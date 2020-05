Anzeige

Wie war das noch mal? Die Vereine haben Zwangspause und über Wochen herrscht(e) Ebbe beim Klopapier. Da kann man schon mal auf abgefahrene Ideen kommen. Die sogenannte Klopapier-Challenge sorgt seit Wochen für Begeisterung bei allen möglichen Sportlern und vielen anderen Vereinen. Der Spaß mit der Rolle animierte jüngst auch die Amateur-Fußballer vom B-Ligisten TuS Greffern zu einem „Dreh“ der besonderen Art.

Rund 25 Aktive aus dem Seniorenbereich, unter ihnen einige Vorstandsmitglieder, und dazu noch ein paar Jugendspieler, ließen sich beim kunstvollen Umgang mit Fuß und Ball, Pardon Rolle, mit dem Handy aufnehmen und aus den Einzelbeiträgen schnitt eine Handvoll technikaffiner Mitglieder des Vereins dann einen Videofilm, der nun auf Facebook unter TuS Greffern läuft. „Wir haben es geschafft“, freut sich Sport-Vorstand Patrick Hummel.

Drei weitere Vereine nominiert

Nach nur 48 Stunden war das Video, wie gefordert, im Kasten. „Einfach war das nicht.“ Gemäß den Statuten durften nun die Grefferner drei weitere Vereine für die Challenge (zu deutsch: Herausforderung) nominieren. Die Schifferdörfler gaben den Stab an den FC Lichtenau (Bezirksliga), den VfB Bühl (Landesliga) und den SV Michelbach (Kreisliga B) weiter. Die benachbarten Kicker aus dem Hanauerland-Städtchen sind ebenfalls schon mit einem Video auf Facebook präsent.

#Klopapier_Challange30 Liter Bier nach Greffern? Nee, nee, nee.Wir akzeptieren natürlich die Herausforderung TuS 1921 Greffern e.V. und bedanken uns dafür.Abwechslung in der Corona-Krise tut uns allen gut und deswegen nominieren wir folgende Vereine:SV Freistett 1921 e.V.SV ScherzheimSC EisentalIhr habt nun 48 Stunden Zeit, also, auf gehts oder die 30 Liter Bier gehen nach Lichtenau 🙂 Gepostet von FC Rheingold Lichtenau 1920 e.V. am Sonntag, 3. Mai 2020

Es ist eine Geschichte, die ohne „Social Media“, also ohne die Kommunikationsplattformen im Internet nicht funktioniert. „Wir haben die Aktiven über unsere WhatsApp-Gruppe zur Teilnahme aufgerufen“, berichtet Hummel. Der Auftrag: Dreht eine kurze Sequenz, in der ihr eine Klopapierrolle wie beim Fußball annehmt und abspielt. Gesagt, getan. Mal klassisch, mal mit Verkleidung mit Hut oder Perücke, mal auf dem Trampolin, mal mit Hackentrick sowie Getränkekiste in der Hand und sogar in der Küche.

Man kann sagen: Die Grefferner ließen sich etwas einfallen und einmal hatte sogar der Hund seinen Auftritt. Jeder Beteiligte habe daraufhin sein Video bei WhatsApp hochgeladen, dort konnten die „Cutter“ darauf zugreifen. „Die haben dann schon versucht, trotz der Kürze der Zeit, ein paar gute Schnitte hineinzubringen“, so Hummel. Unterlegt wurde das Video dann mit „Corona Ciao“ des deutschen Musikproduzenten Stard Ova, mit bürgerlichem Namen Boris Fleck.

Klasse Clips zur „Klopapier-Challenge“ im Netz

Wer nun den Begriff „Klopapier-Challenge“ als Suchbegriff im Internet eingibt, der findet klasse Clips, in denen international bekannte Stars wie Jerome Boateng oder Fußballwunderkind Joao Felix auftreten. Und in den Tiefen von Facebook finden sich bei Klopapier Challenge zwischen „Hund und Sport Mannheim“ oder dem Narrenverein Ratzemaus Ratzenried jede Menge Fußballvereine aus der Region: Der SV Freistett ebenso der SV Weitenung (guter Schuss über den Swimming-Pool), dem SV Ulm (samt Fußball-Frauen in Aktion), dem SV Sinzheim und einigen anderen mehr.

Der Filmkritiker würde nun sagen: Originalität, Kamera(s), Musik und Schnitt sind leicht Oscar-verdächtig. Aktuell grassiert das Challenge-Fieber mit der Klopapierrolle bei der Fußball-Jugend der SG Rheinmünster, zu der auch die Grefferner gehören, berichtet Hummel, der gerade Zeuge eines Drehs in einem Garten wurde.

