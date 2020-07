Nach der Corona-Pause melden die mittelbadischen Fußballvereine zahlreiche Veränderungen im Kader

Anzeige

Die Fußballer in Mittelbaden stehen in den Startlöchern. Die neue Corona-Verordnung macht ein fast normales Training wieder möglich, am 22. August soll die Meisterschaft in den überbezirklichen Ligen starten. Bei Kaderplanung sind die Vereine weit fortgeschritten, wie eine Übersicht der BNN zum Beginn der Wechselperiode zeigt.

Passend zum Beginn der Wechselperiode an diesem Mittwoch dürfen die Amateurfußballer in Baden-Württemberg nach der Lockerung der Corona-Auflagen wieder mit Körperkontakt trainieren.

Bis zum Ende der Frist am 31. August müssen alle Unterlagen von Amateurspielern und Vertragsspielern ab der Dritten Liga abwärts bis zur Kreisklasse C bei der Passstelle des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) eingereicht werden. Die Abmeldung beim alten Verein musste bis zum 30. Juni vorliegen.

Umbruch beim SV Linx

Die höherklassig spielenden Vereine waren bei der Kaderplanung für die Saison 2020/21 bereits sehr aktiv. Einen großen Umbruch gibt es beim Oberligisten SV Linx (22 Zugänge, 20 Abgänge), während Verbandsligist SV Bühlertal fast auf das gleiche Aufgebot wie bisher setzt. Auf den Trainerbänken ändert sich wenig, nur vier Landesliga-Teams stehen unter neuer Anleitung, darunter der freiwillige Verbandsliga-Absteiger SV Mörsch.

Meisterschaft soll am 22. August beginnen

Da bis Dienstag nicht klar ist, wann genau die Runde wieder beginnt, steht der Trainingsauftakt bei einigen Vereinen noch nicht fest. In der Oberliga soll die Saison mit 21 Teams am 22. August starten, in den überbezirklichen Ligen des SBFV soll es dann ebenfalls losgehen. Zuvor soll am 1. August der Verbandspokal beginnen.

Die Wechsel der überbezirklich spielenden Clubs aus Mittelbaden im Überblick:

Oberliga

SV Oberachern

Trainer: Mark Lerandy (wie bisher).

Zugänge: Hugo Gries (Kehler FV), Xaver Noreiks (Offenburger FV U19), Paul Schopf (SV Sinzheim), Luca Braun (Karlsruher SC U19), Benedikt Asam (Offenburger FV U19), Gedeon Mulenda (FC Metz U23).

Abgänge: Bastian Barnick, Constantin Koch (beide SV 08 Kuppenheim), Joachim Schnurr (SV Stadelhofen), Anthony Decherf (ASC Biesheim/Frankreich), Gabriel Springmann (Kehler FV), Noah Felthaus (SV Oberachern), Gregor Dörflinger (SV Bühlertal), Uwe Grenner (SV Stadelhofen), Salvatore Muto, Cheick Cisse (beide 1. FC Bruchsal), Bastien Rempp (FC Hagenau), Harry Föll (FC Villingen), Gabriel Gallus (SC Lahr), Nikola Kandic (RW Elchesheim), Cemil Aslan, Valentin Hess, Janis Heilmann, Junkung Minteh, Jens Wartmann, Ali Gülel, Enrico Schabert, Luca Alesi, Marco Meier, Kevin Weber (alle Ziel unbekannt).

Trainingsauftakt: noch nicht terminiert.

SV Linx

Trainer: Thomas Leberer (wie bisher).

Zugänge: Nicolas Rios (FV Langenwinkel), Daniel Bergmann (Bahlinger SC), Cedric Meichel (SF Weyersheim), Kemal Sert, Maximilian Sepp, Lucas Lux (alle Kehler FV), Guillaume Ruiz, Kevin Meyer (beide ASC Biesheim), Leo Eschbach, Lukas Martin (Offenburger FV), Martial Riff (AS Sarre Union), Gora Fall (FC Thinaliakos, Griechenland), Noah Felthaus (SV Oberachern), Liviu Chirita, Max Karlin (beide SV Waltersweier), Etienne Krämer (SV Kork), Maxim Contrant (AS Killstätt), Salih Gülsoy (FC Lichtenau), Farid Sanda (SG Acher-Rench), Mohamed Kande Camara, Assad Traikia, Jamie Flügler (alle SC Offenburg).

