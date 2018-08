Anzeige

Nach dem Fund und der Entschärfung einer Fliegerbombe am Mittwoch vergangener Woche auf einem Grundstück neben dem Hohbergweg in Lahr wurde am Dienstag unweit des ersten Fundorts eine zweite Weltkriegsbombe entdeckt. Das haben das Polizeipräsidium Offenburg und die Stadt Lahr in einer gemeinsam Mitteilung bekannt gegeben.

Eine erneute Sondierung brachte eine zweite Bombe gleicher Bauart nur ein paar Meter vom ersten Fundort weg zu Tage. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts Baden-Württemberg haben einen Sicherheitsbereich von 300 Metern um den Fundort festgelegt.

Hunderte Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Anwohner des betroffenen Areals sind ausgefordert, dieses zu verlassen. Die Stadt Lahr hat ein entsprechendes Betretungsverbot erlassen. Die Evakuierungen dürften laut Polizeiangaben mehrerer Hundert Menschen betreffen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4028721