„Nicht mehr bereit, sich zu schinden“ – Jugendliche zeigen dem Fußball die kalte Schulter

Nachwuchsmangel im Fußball: Immer mehr Sportvereine auch im Raum Achern haben Schwierigkeiten, genügend Jugendliche für den Spielbetrieb zu gewinnen. Was steckt dahinter und wie reagieren die Verantwortlichen?

Von unserem Mitarbeiter Michael Brück

Deutschland ist ein Land der Fußball-Verrückten. 2019 zählte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 24.544 Vereine. Mehr als 7,1 Millionen Mitglieder sind unter den Dächern von 21 Landes- und Regionalverbänden organisiert, und 2019 nahmen, von den Jüngsten bis zu den Alten Herren 149.735 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Dass auch hierzulande kräftig gekickt wird, zeigen die Zahlen in Südbaden. Hier waren im vergangenen Jahr 280.286 Mitglieder in 708 Vereinen gemeldet, die sich in 5.494 Mannschaften aufteilten.

Auf den ersten Blick scheint es also, als müsse man sich um die Zukunft des Fußballs keine Gedanken machen. Der Nachwuchs, so heißt es, rekrutiere sich zunächst einmal fast von ganz alleine. Erfreulich für die Vereine: Immer mehr Mädchen entdecken den Kampf ums runde Leder für sich.

Vor allem in höheren Spielklassen fehlt Nachwuchs

Dennoch gibt es Entwicklungen, die zahlreiche Vereinsvorsitzende mit einem unguten Gefühl verfolgen. Besonders im Bereich der A-Junioren, in der die 18- bis 19-Jährigen spielen, können immer mehr Vereine die Kader nicht mehr auffüllen. Die Clubs hängen am Tropf – Vorstände und Trainer klagen über ausgedünnte Kader. Und es wird schlimmer, je höher die Spielklassen und je älter die Spieler werden.

Ambitionierte Nachwuchsfußballer, so heißt es, gebe es immer weniger. Die Jugendlichen hätten heute oft andere Ziele. Nur wenige seien bereit, sich für den Erfolg in einer höheren Spielklasse zu schinden. Eine Anlaufstelle für solche Nachwuchskicker ist beispielsweise der SV Oberachern. Aktuell steht der SVO in der BW-Oberliga auf Platz vier und schielt auf den Aufstieg in die Regionalliga. Und das, so sagt SVO-Vorstand Ralf Lorenz, ziehe viele junge Spieler an. „Wir müssen uns um unsere A-Junioren derzeit keine Sorgen machen. Oberachern profitiert von der Strahlkraft der Oberliga, das beschert einen guten Zulauf – wir könnten eigentlich eine eigene Mannschaft stellen.“

Hexengruppen statt Fußballverein

Aber auch hier sei die Situation in den letzten Jahren schwieriger geworden. „Wir sehen an den Mitgliederbeständen, dass bereits in der C-Jugend ein Bruch beginnt. Wir glauben, dass das auch mit veränderten Freizeitangeboten zusammenhängt“, ist Lorenz überzeugt. „Hexengruppen haben mittlerweile immer mehr Zulauf – und dann gibt es auch noch E-Sports.“

Bei den A-Junioren spiele zudem eine große Rolle, dass viele Jugendliche auf weiterführende Schulen gehen und durch G12 massiv von Nachmittagsunterricht betroffen seien. „Sie haben schlicht keine Zeit mehr für ein Hobby“, sagt der SVO-Vorsitzende. Doch gerade Fußball habe sehr starre Zeitvorgaben. „Du kannst nicht einfach zu spät zum Training kommen, während andere schon mitten in den Übungen sind. Fußball verlangt auch Disziplin.“

Gemeinsame Jugendförderung mit anderen Vereinen

In Oberachern, so Lorenz weiter, gehe man einen leistungsorientierten Weg, deshalb arbeite man mit Spielgemeinschaften, um eine breitere Masse an Spielern zu gewinnen. Wir haben ein Team 1, das leistungsorientiert trainiert. Und es gibt ein Team 2, in dem wir mit den nicht leistungsorientierten Spielern arbeiten.“

Außerdem werde der Verein in den kommenden Monaten gemeinsam mit dem VfR Achern und dem SV Fautenbach einen Jugendförderverein gründen. „So wollen wir das System mit zwei Mannschaften aufrechterhalten und die Jugendlichen beim Fußball halten. Wir haben in diesem Jahr bereits eine Spielgemeinschaft mit Achern gestartet. In der Spielgemeinschaft Acher-Rench hatten wir zuvor sieben Vereine unter einen Hut gebracht. Wir haben davon mehr als 40 Prozent der Spieler gebracht.“ Ein Gegenhalten gegen den Nachwuchsmangel im Fußball werde nur durch den weiteren Ausbau von Spielgemeinschaften und Jugendfördervereinen gelingen, ist Lorenz überzeugt.

