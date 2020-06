Leidenschaft in Miniatur: Modellclub 1:87 Lichtenau feiert 25-jähriges Bestehen

Anzeige

25 Jahre jung wird der Modellclub 1:87 Lichtenau. Die Aktiven sind längst zu einer Instanz in der Erforschung der Geschichte der Mittelbadischen Eisenbahn-Gesellschaft geworden. Die führ vor einigen Jahrzehnten von Bühl nach Kehl.

Der Modellclub 1:87 Lichtenau feiert am 30. Juni sein silbernes Gründungsjubiläum. Die Aktiven können dabei nicht nur Eisenbahn in klein. Sie sorgen zudem dafür, dass der „Enteköpfer“, die Kleinbahn (Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft/MEG) von Bühl nach Kehl mit Stationen in Schwarzach und Lichtenau, nicht in Vergessenheit gerät. „Mr. MEG“ ist Thomas Kohler, der von Anbeginn als rühriger Chef des Clubs fungiert.

Es gibt Momente im Leben eines Menschen, die prägen für immer. Für Thomas Kohler waren es in der Kindheit die Besuche an seinem Heimatbahnhof Lichtenau. Dort arbeitete Emmi Bahlinger. Hatte sie Spätschicht, machte sich Kohlers Oma, die mit der Bahnagentin befreundet war, mit dem Enkel im Schlepptau auf den Weg. Die Damen genehmigten sich einen (Bahnhofs)-Kaffee, Plausch inklusive, der junge Mann durfte herumtoben.

„Die Gleisanlagen waren mein Spielplatz“, erinnert sich der Lichtenauer. Hektik gab es damals nicht. Ein kleiner Bub auf den Schienen stellte kein Problem dar. Ende der 1960er Jahre hatte die Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft (MEG) ihren Zenit längst überschritten, der Zugverkehr hielt sich auf dieser meterspurigen Nebenbahn in sehr überschaubaren Grenzen.

Initialzündung zum Modellclub kam in einer Arbeitspause

„Damals dürfte ich mich wohl mit dem MEG-Virus angesteckt haben“, schmunzelt Kohler, Jahrgang 1963, heute. Wäre er nicht als Kind regelmäßig zur Bahn gekommen, vermutlich gäbe es auch den Modellclub 1:87 Lichtenau nicht, der am 30. Juni vor 25 Jahren von rund einem Dutzend Eisenbahn-Fans und leidenschaftlichen Modellbauern gegründet wurde.

Die Initialzündung dazu kam in einer Arbeitspause, als sich Kohler mit seinem Kollegen Roland Meier unterhielt. Beide bedauerten, dass es in einem weiteren Umkreis um Lichtenau und Bühl keinen Eisenbahnverein gebe. „Wir sagten uns, jeder von uns kennt doch ein paar Leute, die eisenbahn-affin sind“, erinnert sich Kohler. Also beraumten der Lichtenauer und der Eisentaler für den 30. Juni 1989 ein erstes Treffen Gleichgesinnter ein.

600 Besucher kamen zur ersten Ausstellung zur MEG

Es war ein denkwürdiges Datum: „Dass am 30. Juni (1923) die MEG gegründet wurde, war uns anfangs gar nicht so bewusst.“ Zur Premiere fanden sich 20 bis 25 Leute ein, so Kohler. Bereits am 22. November initiierte die Gruppe, zusammen mit dem Lichtenauer Heimatverein Medicus, eine Ausstellung zur MEG, zu der etwa 600 Besucher kamen. Dann ging es Schlag auf Schlag. 1994 keimte die Idee, eine Modulanlage (zerlegbare Modellbahn) zu bauen.

„Die war am Anfang wesentlich einfacher und kleiner als unsere aktuelle Anlage“, so Kohler. Die hat inzwischen gut die fünffache Größe und die Züge rollen auch nicht mehr bloß über blanke Holzplatten.

