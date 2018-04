Piazza wie im sonnigen Süden

Von Roland Spether

Kaiserwetter im zauberhaften Kirschendorf, Besucher in Scharen, Köstlichkeiten in allen Variationen: Der Rahmen für den Kirschblütenzauber hätte nicht besser sein können. Ganz Mösbach wurde zu einer Flaniermeile, und das „reizvolle Dorf zwischen Obst und Reben“ erlebte einen Festtag, wie es ihn in der bisherigen Erfolgsgeschichte dieses weithin einmaligen Festes noch nicht gab.

Leckerbissen waren heiß begehrt

„Bei mir waren schon um 10 Uhr Leute und fragten, wann es Mittagessen gibt“, so Heike Lemminger, deren „Lendchen Schwarzwälder Art mit Mösbacher Kirschfüllung“ wie die Leckerbissen der anderen Anbieter heiß begehrt waren. Während die Pfannen und Töpfe der elf Gastronomen und Hofläden unter Volldampf standen und die Gäste von Magdeburg bis Bad Krotzingen, von Ulm bis Karlsruhe wahrlich aus allen Himmelrichtungen in das erstmals autofreie Kirschendorf strömten, hatten die Ordner an den vier Ortseingängen alle Hände voll zu tun.

Feuerwehr muss Standort verlegen

Stand die Feuerwehr um 10 Uhr an der Zufahrt von Oberachern beim Friedhof, mussten die Floriansjünger ihr Fahrzeug aufgrund des Ansturms und nötiger Parkeinweisungen um 12.30 Uhr zur Brücke an der L 87 verlegen. An allen anderen Ortseingängen herrschte die gleiche Situation, obwohl viele Gäste bei dem herrlichen Wetter mit dem Fahrrad nach Mösbach radelten oder sich mit den Shuttle-Bus-Linien direkt auf die Festmeile chauffieren ließen.

Kirschendorf platzt aus allen Nähten

Was Ortsvorsteherin Gabi Bär ahnte und immer wieder betonte, traf ein. Das Kirschendorf platzte dank eines einmaligen Festes und des herrlichen Blütenmeers aus allen Nähten, und deshalb war ihre Entscheidung für ein autofreies Fest absolut richtig. Die Besucher durften den Ort beim Flanieren, Kirschblüten-Geschichten aus Japan (Minoru Hosokawa-san), alten Schleppern aus Obersasabch sowie Musik von Marion & Michael, dem Jugend-Akkordeon-Orchester Zusenhofen und den „Mäschbacher Griesebloser“ von einer ganz anderen, verkehrsberuhigten Seite erleben.

90 Besucher in einer Minute beim Kirschblütenzauber

Die lange Festmeile war eine Piazza wie im sonnigen Süden, und Einheimische wie Auswärtige freuten sich: „Ohne Autos ist es richtig entspannt“. Dies war auch nötig, denn bei einer privaten Zählung passierten in einer Minute 90 Menschen den Zählpunkt in der Önsbacher Straße. Rechnet man diese Zahl auf acht Stunden Festzeit hoch und relativiert sie, weil die gleichen Gäste mindestens zweimal den Zählpunkt passierten, dann liegt das Ergebnis bei über 21 000 Besuchern.

Willi Stächele vertritt Minister Peter Hauk

Bereits zum Auftakt mit Blasmusik des Musikvereins und einem Glas Mösbacher „Griesecco“ hatten sich einige Hundert Gäste zur Drei-Kirschen-Halle aufgemacht. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, musste am Abend zuvor aus familiären Gründen absagen. Ihn vertrat der frühere Landwirtschaftsmister Willi Stächele, der die Vorzüge von Mösbach und die Freuden und Sorgen der Landwirtschaft bestens kennt. „Man muss immer wieder für den ländlichen Raum kämpfen“. Diese Aussage war ganz im Sinne von Gabi Bär, die zuvor betonte, dass sich Landesregierung und Landtag für den ländlichen Raum und Dörfer wie Mösbach mit 16 Voll- und 130 Nebenerwerbslandwirten stark machen müssten. Konkret nannte sie „eine langfristige Strategie zur besseren Absicherung der Landwirte gegen wetterbedingte Risiken“, was sie Minister Hauk persönlich mit auf den Weg geben wollte.

Wir können zwar Äpfel importieren, aber keine blühenden Landschaften.

Mösbach stehe für viele Dörfer im Land, deren fleißige und ideenreiche Menschen mit viel Herzblut Landwirtschaft betreiben, eine hohe Qualität an Lebensmitteln erzeugen und sich für die Umwelt einsetzen. Ohne sie sei eine gut funktionierende Gemeinschaft oder solch ein Fest nicht möglich, wofür Gabi Bär allen dankte. „Wir können zwar Äpfel importieren, aber keine blühenden Landschaften“, so Rosa Karcher, Präsidentin des Landfrauenverbandes Südbaden.