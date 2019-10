Linxer Horrorfund ein Fall für die Justiz

Anzeige

Dieser Vorfall zerreißt Tierfreunden das Herz: Mitarbeiter der Neurieder Tierhilfs- und Rettungsorganisation hatten Anfang Mai in Linx mehrere Ziegen, Schafe und Hühner aus einem verlassenen Anwesen befreit. Dabei entdeckten die Helfer zudem einige Kadaver, die überlebenden Tiere quälten sich durch einen Matsch aus Kot und Urin. Der Halter ist mit seiner Familie weggezogen und hatte die Tiere einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg überprüft derzeit, ob sie gegen den ehemals in Linx wohnhaften Mann Anklage wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erhebt.

Drei Hühner, acht Schafe und eine Ziege überstanden die Tortur. 200 Meter weiter entfernt kamen sie bei Günther Keck unter. Mittlerweile geht es den Tieren gut, sie wurden nach zwei Monate weitervermittelt. „Damals kam das Veterinäramt auf uns zu, ob wir uns um die Tiere kümmern können“, erzählt Keck im Gespräch mit dem Acher- und Bühler Bote und bnn.de. Da die Familie Ställe hat, waren die Voraussetzungen für die artgerechte Unterbringung der Überlebenden gegeben. Mit Kraftfutter päppelten die Inhaber eines Reitsport- und Pferdeanhängergeschäfts die Lebewesen auf.

Überlebende Tiere mittlerweile wohlauf

Zuvor verordnete das Veterinäramt die Tiere einer Wurmkur. „Sie waren völlig abgemagert und verwurmt“, erinnert sich Keck. Überwiegend sind es männliche Schafe, die dem Hungertod Ende April und Anfang Mai entronnen sind. Wie Keck berichtet, habe er seinerzeit nichts Auffälliges beobachtet. „Die Familie lebte abgeschirmt, da haben wir nichts gehört“, so Keck gegenüber dieser Zeitung. Nach Informationen dieser Zeitung hatte der Tierhalter ein Gasthaus in Linx gepachtet. Mittlerweile ist er weggezogen und in der Gastronomieszene seines neuen Wohnorts weiterhin aktiv.

Staatsanwaltschaft prüft rechtliche Folgen

Hat dieser Fall ein Nachspiel vor Gericht? „Derzeit prüft ein Dezernent, welche rechtlichen Folgen der Fall für den Tierhalter haben könnte“, erklärt Stefan Ganninger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Offenburg, auf Anfrage des ABB und bnn.de. In dieser Prüfung werde ermittelt, ob tatsächlich ein zentraler Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Dem Halter könnte pro Tat eine Geldstrafe drohen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Entscheidung in nächsten sechs bis acht Wochen

Eine Entscheidung soll voraussichtlich in sechs bis acht Wochen fallen. Sollte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, müsste sich der Tierhalter vor dem Amtsgericht Kehl verantworten. Entscheidend sei auch, wie viele Einzeltaten begangen wurden. Anders als in den USA, so Ganninger, zählen Staatsanwaltschaften hierzulande die Straftaten jedoch nicht zusammen. „Die Höchststrafe wird stattdessen angemessen erhöht“, so der Justizexperte.

Zunächst gilt die Unschuldsvermutung

„Da zunächst die Unschuldsvermutung gilt, muss die Staatsanwaltschaft auch in diesem Fall sorgfältig prüfen, welche Vergehen tatsächlich und rechtlich nachzuweisen sind“, unterstreicht Ganninger.

Anklage oder Strafbefehl?

So sei zu unterscheiden, ob nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes ein Halter ohne vernünftigen Grund ein Tier getötet, oder ob er dem Lebewesen aus Rohheit erhebliche, sich wiederholende beziehungsweise länger anhaltende Schmerzen zugefügt hat. Dies müsse zunächst ein Sachverständiger ermitteln. Dabei könne es vorkommen, dass bei dem einen oder anderen Punkt die Polizei nochmals den Sachverhalt prüft. Neben der Anklageerhebung kann die Staatsanwaltschaft auch einen Strafbefehl erlassen. Dann käme es nur zu einer Gerichtsverhandlung, wenn der Beschuldigte Einspruch erhebt. Wie Ganninger erklärt, ermittelt die Staatsanwaltschaft nur wegen des Tierschutzgesetz-Verstoßes gegen den Mann.