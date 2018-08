A5 zwischen Lahr und Ettenheim nach Brand eines Schwertransports immer noch gesperrt

Anzeige

Immer noch in beiden Richtungen voll gesperrt ist die Autobahn 5 zwischen Lahr und Ettenheim. Dort hat am frühen Donnerstagmorgen ein Schwertransport gebrannt.

Laut Informationen der Polizei geriet der Auflieger eines auf der Südfahrbahn (Fahrtrichtung Basel) fahrenden Schwertransportes gegen 3.18 Uhr in der Früh während einer Baustellendurchfahrt in Brand. Auslöser ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Das Feuer entstand an einem Reifen.

Keine Verletzten

Dem Fahrer gelang es, die Zugmaschine abzukoppeln. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert, so Polizeipressesprecher Wolfgang Kramer, verletzt wurde niemand. Der Fahrer versuchte noch den Brand einzudämmen, konnte aber nicht verhindern, dass der Auflieger samt Ladung in Vollbrand geriet. Das Begleitfahrzeug des Schwertransports sicherte die Brandstelle ab.

Sachschaden: Über eine Million Euro

Die Feuerwehren aus Ettenheim und Lahr löschten das 70 Tonne schwere Gefährt. Geladen hatte der Transport einen Steinbrecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro ein.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Vormittag dauern. Mittlerweile werden die Fahrzeuge über die Anschlussstelle Ettenheim zurückgeführt.

Der Artikel wird aktualisiert.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4035696