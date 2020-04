Öffnung der Freibäder: Kommunen sehen sich in der Zwickmühle

Anzeige

Das Wetter wäre ja schon einmal richtig. Die Badesaison in der Region könnte beginnen, doch die Kommunen wissen nicht, ob und wie: „Wir können noch keine finale Entscheidung treffen, ob und wann wir das Freibad in diesem Jahr öffnen“, sagt der Acherner Oberbürgermeister Klaus Muttach.

Die Städte und Gemeinde sehen sich in der Klemme – bei einer Öffnung der Bäder müssten sie auch sicherstellen, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Andernfalls aber ist zu befürchten, dass die Menschen in hellen Scharen auf die Baggerseen ausweichen, die noch schwerer zu kontrollieren wären.

Sorge nach Ausschreitungen von 2019

Wie gegebenenfalls die Abstandsregeln im Bad eingehalten werden können, das ist eine Sorge, die viele Bürgermeister und Oberbürgermeister umtreibt. Dies auch, nachdem es im vergangenen Sommer in mehreren Bädern zu Ausschreitungen gekommen war. Spätestens da wurde deutlich, Menschenmengen in einem Freibad sind nur schwer zu kontrollieren.

Bad muss gefüllt werden

Klar ist aber: Ob mit oder ohne Badegäste, das Acherner Freibad muss wieder mit Wasser gefüllt werden. Auch die moderne Edelstahlwanne der Becken ist nicht dafür ausgelegt, dass sie dauerhaft ohne Wasser stehen können.

Während bei herkömmlichen Konstruktionen der Gegendruck durch das Gewicht des Wassers zur Stabilisierung der Becken wichtig ist, so geht es bei den hochwertigen Edelstahlwänden vor allem um die Hitze. Sie könnten sich so sehr aufheizen, dass an den geschweißten Verbindungsstellen feinste Risse entstehen.

Öffnung wäre aus sozialen Gesichtspunkten zu begrüßen Klaus Muttach, Oberbürgermeister

Deshalb werde das Bad auch in diesem Jahr befüllt, sobald sich eine nachhaltige Erhöhung der Temperaturen abzeichnet. Ob dieses Wasser später dann auch für den Badebetrieb genutzt werden kann – falls sich dieser im Laufe des Sommers abzeichnet – müsse dann über Laboranalysen geklärt werden.

Wie es in den Freibädern weitergeht, soll nun offenbar auf Bundesebene besprochen werden, so der Acherner OB nach einer Rückfrage beim Städtetag. Eine Öffnung wäre, unter strengen Auflagen, „aus sozialen Gesichtspunkten zu begrüßen“.

Kommunale Spitzenverbände mahnen

Die kommunalen Spitzenverbände hätte eine zeitnahe Entscheidung angemahnt, derzeit allerdings gehen die Kommunen wohl davon aus, dass es zum Saisonstart keinesfalls reichen wird – und wohl auch nicht im Mai, wie der OB weiter deutlich macht.

Zudem müsse man darüber nachdenken, wie man den Abstand der Besucher zueinander sicher stellt – unter anderem durch limitierte Zugänge oder auch die Schließung bestimmter Bereiche wie zum Beispiel des Kleinkinderbeckens.

Schwierige Abstimmungen

Dies müsste mit dem Landesgesundheitsamt und dem Kultusministerium abgestimmt sein. „Dies alles macht deutlich, dass die Entscheidung außerordentlich schwierig ist“, so der OB, zumal sich auch die Überwachung als außerordentliche Aufgabe darstelle. Eine besondere Herausforderung werde es sein, Menschenansammlungen im Bad oder bei den Einlasskontrollen zu verhindern, so der OB weiter.

Kehler Freibäder als Negativbeispiel

Dabei haben die Kommunen sicher auch die Zustände im vergangenen Sommer in den beiden Kehler Freibädern vor Augen, in denen es immer wieder zu Problemen gekommen war, beispielsweise zu Ausschreitungen, als keine Badegäste mehr eingelassen wurden.

Baggerseen als gefährlicher Ersatz

Auf der anderen Seite, so der Acherner Oberbürgermeister, sei zu befürchten, dass die Menschen bei einer Schließung der Freibäder auf die Baggerseen ausweichen – „mit allen damit verbundenen Gefahren“.

