Pandemie und Fake-News: Wie Rektoren und Lehrer in Achern mit der Situation umgehen

Falsche Nachrichten werden im Internet glaubhaft vermittelt. Und viele Familien geben sie weiter. Verunsicherung bei den Kindern über die Corona-Pandemie kann die Folge sein. Die Schulen müssen die zuletzt wochenlang zu Hause lernenden Kinder und Jugendlichen jetzt da abholen, wo sie stehen.

Von unserer Mitarbeiterin Michaela Gabriel

Abholen kann unterschiedlich verstanden werden: An der Gemeinschaftsschule wartet jedes Kind an einem Markierung vor der Schule und im Gänsemarsch geht die Gruppe dann zu ihrem Zimmer. An der Heimschule Lender haben die Kinder eine Postkarte mit Grüßen der Schulleitung bekommen und am ersten Tag sind Gesprächsimpulse gesetzt worden, die Schulsozialarbeiter und Schulseelsorger vorbereitet hatten.

Die Großen tun cool. Aber manche kommen mit Angst. Heinz Moll, Schulleiter

An der Antoniusschule Oberachern hat Schulleiterin Daniela Gauglitz-Wehle mit einem lustigen Video über die Hygienemaßnahmen informiert. In der Grundschule erlebe sie keine Diskussionen über das Virus. Doch es gebe völlig unterschiedliche Elternmeinungen. Viel über Corona diskutiert wird an der Gemeinschaftsschule Achern.

„Die Großen tun cool. Aber manche kommen mit Angst”, berichtet Schulleiter Heinz Moll. Kinder fragen ihn: „Ist alles wirklich so schlimm oder vielleicht doch nicht?“ Diese und andere Unsicherheiten aufzufangen, dafür sind auch die Fachleute in der Psychologische Beratungsstelle des Ortenaukreises mit Sitz in der Illenau da.

Eltern und Lehrer sollten mit Kindern über Corona sprechen

„Eltern und Lehrer sollten mit Kindern über das Erlebte in der Corona-Zeit sprechen. Dabei sollten sie nicht nur fragen, was Stress gemacht hat, sondern auch, was ganz gut war“, rät der Leiter der Beratungsstelle, Michael Karle. Sicherlich gingen jetzt manche mit Angst in die Schule. Deshalb: „Es ist die Stunde der Kommunikation.“ Eltern und Lehrer dürften ruhig zugeben, dass sie nicht alles wissen. Es gebe Kinder aber Sicherheit, wenn man ihnen erkläre, dass viele Menschen daran arbeiten, Lösungen zu finden.

Verunsicherung nicht vor Kindern besprechen

Wenn Eltern die Corona-Regeln in Frage stellen, verunsichere das die Kinder, erklärt Sozialpädagogin Stefanie Harlacher. Eltern sollten nicht ihre eigene Verunsicherung mit oder vor ihren Kindern besprechen. Ist ein Jugendlicher oft im Internet und sammelt dort fragwürdige Aussagen, dann müssten die Eltern mit ihm im Gespräch bleiben, rät Psychologin Thekla Witte-Uhl.

Haben Kinder genug Handwerkszeug, um mit den Untiefen des Internets umzugehen? Der kritische Umgang werde vermittelt, versichert Heinz Moll von der Gemeinschaftsschule. Gymnasiasten lernen ihn ab der fünften Klasse, erklärt Petra Dollhofer, Leiterin der Heimschule Lender. Die Bewertung von Quellen – auch aus dem Internet – sei in vielen Fächern Thema.

Augenmerk auf Fake-News

Doch Stefan Weih, Schulleiter am Gymnasium Achern glaubt, das sei vielleicht nicht genug. Fake-News beträfen auch die Schulen und es müsse ein größeres Augenmerk darauf gelegt werden. Man müsse sich bewusst machen, welche Informationsflut die Kinder einzuordnen hätten. Dass jemand sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln hält – vielleicht weil die Eltern sie für unnötig halten – können die Schulen nicht dulden. „Wir haben keine Wahl“, sagt Petra Dollhofer.

Ohne die Umsetzung der Vorgaben gebe es keinen Schulbetrieb: „Hier geht es um solidarisches Handeln für ein gemeinsames Ziel.“ Und das heiße: Infektionen vermeiden, damit die Schule offen bleiben kann. Keine Widerstände gegen die Hygieneregeln stellt der Schulleiter des Gymnasiums Achern, Stefan Weih, fest. Obwohl bis zum Sitzplatz Masken getragen werden, seien die Kinder erleichtert, dass sie wieder kommen dürften.