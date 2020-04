Palmweihe in Achern wird wegen Corona zum Digital-Event

Anzeige

Stell Dir vor, Jesus zieht in Jerusalem ein und niemand ist da, um ihn mit Palmen zu begrüßen. Es gibt wie in der Seelsorgeeinheit Achern auch keine Gottesdienste, zu denen Christen nach gutem Brauch Palmen mitbringen, sie segnen lassen und dann zu Hause aufstellen. Dieses, vom Coronavirus verursachte, Szeniarium will sich das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Achern nicht gefallen lassen.

Von unserem Mitarbeiter Roland Spether

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Achern um Pfarrer Joachim Giesler hat mit dem Technik-Team David Falk, Manuel Spang (Jugendkirche Fautenbach) und Sebastian Meyer (Meyer Eventtechnik) ein Format entwickelt, um Gottesdienste live zu übertragen und auf einem YouTube-Kanal zum Anschauen nach Bedarf hochzuladen.