Abgänge: Alexander Merkel, Norman Riedinger (beide Spvgg Ottenau), Dennis Kopf (Offenburger FV), Rico Schmider (SV Stadelhofen), Pierre Venturini (Kehler FV), Kevin Traore, Kevin Mury, Piakai Henkel, Yohann Guerin, Tobias Knapps, Ianis Lacker, Alharbi Jadeyoui (alle Ziel unbekannt), Arda Giragos (SC Offenburg), Dominik Kaiser (Kehler FV), Emrecan Semen, Ardian Zenelli (beide VfR Willstätt), Daniel Birtalan (TuS Bohlsbach), Patrick Russo (SG Reichenbach-Gengenbach), Ibrahim Soylu, Neset Dogan (beide FV Auenheim).

Trainingsauftakt: 19. Juli (vorläufig).

Verbandsliga

SV 08 Kuppenheim

Trainer: Matthias Frieböse (wie bisher).

Zugänge: Bastian Barnick, Constantin Koch (beide SV Oberachern), Alexander Wulf (FV Muggensturm), Fabian Lichtblau (SV Mörsch), Philipp Vollmer (SV Ortenberg), Doru Octavian Istrate (SV Sinzheim), Ozan Inal, Leon Maier, Luka Maier, Erdem Gündüz, Lucas Bastian, Nico Dietrich, Cedric Wobst, Nico Frey, Jannik Schweikert, Quentin Fritz, Dragos Teodorescu (alle eigene Junioren).

Abgänge: Fabian Hegele (FV Ötigheim), Timo Bauer (FV Ettlingenweier), Dennis Schorb (FSV Hollenbach), Samuel Kleber (FV Würmersheim), Niclas Balzer (FV Malsch), Marcel Garbacziok (FV Muggensturm), Jonas Hedwig (FV Bad Rotenfels), Marco Herm (Spvgg Ottenau), Daniel Griffel (VfR Bischweier), Denis Smuda (VFB Gaggenau).

Trainingsauftakt: 7. Juli (18.45 Uhr).

SV Bühlertal

Trainer: Johannes Hurle (wie bisher).

Zugänge: Gregor Dörflinger (SV Oberachern), Jonathan Steinmann (FCE Schirrhein/Verbandsliga Elsass).

Abgänge: Simon Litterst (FSV Kappelrodeck-Waldulm), Andreas Fianke (Karrierende).

Trainingsauftakt: 17. Juli (19 Uhr).

Landesliga

SV Mörsch

Trainer: Christian Hofmeier (RW Elchesheim) für Patrick Anstett (FV Ettlingenweier).

Zugänge: Kevin Clussmann (reaktiviert), Dennis Gob (FV Ötigheim), Daniel Rimmelspacher (SV Au), Tobias Gauder (reaktiviert), Manuel Juchacz (SG Daxlanden), Nico Knappe (FC Spöck), Wladislaw Weber (SG Herzogsweiler-Durrweiler), Markus Schulze (FV Brühl).

Abgänge: Marvin Lehel (SC Neuburgweier), José Carlos Tijeras Martinez (SG Daxlanden), Leon Preine, Marco Jasin, Marcus Baumann (alle ATSV Mutschelbach), Dominik Kerling (FV Mosbach), Nico Bretzinger (Rüppurr).

Trainingsauftakt: 7. Juli (19 Uhr).

VfB Bühl

Trainer: Alexander Hassenstein (wie bisher).

Zugänge: Yusuf Büyükasik (VfB Unzhurst), Petrit Muslija (VfR Achern), Marvin Ziegler (SV Weitenung), Marius Bechtold (SV Neusatz, in Winterpause), Jakob Groll (SV Sasbach, in Winterpause), Iven Engelhardt (eigene Junioren).

Abgänge: keine.

Trainingsauftakt: noch nicht terminiert.

SV Sinzheim

Trainer: Marcel Stern (wie bisher).

Zugänge: Sven Kolodzick (FV Stollhofen/Söllingen, als Co-Trainer), Christian Schlusser (VfB Unzhurst), Fabio Chinzi, Luca Heck, Ruben Thaller, Lucas-Elias Hofen, Marvin Giel, Robin Vogl, Niclas Benz (alle eigene Junioren).

