In der Offenburger Oststadt ist am Donnerstagmorgen ein Arzt in seiner Praxis getötet worden, eine Mitarbeiterin der Praxis wurde schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einem Messerangriff.

Gegen 8.45 Uhr wurden der Arzt sowie eine Helferin von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt, so der bisherige Ermittlungsstand. Der Mediziner erlag kurz nach der Attacke den Verletzungen, die Mitarbeiterin wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Großaufgebot von mehr als 20 Polizeistreifen aus Offenburg und dem Umland nach dem Täter.

Unter anderem waren die Polizeihubschrauberstaffel, die Hundestaffel sowie die Bundespolizei beteiligt. Dabei wurden besonders Verkehrsknoten kontrolliert. Gegen 10 Uhr konnte im Bereich des Freiburger Platzes ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Artikel wird aktualisiert.