewährten Mittel bei Schwierigkeiten und richtet erst einmal eine Kommission ein – genauer gesagt vier: Die erste, besetzt mit Mitgliedern des Kreistages und der Verwaltung, soll sich dem Thema Finanzierung widmen. Drei weitere werden die Baubeschlüsse in Achern, Offenburg und Lahr begleiten. Hier werden auch die Standortkommunen mitsprechen.

Der neue Kreistag hat, für diese Erkenntnis brauchte es nicht den im allgemeinen Konsens mittlerweile in einen „Fragenkatalog“ umgedeuteten fraktionsübergreifenden Antrag, viele Fragen. Dies zeigte sich am Montag allein schon an den ungewöhnlich langwierigen Beratungen in dieser ungeplant eingeschobenen Sitzung. Die Verwerfungen der vergangenen Wochen, so wurde deutlich, haben tiefe Spuren hinterlassen. Dreieinhalb Stunden hatte man bereits nicht öffentlich getagt, als man unterbrach um die öffentliche Sitzung einzuschieben. Anschließend ging es wieder nicht öffentlich weiter – mit einer nochmals sportlichen Tagesordnung.

Karger öffentlicher Sitzungsteil

Im kargen öffentlichen Teil gab es neben dem Jahresabschluss der Kliniken nicht viel Konkretes. Außer vielleicht der Erkenntnis, dass die Oberkircher weiter den Neubau eines Klinikums in Achern infrage stellen, auch wenn dies nur durch die Blume gesagt wird. „Wir sollten uns fragen, ob wir die Beschlüsse nicht noch einmal neu bewerten“, beendete Oberkirchs OB Matthias Braun einen längeren Exkurs zur Frage, welche finanziellen Risiken neben der bekannt gewordenen Kostensteigerung noch lauern. Zum Beispiel die Gefahr, dass bei den genannten 1,3 Milliarden Euro das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, oder auch, dass das Land nicht wie erwartet einen 50-prozentigen Zuschuss anweist: „Ich bin enttäuscht, dass der fraktionsübergreifende Antrag nicht formell im Kreistag beraten worden ist.“

OB Muttach fürchtet Domino-Effekt

Acherns OB Klaus Muttach roch den Braten und warnte: „Wenn wir ein Stück aus der Reform herausbrechen, setzen wir einen Domino-Effekt in Gang.“ Derzeit sei es Konsens aller Fraktionen, dass man keine Privatisierung der Kliniken wolle – genau dies werde aber eintreten, wenn man den Agenda-Prozess nicht weiter verfolge.

Gesamtbetrachtung am 22. Oktober

Landrat Frank Scherer betonte unterdessen – erneut – dass die Reform mit den geplanten Neubauten im Ergebnis günstiger sei als ein Festhalten am Bestand: „Herr Keller und ich“, so sagte er mit einem Seitenblick auf den Klinik-Geschäftsführer, „beantworten das mit einem Ja.“ Nur in zeitgemäßen Strukturen könnten die Häuser hinreichend wirtschaftlich arbeiten. Scherer kündigte an, dem Kreistag am 22. Oktober eine „Gesamtbetrachtung“ der Agenda 2030 vorzustellen. Die Daten sollten anschließend auch wieder für die Öffentlichkeit aufgearbeitet werden: „Wir werden alles noch mal darstellen.“

Parkhäuser als Einkommensquelle?

In den kommenden Sitzungen soll auch über die so genannten nichtklinischen Einrichtungen gesprochen werden: Parkhäuser, Kitas, Schwesternwohnheime. Da werde es, so Scherer, darum gehen, ob man diese Dinge selbst betreibt oder extern vergibt – „das muss gut überlegt sein, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, das eine mag sich sogar lohnen und das Defizit reduzieren, das andere nicht“.