Abgänge: Dominic Trapp (SV Sasbachwalden), Paul Schopf (SV Oberachern) Philipp Schnurr (SV Ulm), Pablo Noguera (Ziel unbekannt).

Trainingsauftakt: noch nicht terminiert.

FV Würmersheim

Trainer: Manuel Jung (wie bisher).

Zugänge: Marcel Adam (SV K-Beiertheim), Felix Reis (FV Steinmauern), Yasin Sahin (SG Ötigheim), Lukas Kalbfuss (FV Wiesental), Janik Walter (SV Au), Samuel Kleber (SV 08 Kuppenheim), Luca Mahler, Johnny Sewonou (beide TSV Loffenau), Fabian Elias Rummel (TSV Schöllbronn), Nicolas Kratz (TSV Pfaffenrot), Marius Wagner, Daniel Essig, Marvin Haitz (alle eigene Junioren).

Abgänge: Stefan Ochs (Sportfreunde Forchheim), Jan Koglin (SG Rüppurr), Roberto Riili (Rastatter SC/DJK Rastatt), Sven Baumann (SV Au II), Pascal Herm (Phönix Durmersheim II), Artur Miller (RW Elchesheim).

Trainingsauftakt: geplant Ende Juli.

RW Elchesheim

Trainer: Dirk Rohde (Fortuna Kirchfeld) für Christian Hofmeier (SV Mörsch).

Zugänge: Dominic Frey (Fortuna Kirchfeld), Goran Dragojevic, Aleksander Bodirogic, Slobodan Spaskovski (alle FV Baden-Oos), Nikola Kandic (SV Oberachern), Leon Strack (JSG Rheinstetten), Jan Duflot (TuS Hügelsheim), Fabian Hettel (SV Au), Ibrahim Almohammed (FV Rauental), Ioan Fanea (FC Frankonia Rastatt), Artur Miller (FV Würmersheim), Jehad Sido (eigene Junioren).

Abgänge: Sven Huber (TSV Loffenau), Hakki Nuri Tasli, Keanu Güler (beide VFB Gaggenau), Felix Fortenbacher, Simon Herr, Tobias Baumann (alle FC Phönix Durmersheim).

Trainingsauftakt: noch nicht terminiert.

FV Ottersweier

Trainer: Christian Coratella (wie bisher).

Zugänge: Ümit Kocak (FV Baden-Oos), Marius Seiter, Erkan Büyükkör, Tizian Caraffa (alle SV Sasbach), Stefan Armbruster (SV Renchen), Cihan Tuzcu (vereinslos), Emile Yadjo-Scheuerer (SV Honau), Florian Beyer, Silas Albrecht (beide eigene Junioren).

Abgänge: Daniel Seid, Savino Pasculli (beide SV Bühlertal), Nils Kiesewalter (TuS Greffern), Ayberk Ademogullari (SV Scherzheim), Florian Metzinger (SV Vimbuch).

Trainingsauftakt: 19. Juli (10 Uhr).

TSV Loffenau

Trainer: Sven Huber (RW Elchesheim) für Joachim Huber.

Zugänge: Elias Azzedine (SV Sinzheim A-Junioren), Ousman Abah (Spvgg Ottenau), Marius Ganz (ATSV Mutschelbach), Ekrem Arifaj (Türkiyemspor Selbach), Fabian Wallner (Mannheim, Studium), Ralf Merkle (Mannheim Studium, seit Januar), Chidiebere Boulife (FV Würmersheim, seit Januar), Fabio Baecker (eigene Junioren).

Abgänge: Tobias Skubatz (Spvgg Ottenau), Jean Claude Sewonu, Luca Mahler (beide FV Würmersheim).

Trainingsauftakt: 2. August (11 Uhr).

SV Ulm

Trainer: Fabian Ernst (bisher Co-Trainer) für Oliver Bethge (pausiert).

Zugänge: Sascha Steimel (SV Lauf, seit Winterpause), Erwin Janzer (FV Ottersdorf, seit Winterpause), Marvin Mußler (SV Sasbach), Philipp Schnurr (SV Sinzheim), Alexander Hofmann (eigene Junioren).

Abgänge: Benito Incoronato (TuS Hügelsheim, in Winterpause), Waldemar Lind (SV Leiberstung), Aykut Ademogullari (Kickers Baden-Baden), David Friedmann (RW Stegen), Sebastian Kümmich (SV Scherzheim).

Trainingsauftakt: noch nicht terminiert.