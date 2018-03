Meistverkaufte Art ist vom Thuja-Sterben besonders betroffen

Von unserer Mitarbeiterin Sandra Neuburger

„Thuja occidentalis smaragd.“ Hinter diesem exotischen Namen verbirgt sich eine kegelförmige Pflanze, die nicht nur wegen ihres satten Grüns eine Freude fürs Auge ist. Es sei nun gerade diese am meisten verkaufte Art, die vom Thuja-Sterben am schlimmsten betroffen ist, sagt Claudia Heß, Gärtnermeisterin bei der Acherner Baumschule Rösch.

Hauptursache: Wassermangel

Als Hauptursache für die Schäden an den Thuja-Pflanzen nennt sie Wassermangel. Die durch die Trockenheit geschwächten Pflanzen verströmten Dämpfe, die dann bestimmte Käferarten anlockten. Genauer gesagt: den Borkenkäfer und den Wacholder-Prachtkäfer. Die Folgen kann man derzeit in den Gärten betrachten: Die vor allem als Hecke beliebte Pflanze leidet, teilweise stirbt sie ab.

Zypresse und Eibe sind mögliche Alternativen zur Thuja

Ein rechtes Kraut ist gegen das Problem nicht gewachsen. Alternativ könne man sich für Zypressen entscheiden, so die Gärtnermeisterin. Die Zypresse sei nicht so sehr betroffen, sie harze mehr und wenn sie gesund sei, verschließe sie das Bohrloch der Käfer auf diese Weise und erstickt den Schädling. Als weitere Alternative komme unter anderem die Eibe in Betracht. Die Bildung der roten Beeren könne man durch regelmäßigen Schnitt verringern, so Heß. Die männliche Eibe, Taxus media Hillii, bilde gar überhaupt keine Beeren, dafür allerdings sehr viele Pollen. Die Gärtnermeisterin weiß, dass viele gegenüber der Eibe wegen der giftigen roten Beeren Bedenken haben. Hierzu sagt sie: „Es ist sinnvoller, Kinder über die Gefahren zu informieren und es ihnen beizubringen, als sie einfach fernzuhalten.“

Thuja muss man auch im Winter gießen

Die Thuja braucht also Wasser. Auch im Winter? Immergrüne Pflanzen wie die Thuja müsse man auch im Winter gießen, bestätigt Jürgen Bichler, Mitarbeiter der Baumschule im Gartencenter Decker. Einen Käferbefall der Thuja erkennt man laut Bichler an „den winzigen Bohrlöchern in den Stämmen und Trieben, die dann die Leitungsbahnen unterbrechen oder zerstören. Dieses wiederum führt zum Absterben einzelner Triebe oder Pflanzen.“

Auch Acherner Kernstadtfriedhof ist von Thuja-Sterben betroffen

Die zunehmenden Schäden an den Thujen waren in den letzten Jahren nicht zu übersehen. Sie führten dazu, dass viele Pflanzen letztendlich entfernt werden mussten. So zum Beispiel auch auf dem Kernstadtfriedhof in Achern. Wie die Stadt auf Anfrage erklärt, „zeigte sich im Winter 2015/16 unter anderem auch eine massive Schädigung der Thuja-Hecken im Bereich des seitlichen Friedhofszugangs in Richtung Berliner Straße.“ Die Schäden seien so stark gewesen, dass sie „ihre vorrangige Sichtschutzfunktion nicht mehr wahrnehmen konnten und gerodet werden mussten.“ Der bis heute für die Stadt entstandene Schaden sei „schwierig einzuschätzen“, so die Stadt auf Anfrage. Jedoch gehe die Verwaltung davon aus, dass „bis dato rund 20 000 Euro zur Beseitigung der abgestorbenen Thuja-Bestände und zur Herstellung der entsprechenden Ersatzbepflanzungen entstanden sind.“

Stadt sieht Eibe und Hainbuche als Alternative zur Thuja

Jürgen Rohrer vom Fachgebiet Stadtplanung und Tiefbau bei der Stadt weiß, dass bei Schädigungen der Thuja-Pflanze je nach Schädigungsgrad auch in den „unbenadelten Bereich“ geschnitten werden müsste. Dies vertrage die Pflanze nicht gut. Auch die Stadt steht mithin vor der Frage, wie die Thuja zu ersetzen sei. Als eine der Alternativen gebe es unter anderem die Eibe. Diese habe den Vorteil, dass sie gesund sei und zu den Nadelgehölzen gehöre, die auch nach dem Schnitt ins alte Holz wieder austreiben. Außerdem seien Eiben und Thuja immergrün und erfüllten das Ziel einer geschlossenen Hecke. Jedoch komme die Eibe wegen der Giftigkeit für Spielplätze nicht infrage. Eine weitere Alternative könnte die Hainbuche sein, so Jürgen Rohrer. Diese seien zwar nicht immergrün, behalte aber über den Winter ihre braunen Blätter („wintergrün“), weshalb dann immer noch ein gewisser Sichtschutz bestehe. Sie finde man zum Beispiel im Inneren des Friedhofsbereichs und in der Illenau, als Einfassungen der Parkplätze sowie auch am Parkplatz „Badischer Hof.“