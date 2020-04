Naturparkmärkte im Naturpark Schwarzwald fallen Corona zum Opfer

Anzeige

Auch der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord reagiert auf die Corona-Pandemie. Die bei den Menschen überaus beliebten Naturparkmärkte, die in den kommenden Wochen stattfinden sollten, sind abgesagt. Zudem muss auf weitere Angebote verzichtet werden. Selbst die in diesem Jahr auszuarbeitende Planung Naturpark 2030 steht auf der Kippe.

„Die Menschen freuen sich gerade im Frühling immer auf das große Obst- und Gemüseangebot bei den Naturparkmärkten. Das tut uns allen weh, dass wir bereits einige absagen müssen“, sagt Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord.

Weder der Auftakt am 3. Mai in Kuppenheim, noch die folgenden Naturparkmärkte in Calw, Pfalzgrafenweiler und Freudenstadt oder am 14. Juni in Bad Wildbad können stattfinden. Die Corona-Krise ist auch die Ursache dafür, dass der Naturpark viele Veranstaltungen absagen musste – im Gegenzug aber auch neue Angebote ins Leben gerufen hat, um seinen Mitgliedern zu helfen.

Virtueller Markt

Doch zurück zu den Naturpark-Märkten. Das trifft nicht nur die zahlreichen Besucher, die jedes Jahr dieses Angebot nutzen, sondern auch die Beschicker, die vielen Hofläden, kleinen Manufakturen, Privatanbieter, die aus den Naturparkmärkten einen riesigen Treffpunkt auch für Genießer gemacht haben. „Natürlich haben wir versucht, das ein bisschen aufzufangen, indem wir als kleinen Ausgleich für die Besucher einen virtuellen Naturparkmarkt eröffnet haben. Zuvor haben wir eine Umfrage bei den Beschickern gestartet um zu erfahren, wer seine Waren auch direkt liefern kann“, erklärt Dunker.

Trekking in der Diskussion

Geschlossen ist natürlich auch der Infoshop – „solange die entsprechenden bundesweiten Regelungen gelten. Auch die Touren mit den Schwarzwald-Guides mussten wir wegen des Versammlungsverbots vorerst absagen“. Spannend werde es, wenn man die Trekking-Touren betrachtet – Buchungen seien möglich, die Saison würde am 1. Mai beginnen. „Eigentlich dürfte man ja zu zweit unterwegs sein; aber die öffentlichen Feuerstellen sind ja gesperrt“. Schlimmstenfalls müsste man die Buchungen stornieren.

Und was ist mit den Kindern und Jugendlichen, die sich auf die Naturparkschulen gefreut haben? Ebenfalls abgesagt – logischerweise. Dunker erläutert aber, dass man sich in der Naturpark-Geschäftsstelle viele Gedanken gemacht hat, wie man für die vielen Besucher und Nutzer des Naturpark-Angebots zumindest einen kleinen Ausgleich schaffen konnte. Und da gibt es sogar bereits positive Resonanz – gerade für den virtuellen Naturparkmarkt: „Es ist schön, dass ihr das anbietet“, habe es beispielsweise von treuen Besuchern geheißen.

Aktionen für Kinder

Mit Lob aufgenommen worden seien auch die Angebote für Kinder, Basteltipps im Internet, natürlich naturorientiert, sowie die Wandertipps für Zwei in ruhigen Regionen. Selbst an die Hobbyköche wurde gedacht mit bewusst einfach gehaltenen Rezepten, einschließlich der „Wilden Sau“.

Eigentlich hätte sich der Naturpark im April auf der Slow Food in Stuttgart präsentiert, jetzt müsse man eben diesen Weg gehen, denn auch die Slow Food ist abgesagt, so Dunker.

Wie kann den Naturpark-Wirten geholfen werden? Die Geschäftsstelle ist laut Karl-Heinz Dunker selbst auf diese Mitglieder zugegangen („da war eine Mitarbeiterin eine Woche lang mit Telefonaten beschäftigt“), um nachzufragen, wer einen Lieferservice oder Abholservice bieten könne – auf der Webseite www.naturparkschwarzwald.de unter Lieferservice nachzulesen.

Enger Zeitplan

Es gibt also viele Ideen – doch in einem Punkt wird es sehr problematisch: Ursprünglich wollte der Naturpark zum Jahresende, an dem auch das 20-jährige Bestehen gefeiert wird, die Planung Naturpark 2030 vorlegen. Die Eröffnungsveranstaltung hat noch geklappt, aber schon die Akteurswerkstatt laufe nur online, die für den 29. April geplante Werkstatt mit den Gemeinderäten sei abgesagt.

Und falls die in der Frist bereits verlängerte Tour zu allen Gemeinderäten nicht klappe, müsse man neu nachdenken. Schließlich sei gerade diese Tour nicht online zu machen, da sie als Vernetzungsplatform vor Ort dienen sollte. „Das Ziel bleibt – es kann aber auch sein, dass der Zeitplan nicht mehr haltbar ist. Dann wird die Planung auf 2021 verlegt“.