Ortenaukreis: Coronavirus bereits in 15 Pflegeheimen nachgewiesen

Das Coronavirus ist bislang in 15 Pflegeheime im Ortenaukreis eingedrungen. Doch auch hier gibt der neuartige Erreger den Fachleuten Rätsel auf. Denn nicht in allen Heimen ist es zu einer umfangreichen Verbreitung des Keims gekommen. Und nicht alle infizierten Senioren erkranken schwer.

Noch sind viele Fragen offen – doch die vom Land angeordnete flächendeckende Testung in Heimen dürfte weitere spannende Erkenntnisse liefern.

Tests im Juni abgeschlossen

Mitte Juni, so Evelyn Bressau, Leiterin des Offenburger Gesundheitsamts, sollen die Ergebnisse der 66 Einrichtungen im gesamten Kreis auf dem Tisch liegen. Vielleicht weiß man dann mehr über das rätselhafte Coronavirus – und auch darüber, ob noch weitere Heime betroffen sind, ohne dass bislang Bewohner erkrankten.

Oftmals tödliche Folgen

St. Martin in Urloffen, die Einrichtung der evangelischen Heimstiftung in Neuried und das kreiseigene Pflege- und Betreuungsheim in Bermersbach – dies sind drei Heime, in denen das Virus bei zahlreichen Menschen nachgewiesen wurde, mit teilweise tödlichen Folgen.

Wann und auf welchem Wege es sich ausbreiten kann, wie es überhaupt allen Abschottungsversuchen zum Trotz dennoch in die Heime gelangt, wie viele der infizierten Menschen schwer erkranken – all dies sind Fragen, die nach Auswertung der flächendeckenden Tests möglicherweise neu gedacht werden müssen.

Verbreitung sehr unterschiedlich

In einigen der 15 Pflegeheime, die bislang kreisweit betroffen sind oder waren, hat es nur sehr wenige Patienten gegeben, in anderen grassierte das Virus wie ein Lauffeuer – in Neuried zum Beispiel sind bereits mehr als 30 Menschen angesteckt, mehr als ein Drittel der Bewohner und neun Mitarbeiter. Inzwischen sind nach anfangs symptomfreien Verläufen die ersten Todesfälle zu beklagen.

Wie kam das Virus ins Heim?

In Neuried rätselt man derzeit, wie der Erreger in das Heim gelangen konnte. „Es ist immer wieder erstaunlich, wie tückisch dieses Virus ist“, sagt Alexandra Heizereder, Sprecherin der evangelischen Heimstiftung in Stuttgart, die landesweit fast 90 solcher Einrichtungen betreibt.

Die weitläufige Ansteckung in Neuried sei am vorvergangenen Wochenende durch Zufall entdeckt worden, durch die flächendeckenden Tests und nicht, weil Bewohner erkrankt waren. Kein Einzelfall. „Wir haben“, sagt Heizereder, „schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die Erkrankung auch bei unseren Bewohnern asymptomatisch verläuft“.

Wir sind ein bisschen ratlos Alexandra Heizereder, Evangelische Heimstiftung

Woher der Erreger kam, ist unklar: „Wir sind ein bisschen ratlos“. Möglicherweise habe die Aufhebung des Ausgehverbots etwas damit zu tun. Es sei unklar, ob man den Weg des Erregers überhaupt nachvollziehen könne.

Mit steigenden Zahlen gerechnet

Laut Bressau sind die Pflegeheime einer der Gründe für die zuletzt wieder leicht angestiegenen Fallzahlen im Ortenaukreis – aber nicht der wichtigste. „Das sieht mehr nach einem Effekt der Öffnungsmaßnahmen aus“, so die Ärztin, die die Pandemie von Anfang an in ihrer Rolle als Chefin des Gesundheitsamts verfolgt und bekämpft hatte.

„Wir rechnen auch mit steigenden Zahlen, ehrlich gesagt“, so Bressau. Die Menschen wollten wieder ihre Familien und Freunde treffen: „Wir können nicht ewig im Krisenmodus weitermachen, wir müssen einen Weg finden, mit dem Virus zu leben“.

