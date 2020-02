Petition kämpft für Erhalt des Oberkircher Krankenhauses

Anzeige

Der Widerstand gegen die geplante Schließung des Oberkircher Krankenhauses im Zuge der sogenannten Agenda 2030 ist ungebrochen. Seit Wochen treffen sich Bürger jeden Samstag in den Oberkircher Fußgängerzone, um gegen die Pläne des Kreises zu protestieren. Jetzt haben sie eine Online-Petition gestartet. Die Petition hat in einer Woche rund 1035 zustimmende Klicks erhalten – davon knapp 965 aus dem Ortenaukreis, folgt man den Angaben auf der Internetseite der Petition.

Das ist knapp ein Drittel der Stimmen, die laut dem Betreiber openpetition.de für ein Quorum erforderlich sind. Damit wäre allerdings nicht mehr erreicht, als dass die Initiatoren der Internetseite bei Landrat Frank Scherer eine Stellungnahme anfordern. Rechtliche Wirkung entfaltet die Petition dadurch nicht, wie auch das Klinikum auf Nachfrage betont.

Bürger kritisieren „zielsicheres Herunterwirtschaften“

Die Gruppe „Runder Tisch“ aus Oberkirch fordert die Aufhebung des Kreistagsbeschlusses vom Juli vorvergangenen Jahres, der im Zuge der Agenda 2030 die Schließung der Kliniken in Ettenheim, Oberkirch und Kehl sowie Neubauten in Achern und Offenburg vorsieht. Vor allem fürchte man, dass die Kreisverwaltung nun auch noch die vorzeitige Schließung von Oberkirch vor 2030 betreibe.

Die Bürger des Runden Tisches werfen dem Ortenau Klinikum vor, den Standort Oberkirch „zielsicher heruntergewirtschaftet“ zu haben. Oberkirch sei erste Zielscheibe von Kreis und Klinik, so Rainer Stier, einer der Mitinitiatoren des Runden Tischs und ehemaliger Kinderarzt in Oberkirch.

Grund- und Notfallversorgung sind überlastet

Die Finanzierung der Agenda sei allerdings in den letzten Monaten erkennbar aus dem Ruder gelaufen, heißt es weiter. Man wende sich nicht gegen eine leistungsfähige Großklinik in Offenburg. Ergänzend sei aber „eine stationäre Grundversorgung an den bisherigen Standorten sicherzustellen“, sagt Stier.

Dies gelte auch für die Notfallversorgung. Die Notfallambulanzen in Offenburg und Achern seien überlastet, weil die Öffnungszeiten in Oberkirch eingeschränkt seien.

Ortenauer starten öfter Online-Petitionen

Es ist nicht die erste Petition zu Themen aus dem Ortenaukreis im Internet. Zuvor hatten der Kampf für das Krankenhaus Achern 3.180 Unterschriften erhalten. 2.164 gab es für das Krankenhaus Kehl und 563 für den Versuch, den Neubau in Offenburg zu verhindern und stattdessen die bestehenden Standorte auszubauen.

Weniger Resonanz fand hingegen eine Petition aus einem ganz anderen Themenbereich: Gegen die Umbenennung der Euromaus aus dem Europapark sprachen sich einst lediglich 37 Bürgerinnen und Bürger aus.

Interessenten können sich auch bis auf Weiteres bei Informationsveranstaltungen samstags ab 10 Uhr beim Löwenbrunnen in der Oberkircher Hauptstraße über die Aktivitäten des „Runden Tischs“ informieren und dort auch über ihre eigenen Erfahrungen berichten. Hier ist die „Petition Agenda 2030 Ortenau“ zu finden.