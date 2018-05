Leichenfund in Oberachern

Rätsel gibt der Polizei der Tod einer 25 Jahre alten Frau in Oberachern auf. Die junge Frau war am Mittwochvormittag von einem Bekannten leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Obduktion soll Klarheit bringen

Derzeit schließen die Ermittler weder ein Gewaltverbrechen noch einen Unfall oder eine natürliche Todesursache aus. Klarheit soll eine Obduktion erbringen, die am Donnerstag in der Rechtsmedizin der Uniklinik Freiburg stattfinden sollte.

Festnahme im Zuge der Ermittlungen

Nach Informationen dieser Zeitung hat es im Zuge der Ermittlungen zu diesem Fall auch eine Festnahme gegeben, die allerdings nicht unmittelbar mit dem Tod der jungen Frau zusammenhängen soll. Ein Polizeisprecher wollte sich dazu nicht näher äußern und verwies darauf, dass man zunächst das Ergebnis der Obduktion abwarten wolle. Derzeit seien die Todesumstände der jungen Frau noch völlig unbestimmt.