Narren treiben Reste des Winters aus

Was sich da in Achern zugetragen hat, das war schon etwas Besonderes: Bei Kaiserwetter zogen Hästräger aus 70 Vereinen zum Abschluss der Fastnacht durch die Stadt. Fast kamen Zweifel auf, ob es wirklich notwendig ist, noch mit Lärm, Masken und allem anderen, was dazugehört, die bösen Geister des Winters auszutreiben, so herrlich schien die Sonne.

Wandelnde Legosteine und „Swat-Einheiten“

Schon lange bevor es losging waren die Straßen dicht gesäumt von Zuschauern aus nah und fern. Wandelnde Legosteine wechselten sich an den Rändern der Wegstrecke mit Cowboys ab, die Patronengurte um die Schultern trugen. Auch amerikanische Polizisten in vollständiger Swat-Montur waren zu finden. Das, was sich da an den Rändern der Wegstrecke vom Bahnhof über die Eisenbahnstraße und die Hauptstraße bis zur Josef-Hund-Straße versammelte, waren die Schaulustigen, die den 71. großen mittelbadischen Kinder- und Fastnachtsumzug erwarteten.

Schudi-Polizist eröffnet Umzug

Auch, als um 14.11 Uhr der Zug seinen Anfang nahm, sollte es noch etwas dauern, bis er auch am Rathausplatz die Tribüne der Würdenträger erreichte. Doch dann kündigte erst ein Trommeln aus der Ferne, dann ein Klingeln an, was kommen sollte. Der Schudi-Polizist fuhr voraus und eröffnete den Zug und verteilte großzügig Kamelle. Mit der Pickelhaube auf dem Kopf machte er auch gleich klar, was sich bei der Acherner Narhalla vermischt: mit Uniformen werden militärische Traditionen aufgegriffen, vielleicht auch karikiert, wie es im rheinischen Karneval üblich ist, zahlreiche Hästräger stehen andererseits ganz in der Tradition der alemannischen Fastnacht.

Stampfende Beats und rollender Laufstall

Die Bläch Forest Guggys trugen auch gleich mit Lautstärke und Musik zum Gelingen des Umzugs bei. Als erste von mehreren Guggenmusikgruppen verbreiteten sie gute Laune, die fast bis zur Hornisgrinde zu hören gewesen sein dürfte. Abgelöst wurden die Klänge von den stampfenden Beats, die von den zahlreichen Wagen dröhnten. Sie bildeten eine scheinbar endlose bunte und fröhliche Kolonne. In dieser waren Groß und Klein vertreten: Bei Hästrägergruppen fuhren Kinder mit riesigem Gehörschutz auf den Ohren in Kinderwagen mit, bei den Rhingschnooge Hexen Greffern gab es sogar eine Art rollenden Laufstall, der hinter dem Wagen her rollte, für den närrischen Nachwuchs.

Mehr Stimmung als in Wien

Felix Wicke, ein Wiener, der der Liebe wegen nach Achern zog, strahlte und erzählte, das kleinste Dorf hier habe mehr Stimmung als seine Heimatstadt. „Kompliment an die Leute“, lobte er.

Im Zug wechselten sich immer wieder Wagen mit Gardegruppen, Pferden, Eseln, Hexen, Teufeln, Hirschen und unendlich vielen Fantasiewesen ab. Die Narros aus Oberkirch vertrieben mit Ratschen aller Größen die letzten Wintergeister und später störte dann auch Rammstein mit „Sonne“ die sonst übliche Musik. Nach fast zwei Stunden schloss der Zug schließlich mit Gruppen der Narhalla.

Polizei zieht positive Umzugsbilanz

Der Ehrenpräsident des Ortenauer Narrenbunds, Otto Schnurr, zeigte sich begeistert. Ein „großes Kompliment“ müsse er den Acherner Narren machen für den größten Umzug in Mittelbaden. Auch Klaus Muttach, Acherns Oberbürgermeister „ohne Amt und Würden“, wie er sagte, schwärmte vom „sehr vielfältigen“ und bunten Zug, bevor er ins Narrendorf aufbrach. Wenn dann auch noch die Bilanz der Polizei so positiv ausfällt, wie beim stellvertretenden Revierleiter Thomas Straub, der von „so gut wie keinen Vorkommnissen sprach“, dann können die Veranstalter glücklich sein.