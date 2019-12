Lauf: Brandanschlag auf Profi-Sänger

Anzeige

Um ein Haar wäre am Samstagabend in Lauf das Haus der Profi-Sänger Joanna Choi und Niclas Oettermann in Flammen aufgegangen. Die aufmerksame Tochter verhinderte Schlimmeres. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Winter

Das Ehepaar hatte ihr am Waldrand gelegenes Anwesen gegen 20 Uhr verlassen. Sie machten sich auf den Weg nach Offenburg, um im Hotel Liberty mit ihrer öffentlich angekündigten Abendshow „Let Us Sing In Liberty“ aufzutreten. Julia, die jüngere Tochter des Paars, war allein zurückgeblieben, um früh zu Bett zu gehen.

Ungewöhnliche Geräusche schrecken Tochter auf

Als sie ungewöhnliche Geräusche in der Nähe ihrer Terrassentür hörte, machte sie sich auf den Weg ins Erdgeschoss, um nachzuschauen. Sie ging vor die Tür und entdeckte ein im Holzstadel loderndes Feuer.

Zwischen dem Holzschopf und dem Dachstuhl, wo sich Julia Oettermanns Zimmer befindet, steht noch ein Baum mit trockenen Ästen.

Flammen selbst gelöscht

Die Tochter konnte das Feuer löschen und die Polizei alarmieren. Die Beamten kamen innerhalb einer halben Stunde zum Tatort und nahmen die Anzeige auf. Sie bestätigten, dass es sich um eine „Brandstiftung mit Sachbeschädigung“ handelte, wurde doch, so erklärte Niclas Oettermann gegenüber bnn.de, „die Verwendung von Brandbeschleuniger attestiert“.

Brandstiftung wirft Fragen auf

Die gefährliche kriminelle Aktion wirft für das Ehepaar folgende Fragen auf: „Wussten die Brandstifter, dass wir gerade fortgefahren waren und für mindestens drei Stunden abwesend wären? Wollte uns jemand in der Konsequenz bewusst schaden und nahm dieser die Tötung unserer Tochter bewusst in Kauf? Riskierte jemand einen Waldbrand, der unmittelbar an unseren Stadel anschließt, aus der Absicht heraus uns zu schaden?“ Am Sonntag war Niclas Oettermann in der Nachbarschaft unterwegs – in der Hoffnung, einen Zeugen des Vorfalls zu finden.