Erdbeben im Raum Straßburg – sind Tiefenbohrungen die Ursache?

Lassen die umstrittenen Geothermiekraftwerke Reichstett und Vendenheim die Erde im Großraum Straßburg und Kehl immer wieder erzittern? Ein leichtes Erdbeben der Stärke 3,3 auf der Richterskala hat am Dienstagnachmittag um 14.38 Uhr den grenznahen Straßburger Stadtteil Robertsau erschüttert und war auch in der Kehler Kernstadt mit einer Stärke von 3,2 spürbar.

Das Epizentrum lag in sechs Kilometern Tiefe. Verletzt wurde niemand. Auch ist es zu keinen nennenswerten Schäden gekommen.

Nach Angaben des Erdbebendienstes Südwest und des französischen Réseau National de Surveillance Sismique (Französisches Erdbeben-Überwachungsnetz) war das Erdbeben induziert, sprich eines unnatürlichen Ursprungs. Vor dem Hauptbeben gab es fünf leichtere Erdstöße von einer Stärke zwischen 1,9 und 2,2 auf der Richterskala. Ein leichtes Nachbeben mit 1,7 auf der Richterskala folgte um 15.24 Uhr bei Bischheim, nördlich von Straßburg.

Erdbebenserie nördlich von Straßburg

Laut Erdbebendienst Südwest ist es in der Vergangenen Woche bei La Wantzenau, einer nördlichen Nachbarkommune von Straßburg, immer wieder zu leichteren Erdbeben zwischen 1,1 und 1,3 auf der Richterskala gekommen.

In unmittelbarer Nähe ist ein umstrittenes Geothermiekraftwerk auf dem Gelände der stillgelegten Erdölraffinerie Reichstett in Betrieb, um Straßburger Haushalte mit Fernwärme zu versorgen. In der Nachbargemeinde Vendenheim ist dieses Jahr ein weiteres Geothermiekraftwerk in Betrieb gegangen.

Der französische Erdbebenforscher Jérôme Van der Woerd geht gegenüber der französischen Tageszeitung DNA davon aus, dass die Tiefenbohrungen im Raum Vendenheim die Erdstöße verursacht haben könnten. Der Betreiber dieser Anlage, Fonroche Géothermie, weist das zurück. Die letzte Bohrung sei am 8. November gewesen und unter normalen Umständen verlaufen.

Mehrere Gebäude evakuiert

Nach Angaben der DNA wurde in Straßburg vorübergehend der Sitz der Arbeitsagentur evakuiert, ebenso das Gebäude der Regionalverwaltung Grand Est. In Schiltigheim wurde ein Wohnhaus geräumt. Über Schäden und Verletzte auf französischer Seite ist nichts bekannt.

Erdbeben ging glimpflich aus

Das leichte Erdbeben am Dienstagmittag hinterließ nach Recherchen der Feuerwehr im Raum Kehl offenbar ebenfalls keine Schäden. Sowohl bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr gingen einige Nachfragen besorgter Bürger ein. Auch das Polizeipräsidium Offenburg berichtet auf ABB-Anfrage, dass nichts zu Bruch gegangen sei. Im Kehler Rathaus war das Beben ebenfalls zu spüren: Nach einem Grollen erzitterten Schreibtische und Bildschirme, berichtet die Pressestelle der Kehler Stadtverwaltung.

Widerstand gegen Tiefengeothermie

2010 hatte ein Geothermiekraftwerk in Landau in der Pfalz eine Serie von Erdbeben ausgelöst. Ursache war seinerseits, dass durch das Einpressen von Wasser in tiefe Gesteinsschichten der Porenwasserdruck stieg. In der Ortenau regt sich seit einigen Jahren Widerstand gegen Tiefenbohrungen im Oberrheingraben. Gegner befürchten, dass die Bohrungen Schäden verursachen könnten, wie Verunreinigung von Grundwasser, Erdanhebungen sowie Erdbeben.