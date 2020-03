Nicole Reuther setzt auf Ausweitung des Kulturangebots in Achern

Anzeige

Die Kultur und die „Generation Smartphone“ – ein spannendes Thema. Auch für Nicole Reuther: Mit neuen Konzepten und innovativen Angeboten spricht die Kulturbeauftragte der Stadt Achern junge Menschen und junge Familien in Achern an. Weitere Impulse erhofft sie sich, wenn im Jahr 2023 die Kultur- und Tagungsstätte im Zentralgebäude der Illenau eröffnet wird: Dann steht im ehemaligen Kirchensaal ein neuer Veranstaltungsort mit einer modernen Bühne und einem variablen Zuschauerraum zur Verfügung.

Die aus einer Berliner Künstlerfamilie stammende Nicole Reuther arbeitet seit 2017 als Kulturbeauftragte in Achern. Als Nachfolgerin von Jochen Lemme, der vier Jahrzehnte lang hier das kulturelle Leben geprägt hat, verzichtete sie darauf, in dessen große Fußstapfen zu treten, sondern suchte nach eigenen Wegen. Mit Erfolg: Sie entwickelte die beiden weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Kulturreihen „gong“ und „Alte Kirche Fautenbach“ behutsam fort, setzte aber auch eigene Akzente. Dabei sucht sie den Schulterschluss mit der Stadtbibliothek, setzt aber auch auf die Zusammenarbeit mit dem Kulturbeirat und den ehrenamtlichen Kräften aus dem Förderkreis Forum Illenau, dem Illenau-Theater und der Kleinkunstbühne im kommunalen „Tivoli“-Kino. Nicole Reuther: „Dieses kulturelle Netzwerk mit seinem ehrenamtlichen Engagement macht Achern besonders und meine Arbeit total schön.“

Um die Kultur in Achern für neue, jüngere Zielgruppe interessant zu machen, etablierte Nicole Reuther mit dem „jungen gong“ eine neue Sparte. Unter dem Motto „Die Stars von morgen schon heute erleben“ verpflichtete sie regionale Künstler wie Michele Mahn, Desirée Lobé und Niklas Bohnert. Gleichzeitig lockte sie das junge Publikum mit einer Zaubershow, dem Wort-Poeten Sebastian Lehmann oder der Improvisations-Comedy mit Bernhard Hoëcker und Wigald Boning. „Das hat viel Spaß gemacht,“ zieht Nicole Reuther Bilanz.

Die Saison läuft sehr gut

Klar, dass die klassischen Angebote und die Konzertreihe „Alte Kirche Fautenbach“ auf gewohnt hohem Niveau beibehalten wurden. „Die Saison läuft sehr gut.“ Und das, obwohl der SWR sich als Mitveranstalter aus finanziellen Gründen 2018 zurückziehen musste. Weiterhin wird SWR2 vier von sechs Konzerten mitschneiden und senden.

Poetry Slam mit Nektario Vlachopolous

Rückläufig ist derzeit das Interesse am Kindertheater. „Gut läuft nur das, was es auch als Bilderbuch gibt.“ Um junge Menschen für die Kultur zu interessieren, setzt Nicole Reuther auf neue Angebote: Dazu zählt ein Familienangebot mit einer Zaubershow ebenso wie ein Ausflug in eine gänzlich andere Welt: Geplant ist in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ein Poetry Slam mit Nektario Vlachopolous, verbunden mit einem Workshop, den der Künstler mit Jugendlichen gestaltet. Die wiederum können danach für einen Auftritt beim „jungen gong“ ihre Fertigkeiten bei Präsenz und Ausdruck mit Schauspielern des Illenau-Theaters verbessern.

Reinhold Beckmann kommt als „Songwriter mit Herzblut“

Großer Aufmerksamkeit erfreuen sich die Veranstaltungen mit bekannten Künstlern. Hier warten in der kommenden Saison Auftritte des Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi, besser bekannt als der Geschichtenerzähler Alfons, des syrisch-deutschen Schriftstellers Rafik Schami oder des Kabaretts der „Leipziger Pfeffermühle“. Darüber hinaus gibt es ein Gastspiel von Thomas Thieme, bekannt durch seinen Auftritt als Polizeipräsident Zörgiebel in „Babylon Berlin“. Thieme kommt mit seinem Sohn Arthur (Cello) nach Achern, um aus Bert Brechts „Leben des Galilei“ zu lesen. Als „Singer/Songwriter mit Herzblut“ wird sich darüber hinaus der Sportjournalist Reinhold Beckmann vorstellen.

Neue Kulturstätte

„Es gibt Künstler“, sagt Nicole Reuther nicht ohne Stolz, „die kommen nach Achern, obwohl die Stadt eigentlich zu klein ist.“ Aber es gibt auch welche, die kommen nicht nach Achern, weil es hier keine geeignete Bühne gibt. Doch das wird sich schon bald ändern: Im ehemaligen Kirchenraum der Illenau entsteht – wie berichtet – eine neue Kulturstätte mit rund 300 Sitzplätzen auf einer variablen, stufenweise ansteigenden Zuschauertribüne.

50 Veranstaltungen in Achern

Derzeit bietet die Kultur in Achern jährlich rund 50 Veranstaltungen. Für 45 davon wird eine Größenordnung von bis zu 300 Plätzen benötigt. Im Festsaal der Illenau könnte man zwar fast ebenso viele Stühle aufstellen – man kann, so Nicole Reuther, in den hinteren Reihen weder gut sehen noch gut hören.

Neue Möglichkeiten

Doch es ist nicht nur die Größe des Saals, die in Achern eine Lücke im Angebot schließen soll: Vorteile bei der Raumakustik bieten nach Auffassung von Nicole Reuther ganz neue Möglichkeiten bei der Gestaltung des Kulturprogramms – beispielsweise in den Bereichen Musical und Pop. Der geplante Einbau einer 65 Quadratmeter großen Bühne wird ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnen: Die Bühnengröße ist geeignet für Theater-Gastspiele, kleinere Tanztheater, und mittelgroßes Kabarett mit Bühnenbild: „Alles Veranstaltungen, die wir bis jetzt so noch nicht buchen können.“

Zur Person

Geboren 1969 in Berlin, kommt Nicole Reuther aus einer Familie mit vielen Künstlern und Schriftstellern. Nach einem freiwilligen Jahr in der Berliner Kulturarbeit lebte sie von 1990 bis 1994 in San Francisco. Dort studierte sie Chemie und machte nebenbei Tour-Planung für Bands und Bandpromotion. 1994 kehrte Nicole Reuther nach Berlin zurück und ließ sich zur Kulturmanagerin ausbilden. Von 1996 bis 2003 arbeitete Nicole Reuther für den Südwestrundfunk Baden-Baden als Kulturmanagerin. Weitere Stationen ihres Werdegangs waren ein Studium der Ernährungswissenschaften an der Universität Gießen mit Abschluss als Ökotrophologin. Seit 2017 leitet Nicole Reuther das Fachgebiet Kultur der Stadtverwaltung Achern. Ab 2016 studiert sie Philosophie an der Fernuniversität Hagen und an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Bekannt ist Nicole Reuther als Tuschemalerin „Sumi-e“ in der Tradition ZEN-Buddhistischer Mönche.