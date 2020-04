Kloster in Bühl im Ausnahmezustand wegen Corona

Anzeige

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf viele Lebensbereiche, daran hat sich nach der zaghaften Lockerung der Auflagen nicht viel geändert. Auch Ordensleute wie die Schwestern vom Göttlichen Erlöser im Kloster Maria Hilf in Bühl versuchen, mit der Ausnahmesituation klar zu kommen.

„Es ist schon etwas gespenstisch, wenn der Trubel fehlt“, sagt Carmen Hennemann. Das Bühler Kloster Maria Hilf hat sich wegen der Corona-Pandemie fast hermetisch abgeriegelt. Externe Besucher in den Gottesdiensten in der Klosterkirche sind nicht zugelassen, der normalerweise rege Tagungs- und Beherbergungsbetrieb ist zum Erliegen gekommen.

Selbst das alljährlich hervorragend frequentierte Klosterfest (20./21. Juni) wurde abgesagt, berichtet die Verwaltungsleiterin, die für 35 von etwa 80 Beschäftigten bis zum 30. September Kurzarbeit angemeldet hat. Im Kloster bleiben die Übernachtungs- und Tagungsgäste aus: „Das ist ein erheblicher Betrag, der uns entgeht“, konstatiert Carmen Hennemann, denn die Ausgaben laufen weiter, Geld komme aber keines rein.

Kloster fehlen 5.000 Übernachtungen

Es geht um etwa 5.000 Übernachtungen, die fehlen werden, also ein Viertel der Gesamt-Übernachtungen des Vorjahrs. Wann es wieder weitergeht, wisse momentan niemand. Selbst wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, rechnet die Verwaltungschefin von Maria Hilf nicht damit, dass die Zahl der Buchungen sofort wieder auf das Niveau der Zeit vor der Pandemie klettert. Hart trifft die Kloster-Herberge vor allem der Wegfall des Oster- und Pfingstgeschäfts, in diesen Zeiten sind erfahrungsgemäß alle verfügbaren Zimmer belegt.

Gravierende Auswirkungen für betagte Schwestern

Ein Kloster im Ausnahmezustand – die Folgen für die Ordensfrauen erscheinen gravierend. In Bühl unterhält die Kongregation auch ein Alten- und Pflegeheim für die eigenen, betagten Schwestern. Um den 30 Bewohnerinnen den maximalen Schutz zu ermöglichen, wurden die sozialen Kontakte auf das Nötigste zurück gefahren.

Das Heim ist komplett abgeschottet.

Es gibt keine Besuche mehr, nicht einmal von den Mitschwestern aus den anderen Häusern. Die Bewohnerinnen des Pflegeheims können zum Essen zudem nicht mehr in den Speisesaal der Pflegestation. Zugelassen in den Räumen dieser Einrichtung ist nur noch Pflege- und Reinigungspersonal. „Das Heim ist komplett abgeschottet“, beschreibt Carmen Hennemann diese sozialen Einschnitte.

Wir haben bislang zum Glück noch keine Infizierten.

Die Bewohnerinnen der Pflegeeinrichtung zählen zu den bekannten Risikogruppen, deshalb seien die Auflagen entsprechend streng, so die Verwaltungschefin. Die Maßnahmen zahlen sich aus: „Wir haben bislang zum Glück noch keine Infizierten“, so Carmen Hennemann. Der Kloster-Kindergarten mit 100 Plätzen läuft ebenfalls im Notbetrieb mit wenigen Erzieherinnen und einer sehr überschaubaren Anzahl an Kindern.

Ordensfrauen und Laien stehen in Corona-Krise zusammen

Doch das Kloster – Ordensfrauen wie Laien – steht zusammen. So nähten in den vergangenen Wochen einige Schwestern und ein paar Kindergarten-Erzieherinnen Schutzmasken für die Kräfte der Pflegestation. Wie sehr sich die Situation für das Kloster Maria Hilf verändert hat, zeigt auch eine andere – von außen sichtbare – Tatsache.

Das große Tor des Haupteingangs (Pforte) war bislang täglich bis 22 Uhr geöffnet, jetzt schließt es um 13 Uhr. „Ohne wichtigen Termin oder vorherige Anmeldung kommt dann auch niemand rein“, so Carmen Hennemann. Die wenigen Stunden „Einlass“ sollen die Versorgung des Klosters durch Lieferanten ermöglichen. „Die Situation ist schwierig“, berichtet die Verwaltungsleiterin, die Unsicherheit, wann und wie es weitergeht, belaste auch die Mitarbeiter.

Klostergarten bietet etwas Zerstreuung

Und nicht zuletzt eben die Schwestern. Die haben zum Beispiel ihre Gänge in die Stadt auf ein Minimum reduziert, „nur für dringende, unaufschiebbare Angelegenheiten“, so Carmen Hennemann. Da gebe es zumindest einen kleinen Trost: Der große und schön angelegte Klostergarten, der vor allem den Ordensfrauen in dieser Ausnahmesituation bei Spaziergängen etwas Zerstreuung bietet.