Die Dunkelziffer sinkt

Allerdings sei es gerade jetzt, wo die Infiziertenzahlen wieder sinken, wichtig, die Abstandsregeln einzuhalten und in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Seit die Gesundheitsämter – und in der Folge die niedergelassenen Ärzte – ihre Testmethode umgestellt haben, bekommt man nach und nach einen Eindruck davon, wie sehr sich der Erreger bislang verbreitet hat.

„Die Hausärzte testen jetzt jeden, der entsprechende Symptome hat“, sagt Bressau. Die flächendeckenden Untersuchungen in den Pflegeheimen sollen weiteren Aufschluss über die Situation gerade der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe bringen.

Herdenimmunität weit entfernt

Ein Effekt dieser neuen Strategie: Das Dunkelfeld wird aufgehellt. Ging Bressau vor einigen Wochen noch davon aus, dass auf jeden entdeckten Corona-Fall sechs bis zehn weitere kommen, die nie aktenkundig wurden, so korrigierte sie dies nun: „Ich glaube nicht, dass die Dunkelziffer im Augenblick besonders hoch ist“. Allerdings wurde zuletzt durch flächendeckende Tests auch deutlich, dass die sogenannte Herdenimmunität der Bevölkerung noch weit entfernt ist.

Laut ersten flächendeckenden Antikörperuntersuchungen hätten erst zwei bis drei Prozent der Menschen Kontakt mit dem Virus gehabt.

Hintergrund:

Es ist derzeit noch ein schwieriges Unterfangen, die Entwicklung der Corona-Pandemie in den Statistiken abzubilden. Dass es dennoch versucht wird, hat seinen Grund. Nur so kann man zum Beispiel herausfinden, ob die Pandemie tatsächlich zu mehr Todesfällen in der Bevölkerung führt.

Der dafür verwendete Begriff ist die sogenannte Übersterblichkeit: Sterben in einem bestimmten Zeitraum mehr Menschen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, so deutet dies darauf hin, dass die Pandemie eine Rolle gespielt hat. Doch die Sache ist komplex.

So hat zum Beispiel der Lockdown wegen Corona ganz ohne Zweifel dazu geführt, dass auch andere Krankheiten seltener übertragen werden. Ob er noch an anderer Stelle Auswirkungen auf die Zahl der Todesfälle hatte, steht dahin. Mithin sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.

Im Ortenaukreis hatte die Zahl der gestorbenen Menschen im März 2018 bei 500 gelegen, ein Jahr später bei 472 und im März 2020 bei 432. Ein klarer Rückgang und ein Hinweis auf die Folgen der in der Öffentlichkeit weithin unbeachteten Grippewelle 2017/18 mit schätzungsweise 20.000 Toten bundesweit.

Im April aber sehen die Zahlen ganz anders aus: 363 Tote in 2018, 354 im vergangenen Jahr und jetzt ein deutlicher Anstieg auf 447 Gestorbene im März 2020. Zur Erinnerung: Der Kreis zählt bislang 115 Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Erste Bewertung des Kreises: Beide Monate zusammengenommen habe sich nicht viel geändert. Doch derzeit fehlen dem Gesundheitsamt die personellen Kapazitäten, die Zahlen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Recht eindeutig ist dagegen eine andere Größe: die sogenannte Inzidenzzahl, die beschreibt, wie viele Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gezählt wurden. Hier liegt der Ortenaukreis mit 35 Fällen landesweit an zweiter Stelle – allerdings weit entfernt von der Wert, bei dem die Kreise lokale Beschränkungen verhängen müssten. Der Stadtkreis Pforzheim führt die landesweite Tabelle an.

Sehr wahrscheinlich schlagen sich im Ortenaukreis hier die zahlreichen Neuinfektionen in Neuried in der Statistik nieder. Außerdem ist der Ortenaukreis weiterhin der Kreis mit den meisten Corona-Todesopfern im gesamten Südwesten, gemessen in absoluten Zahlen: 115 Menschen starben bislang in Zusammenhang mit der Pandemie.

Derzeit allerdings scheint das Infektionsgeschehen trotz der Lockerungen wieder abzuflauen. So meldete der Kreis am Dienstag eine einzige Neuinfektion. Damit liegt die Zahl der bekannten Infizierten im Kreis weiter unter 100.