Am 30. Juni 1995 gründete sich schließlich der Modellclub 1:87 Lichtenau im „Rössel“ in Weitenung mit Thomas Kohler als Vorsitzendem, Roland Meier als Vize, dem Kappelwindecker Rolf Baumann als Kassierer und dem Grefferner Uwe Friedmann als Schriftführer.

Modellclub ist eine Instanz bei Fragen zur regionalen Eisenbahngeschichte

25 Jahre später sind die Club-Aktiven eine Instanz für alle Fragen rund um die MEG und den einstigen Bahnknoten Bühl. Unter Federführung von Rolf Baumann entstanden faszinierende Dioramen vom Bahnhof Lichtenau und einigen Unterwegshalten. Es gibt den Bahnhof Bühl im Zustand vor der Elektrifizierung der Rheintalbahn im Jahr 1957, alle zwei Jahre finden im Hanauerland-Städtchen die Modellbautage statt.

Gerade entsteht der MEG-Betriebsmittelpunkt Schwarzach im Modell. Dazu kommen viele Exkursionen. „Man muss schon eisenbahnverrückt sein“, sagt der zweifache Familienvater Kohler. Sein Sohn hat von der Bahnbegeisterung des Vaters wohl etwas abbekommen. Er ist Lokführer. Und noch eines sei sehr wichtig, betont Kohler: „Es geht nichts ohne das riesige Engagement unserer knapp 50 Mitglieder.“

Die Tatsache, dass da in Lichtenau ein Verein sitzt, der (wie in der Satzung festgeschrieben) die regionale Eisenbahnhistorie an sich und die der MEG im Besonderen bewahren und erforschen will, sprach sich herum. Gerd Vogel meldete sich vor vielen Jahren als Erster bei Kohler, bot ihm seine Bilder von der MEG an, deren Personenverkehr auf Meterspurgleisen im September 1970 endete. Diese Preziosen aus dem Betriebsalltag bildeten Grundstein für Kohlers umfangreiches Archiv.

Vorsitzender schreibt ein Buch über die MEG…

Inzwischen geht die Zahl der Fotos und Dokumente im Keller des Modellklub-Chefs in die Tausende. Genug Material für ein dickes Buch zum „Enteköpfer“, wie die Nebenbahn im Volksmund heute noch heißt. Das Werk aus Kohlers Feder soll laut Plan zum 100. Jahrestag der MEG-Gründung 2023 erscheinen. Kohler und Co versuchen zudem Ausstattungsgegenstände der Bahn für die Nachwelt zu erhalten – was nicht immer gelingt. Im Falle einer alten Waage aus einem Stationsgebäude war der Schrotthändler schneller als der Eisenbahnfan.

Der spürt auch den originalen Schienenfahrzeugen des Vorgängers der Südwestdeutschen Verkehrs AG (SWEG) nach; und wo geht das besser als bei der Selfkantbahn? Der Kontakt kam zustande, als Museumsbahn-Tausendsassa Martin Kilb aus dem Kreis Heinsberg im Landkreis Rastatt mal wieder auf Spurensuche in Sachen MEG ging. Im Lichtenauer Rathaus wurde dem Mann geholfen – mit der Adresse von Kohler.

… und ist auch bei der Museumseisenbahn aktiv

Und längst ist der Badener auch bei den Selfkantbahnern aktiv, die die weltweit größte Sammlung von MEG-Rollmaterial zusammen getragen haben. Zu den vielen Projekten der Vereine zählt die Bergung eines MEG-Packwagens, der seinen Lebensabend als Gartenhütte verdämmerte. Die Ideen gehen im silbernen Jubiläumsjahr nicht aus. Angesichts der Corona-Pandemie brennt das Feuer unter dem Kessel der Modellclub-Lok etwas verhaltener. Ungewiss ist, ob die Modellbautage am 14./15. November stattfinden können. „Wir planen auf jeden Fall “, betont Kohler.