Konkurrenz zum Vereinsleben

Mehr Schwierigkeiten, A-Junioren-Teams aufzustellen, gibt es da schon bei den Vereinen, die auf Kreis- und Bezirksliga-Ebene arbeiten. So konnte etwa der SV Sasbach nur noch bei den A-Junioren mitmischen, indem der Club eine Spielgemeinschaft mit Jugendspielern des SV Lauf, des SV Obersasbach, des SV Sasbachwalden und des SV Neusatz auf die Beine stellte.

„Jeder Verein bringt vier bis fünf Spieler ins Team. Damit reicht es dann für eine Mannschaft“, sagt Kris Oldach, Vorsitzender des SV Sasbach. Auch er sieht die Krux in neuen Freizeitangeboten, die in Konkurrenz zum Vereinsleben stehen. Dazu komme der schulische Druck. „Früher war zudem der Sportplatz auch ein Ort, wo man seine Freunde getroffen hat. Das hat sich leider mittlerweile durch Smartphones und Internet in eine virtuelle Welt verlagert.“

Das Training im Leistungsbereich strengt besonders an

Oldach, der selbst über viele Jahre als Spieler und Trainer bei den Sasbacher Fußballern aktiv war, und es zu seiner Zeit immerhin bis in die Oberliga geschafft hat, spricht aber auch von mangelnder Einsatzbereitschaft: „Die jungen Spieler sind oft nicht mehr bereit sich für den Erfolg zu schinden“, sagt er. „Geht es in den Leistungsbereich, wird das Training anstrengend – und dann kommt man irgendwann eben nicht mehr.“ Oldach erkennt darin einen Trend, dem der Verein heute damit begegnen möchte, dass man eine möglichst breite Basis schafft.

Auch der Südbadische Fußballverband hat längst die Zeichen der Zeit erkannt und sieht im Nachwuchsmangel bei den A-Juniorenspielern eine bundesweite Tendenz. Hier macht man veränderte Lebensgewohnheiten und Lebensumfelder als die größten Faktoren aus. Die individuelle Freiheit stehe heute verstärkt im Fokus von Jugendlichen. Daneben spiele aber auch die Tatsache eine Rolle, dass mit älteren A-Junioren, die schon bei den „Aktiven“ spielen dürften, der Spielbetrieb im Aktiv-Bereich „unterstützt“ werde. So würden aber die Junioren-Mannschaften tendenziell eher geschwächt, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Südbadischen Fußballverbandes, Thorsten Kratzner.

Derzeit, so Kratzner, arbeite der Südbadische Fußballverband an Konzepten, wie man dem sogenannten „Drop out“, dem vorzeitigen Aussteigen aus dem Nachwuchsbereich, entgegenwirken könne. Ziel sei es, die Vereine von Verbandsseite möglichst effizient zu unterstützen. „Ein Baustein dabei ist beispielsweise der Führungsspieler-Treff, bei dem der Dialog mit den jungen Spielern gesucht wird und die Jugendlichen aktiv in die Problemlösung eingebunden werden“, erklärt Kratzner.

Im März finde zudem der DFB-Jugendfußball-Kongress statt. Dort werde gemeinsam mit Spielern, Trainern, Vereinen und Verbänden nach Lösungen gesucht und diskutiert. Beim nordbadischen Verband beschäftigt man sich bereits seit einigen Jahren mit der Thematik. „Schon 2016 haben wir eine umfangreiche Jugendstrategie-Entwicklung an den Start gebracht“, erzählt Annette Kaul, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Badischen Fußballverbandes. Denn tatsächlich gehe die Zahl der Aktiven im älteren Jugendbereich signifikant zurück, bestätigt sie den allgemeinen Trend. Allerdings, so gibt Kaul zu bedenken, beginne die Abkehr vom Fußball oft schon ab der B-Jugend. Die Drop-out-Problematik sei auch auf Trainerqualität und die Differenzierung zwischen leistungsorientiertem Fußball und „einfach Kicken“ zurückzuführen.

Dem schließt sich Verbandsjugendleiter Rouven Ettner an: „Natürlich arbeiten wir an Lösungen. Das machen wir in Nordbaden gemeinsam mit den Vereinen, mit denen wir in unterschiedlichen Formaten in den Dialog treten.“ mbü