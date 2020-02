Lösung für „Ani.Motion“ gefunden: So kann die tiergestützte Therapie in Sasbachwalden erhalten bleiben

Anzeige

Die Anima-Tierwelt wird nicht kommen. Aber dafür wird Sasbachwalden das Ani.Motion Institut für tiergestützte Therapie erhalten bleiben. Für die drei Esel, die bei Ani.Motion als Therapietiere bereitstanden, ist bereits eine neue Unterkunftsmöglichkeit gefunden. Doch die ist nur vorübergehend. Es braucht mehr Unterstützung, wenn das Konzept langfristig bleiben soll.

Von unserer Mitarbeiterin Regina de Rossi

Ob Tierpark, Wildgehege oder Schaubauernhof: bei der geplanten Anima Tierwelt am Breitenbrunnen ist alles zum Stillstand gekommen. Plötzlich und unerwartet wurde das Aus verkündet. Das war nicht nur für die Gemeinde Sasbachwalden ein Schock, sondern auch für den Bereich der Tiergestützten Therapie „Ani.Motion“ unter der Leitung von Rainer Wohlfarth.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Bettina Mutschler sollten hier Möglichkeiten geschaffen werden, Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Zwangs- oder Angststörungen zu behandeln. Eine Methode, die das Ehepaar bereits in Freiburg erfolgreich angewandt hatte. Bettina Mutschler unterhielt eine Hundeschule, Rainer Wohlfarth hatte die Leitung der Tiergestützten Institution inne und war akademischer Mitarbeiter an der pädagogischen Hochschule.

Annehmbare Lösung mit Verantwortlichen der Anima Tierwelt gefunden

„Als wir vor sechs Jahren das Konzept der Anima Tierwelt vorgestellt bekommen haben, waren wir begeistert“, so der Diplompsychologe und psychologische Therapeut. Mit Ani.Motion sollte ein separater, aber doch angrenzender Bereich an dieses Konzept entstehen. Die Hundeschule, das Eigenheim, das Institut, die feste Stelle wich einem tollen Plan, der mit der Anschaffung von Eseln als Therapietiere begann.

Lange standen Paco, Pepe, Leo und Samu auf einer Weide von Eugen Oberle in Sasbachwalden. Bettina Mutschler hat aus ihnen wertvolle Therapietiere gemacht. „Leo geht meist zu den traurigen Menschen“, weiß die ausgebildete Esel- und Hundetrainerin. Und Paco ziehe eher die gestressten Leute an. „Mit dem Stopp des Projekts hatten sie von heute auf morgen keine solide Basis mehr. Dazu kam die Auflage aus dem Tierschutzgesetz, eine andere Unterkunftsmöglichkeit für die Tiere zu finden.

„Mit den Verantwortlichen der Anima Tierwelt konnte in konstruktiven Gesprächen eine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden werden“, so Rainer Wohlfarth, der mit Bettina Mutschler Ani.Motion jetzt selbstständig weiter führen wird.

Für Ani.Motion fehlen noch ein Grundstück – und Unterstützung

Wichtige Unterstützung haben sie dabei seitens der Gemeinde erfahren.„Wir waren von dem Aus der Anima selbst erst einmal schockiert“, so Bürgermeisterin Sonja Schuchter. „Doch wir werden alles dafür tun, dass es eine gute Lösung gibt!“ Für die Esel konnte eine solche schon mal gefunden werden. Schon jetzt haben sie sie bei Bernhard Kimmig, Auf der Eck, ein neues Zuhause gefunden. Doch das ist nur eine Übergangslösung.

„Wir brauchen ein Grundstück eine Scheune oder einen Schopf und tatkräftige Unterstützung bei der Versorgung der Tiere!“ Denn, so Rainer Wohlfarth: „Ani.Motion wird weitergehen!“

Jüngst hatten über 200 Teilnehmer aus fünf verschiedenen Ländern eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Tiergestützte Therapie in Sasbachwalden besucht. Ein neues Buch zum Thema ist derzeit im Druck, die Gründung eines Fördervereins in Arbeit. „Alles Signale, dass es weitergehen kann und soll“, so Bürgermeisterin Sonja Schuchter.