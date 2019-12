Mitarbeiterin des DRK Bühl-Achern hilft bei Flutkatastrophe in Kenia

Anzeige

Starke Regenfälle zerstörten vor wenigen Wochen ganze Landstriche in Kenia. Viele Menschen starben dabei. Natascha Gegg ist Assistentin des Vorstands des DRK-Kreisverbands Bühl-Achern. Als ehrenamtliche Helferin war sie zwei Wochen in Afrika und hat vor Ort bei der Organisation humedica mit angepackt.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König

Ihr zweiwöchiger Einsatz für die Hilfsorganisation humedica, der sie nach Kenia führte, ist gerade eine Woche her. Dass Natascha Gegg im ABB-Gespräch also noch ganz unter den Eindrücken der Reise steht und sprudelnd davon erzählt, ist verständlich. Wie aber kam die junge Frau, die beim DRK-Kreisverband Bühl-Achern als Assistentin des Vorstands tätig ist, zu der Hilfsorganisation? „Auf humedica stieß ich während meines BWL- und Sozialmanagementstudiums bei der Planung meines Praxissemesters“, sagt sie.

Die nicht staatliche Organisation habe in Kaufbeuren 57 hauptamtliche Mitarbeiter, rund 1 000 Ehrenamtliche seien weltweit im Einsatz: Ärzte, Krankenschwestern, Koordinatoren. Und zwar immer dort, wo gerade Hilfe benötigt werde: In Erdbebengebieten. In Gegenden, die von einem Hurrikan zerstört wurden. Oder eben in Kenia, wo jüngst ganze Landstriche durch starke Regenfälle im Süden überflutet wurden und im Westen einige Menschen ihr Leben durch Schlammlawinen verloren.

Helferin Gegg: Mich reizt die Aufgabe als Koordinatorin

„Ich habe Organisationstalent“, sagt Gegg. „Mich reizte die Aufgabe als Koordinatorin.“ Das Semester habe sie seinerzeit in Kaufbeuren verbracht, dort auch das Training absolviert, das auf Einsätze in Krisengebieten vorbereitet. Seither ist sie als Koordinatorin registriert. „Meinen Arbeitgeber informierte ich von Beginn an über mögliche Abwesenheiten und bin sehr dankbar, dass das DRK mich unterstützt.“

Als die Anfrage unter dem Motto „Fluthilfe Kenia“ per SMS eintrudelte, war Gegg klar: „Das ist mein Einsatz.“ Auch deshalb, weil sie zwei Jahre lang in Kenia gelebt hatte. Die humedica-Teams, erzählt sie weiter, lernten sich erst im Flugzeug kennen. „Im Normalfall zählen dazu mindestens zwei Ärzte, zwei Krankenschwestern und ein bis zwei Koordinatoren.“ Auf der Reise habe sich herausgestellt, dass einer der Ärzte, Oliver Emmler, Bereitschaftsarzt im DRK-Ortsverein Ottersweier sei. „Er war für mich eine große Hilfe, weil er schon mehrere Einsätze hinter sich hat und mit den bürokratischen Abläufen in den ersten Tagen gut vertraut ist.

Viel Organisation im Vorfeld mit anderen Organisationen von Nöten

Am Anfang stehen Organisation, Gespräche mit dem Partner vor Ort und die Herausforderung, die Hilfe an der richtigen Stelle einzubringen.“ Bei sehr großen Katastrophen träten die UN und die OCHA (Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) auf den Plan und koordinierten die Teams. „Bei diesem Einsatz war unser Partner aber der kenianische Zweig von World Concern, eine Hilfs- und Entwicklungsorganisation, die vor Ort viele Langzeitprojekte betreut und die Überflutungen miterlebte.“

Einzige Chance für Bewohner in Krisengebieten an Medikamente zu kommen

Medikamente bringe jedes Team selbst mit, denn oft sei die Infrastruktur zerstört. „Allerdings hing unser Medi-Kit beim Zoll fest“, so Gegg. „Daher bestellten wir nach Rücksprache mit den Behörden Medikamente im 500 Kilometer entfernten Nairobi und mussten zwei Tage abwarten, bis diese geliefert wurden.“ Dennoch ist sie zufrieden. „Wir haben einige überflutete Dörfer erreicht und mit Hilfe von Einheimischen im Rahmen einer mobilen Gesundheitsstation Medikamente und Moskitonetze verteilt, um die Ausbreitung von Epidemien zu verhindern. Die Bewohner haben sonst keine Möglichkeit, an medizinische Versorgung zu kommen.“

Lebensgrundlagen der Bevölkerung wurden zerstört

Die Überflutungen hätten die Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört, die Ernte sei vernichtet, Häuser ruiniert. „Hungersnot und Seuchen sind programmiert.“ Nachdem Gegg die Strukturen vor Ort und die Mitarbeiter von World Concern kennenlernte, ist sie indes zuversichtlich, dass die Hilfe ankommt und die Grundlage gelegt ist, die Dörfer in Kürze nochmals anzufahren. „Dauert der Regen an und die Arbeitsgenehmigungen sind geklärt, ist die Entsendung eines zweiten humedica-Teams durchaus möglich.“