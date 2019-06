Nationalpark Schwarzwald: Neues ÖPNV-Konzept mit Buslinien und Parkplätzen vorgestellt

Anzeige

Vier neue Regiobuslinien sollen zur Eröffnung der Besucherzentrums im Jahr 2020 eingerichtet sein und so den Nationalpark Schwarzwald aus Richtung Achern, Baden-Baden, Freudenstadt und Baiersbronn erschließen. Der Ortenaukreis, die Landkreise Freudenstadt und Rastatt sowie der Stadtkreis Baden-Baden wollen das Nahverkehrsangebot in der Region „massiv ausbauen“.

Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Verkehrsminister Winfried Hermann, die Landräte Toni Huber (Rastatt) und Klaus Michael Rückert (Freudenstadt), Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Alfred Baum, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Ortenau-Kreistag in Vertretung von Landrat Frank Scherer am Freitag am Ruhestein. Kreistage und Gemeinderat Baden-Baden müssen bis Ende 2020 zustimmen.

Ab Oktober 2020

Die Regiobuslinien aus den vier Himmelsrichtungen sollen spätestens von Oktober 2020 an fahren – zunächst als vier Einzelbuslinien, später als zwei durchfahrende Linien. Ab dem Frühjahr 2021 sind zusätzliche Zubringerbuslinien aus den Seitentälern geplant, die als Modellprojekt zunächst für drei Jahre angelegt sind. Als Ziel für die Umsetzung des Gesamtkonzepts hat man sich das Jahr 2023 gesetzt.

An den Schienenverkehr angepasst

Im Sommer sieht man für die Busse einen Stundentakt von 8 bis 20 Uhr vor, im Winter von 10 bis 18 Uhr alle zwei Stunden und am Wochenende ebenfalls einen Stundentakt, erläuterte Mario Mohr, Dezernent im Landkreis Rastatt. Wichtig sei dabei, dass die Busse an den Schienenverkehr anpasst werden und auch auf verspätete Züge warten sollen.

Faire Teilung der Verantwortung wie der Finanzen

Landkreise und Stadtkreis investieren jährlich rund zwei Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg fördert den Betrieb der Linien mit 60 Prozent des entstehenden Defizits. Eine „faire Teilung der Verantwortung wie der Finanzen“ sei wichtig, so der Verkehrsminister. Insgesamt sollen von dem Verkehrskonzept nicht nur Touristen, sondern auch die Anliegergemeinden profitieren.

Parkplätze am neuen Besucherzentrum

„Zu dem Konzept gehört auch, dass es Parkplätze gibt“, betonte Freudenstadts Landrat und Nationalparkratsvorsitzender Klaus Michael Rückert. Ein Parkraummanagementsystem soll den Autoverkehr regeln; dafür ist vorgesehen, möglichst viele vorhandene Parkplätze gemeinschaftlich zu bewirtschaften, zudem werden Parkplätze am neuen Besucherzentrum gebaut. Ein digitales System soll den Zugang zu Tickets, Fahrplänen und Informationen über freie Parkplätze ermöglichen. Damit das digitale Angebot nutzbar wird, wünschte sich Landrat Huber auch beim Ausbau des Mobilfunknetzes Unterstützung vom Land. Bußgelder für Falschparker soll der Landkreis Freudenstadt nach einer Vereinbarung mit dem Ortenaukreis vergeben – das sei von Bedeutung, wo die Kreisgrenzen aufeinandertreffen.