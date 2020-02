Masern haben jetzt vermutlich auch zwei Kehler Schulen erreicht

Anzeige

Rund 1.300 Impfausweise von Kehler Kindern und Jugendlichen nimmt das Gesundheitsamt des Ortenaukreises derzeit unter die Lupe. In Kehl gibt es nach Informationen dieser Zeitung zwei neue Masern-Verdachtsfälle, von denen offenbar das Einstein-Gymnasium und die Tulla-Realschule betroffen sind.

Details wollte die Pressestelle des Landratsamts am Mittwoch noch nicht mitteilen. Die Fälle seien noch nicht bestätigt, man werde sich später im Verlauf dieser Woche äußern, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung. Auch bei der Stadt Kehl kennt man noch keine Details. Das Gesundheitsamt stehe aber in Kontakt mit den beiden Schulen, bestätigte eine Sprecherin.

Hoch ansteckende Krankheit

Die Masern, allen bisherigen Recherchen zufolge aus Straßburg eingeschleppt, waren Mitte Januar zunächst in Kehl ausgebrochen. In den folgenden Wochen hatten sich aber weitere Infektionen fast im gesamten Kreis bestätigt. Weiter verbreitet wurde die hoch ansteckende Krankheit sehr wahrscheinlich in Notaufnahmen und Arztpraxen im Ortenaukreis.

Impfstatus wird geprüft

Das Vorgehen des Gesundheitsamts in Kehl spricht für sich. In Oberkirch waren nach Masernfällen an zwei Schulen Kinder vom Unterricht ausgeschlossen worden, die keinen ausreichenden Impfstatus nachweisen konnten. Ähnliches könnte den Kindern und Jugendlichen in Kehl jetzt drohen. Die beiden betroffenen Schulen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander.

Lange Inkubationszeit

Das Problem dabei: Zwischen Infektion und dem Ausbruch der Masern können bis zu 21 Tage vergehen, und Patienten sind bereits mehrere Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome ansteckend. Deshalb müssen ungeimpfte Schüler vergleichsweise lange dem Unterricht fern bleiben.

Streit um die MMR-Impfung

Das Auftreten der Masern in der Ortenau hat die Debatte über die Immunisierung von Kindern mit der MMR-Kombiimpfung (Masern, Mumps, Röteln) neu entfacht. Impfgegner hatten sich zuletzt mehrfach mit der Behauptung zu Wort gemeldet, dass die neuen Masernfälle auch bei geimpften Kindern und Erwachsenen ausgebrochen seien.

Gesundheitsamt widerspricht

Dem hatte das Gesundheitsamt in Offenburg widersprochen. Alle bislang in der Ortenau bekannte Fälle seien bei nicht geimpften Menschen aufgetreten. In den meisten Fällen habe man zudem einen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit bereits bekannten Erkrankungen ermitteln können.

Eine Impfung genügt nicht

Die Behörde weist auch auf mögliche Impfreaktionen hin, beschrieben werde in diesem Zusammenhang ein Hautausschlag. Bislang gebe es keine Hinweise, dass die zur Impfung verwendeten Viren der Masern oder der Röteln auf Kontaktpersonen übertragen werden. Das Gesundheitsamt hatte deshalb nach der Ausbreitung der Masern nochmals dringlich zur Impfung aufgerufen.

Schutz bei 91 Prozent

Der Schutz nach einer einzigen Immunisierung liege im Durchschnitt bei 91 Prozent, bei einer zweimaligen Gabe des Vakzins wie empfohlen liege die Effektivität je nach zugrunde gelegter Studie zwischen 93 und 99 Prozent, so Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamts in Offenburg. Der überwiegende Anteil der an Masern in Deutschland Erkrankten betreffe ungeimpfte oder lediglich einmal geimpfte Personen.