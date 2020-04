Polizei klärt Rheinauer Vandalismus-Serie auf

Anzeige

Licht und Schatten in der Kriminalstatistik 2019 für das Polizeirevier Kehl: Die Gewaltkriminalität ist in der Grenzstadt vergangenes Jahr im Vergleich zu 2018 um zehn Prozent gesunken. Sorgen bereitet dem neuen Kehler Revierleiter Felix Neulinger die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber seinen Kollegen. In Rheinau konnte die Polizei eine Vandalismus-Serie aufklären.

Die Zahl der Angriffe auf Polizisten des Kehler Reviers stieg von 30 auf 42 Fälle. Daneben gab es 123 Beleidigungen gegenüber Beamten. Neulinger lobt die Staatsanwaltschaft Offenburg, die bei diesen Delikten konsequent ermittle und regelmäßig Anklage erhebe.

Sachbeschädigungen in Rheinau ermittelt

In Rheinau sanken die Straftaten 2019 von 479 auf 439 Fälle. Erfolg hatte die Polizei bei der Aufklärung der Vandalismus-Serie. Einzelne Gruppen von zum teil alkoholisierten und unter Drogen stehenden Jugendlichen konnten bei intensivierten Kontrollen für diese Taten ermittelt werden. Die Aufklärungsquote bei Sachbeschädigungen stieg somit von elf auf 23 Prozent. Eine Zunahme gab es bei den Ladendiebstählen von 18 auf 25 Fälle, betroffen sind dabei vor allem die Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet Freistett. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank von fünf auf drei.

Mehr Rauschgiftdelikte wegen intensiverer Grenzkontrollen

Die Rauschgiftkriminalität sprang in Kehl im vergangenen Jahr von 242 auf 381 Fälle. Hintergrund sind, so Neulinger, die verschärften Grenzkontrollen von Bundespolizei und Zoll. Vor allem bei Passagieren von Fernreisebussen entdeckten die Ordnungshüter Drogen wie Marihuana.

Die grenzüberschreitende Tram spiele in der Kriminalstatistik eine Rolle, da vor allem an den Wochenenden spätabends auf einen Schlag jeweils bis zu 150 Jugendliche aus Straßburg ankommen – teils alkoholisiert falle bei ihnen so die Hemmschwelle, um Straftaten zu verüben. In der Tram gebe es indes kaum Delikte. Die Polizei hat die Kontrollen im Umfeld der Haltestellen verschärft, ein privater Sicherheitsdienst wird an den Tramstationen eingesetzt.

Viele Täter ohne festen Wohnsitz in Kehl

„Kehl hat ein internationales Publikum, das aus dem Großraum Straßburg Discos, Kneipen und Shisha-Bars besucht“, sagt Neulinger im Gespräch mit bnn.de. „Viele Täter haben keinen festen Wohnsitz in Kehl, der Verkehr ist sehr überregional.“ Ein erheblicher Unterschied zur Polizeiarbeit in Lahr, wo Neulinger von 2014 bis Ende 2019 Revierleiter war.

Wegen Corona derzeit ruhige Einsatzlage

Angesichts der wegen der Corona-Pandemie verschärften Einreisebeschränkungen und des zum Erliegen gekommenen Nachtlebens sei die Lage in Kehl und Rheinau derzeit ruhig. Konkrete Auswirkungen können erst in der nächsten Statistik für 2020 genannt werden. Positiv: Bei den Ladendiebstählen verzeichnet die Kehler Polizei trotz der Grenzlage 2019 einen Rückgang von 770 auf 684 Delikte.

Kontrollen schrecken ab

Auch Raub nahm erheblich ab von 42 auf 14 polizeibekannte Fälle. Der Grund: Verstärkte Kontrollen von Personengruppen vor allem in der Innenstadt bis zum Grenzübergang und im Umfeld der Shisha-Bars hätten Täter abgeschreckt. Brennpunkt waren im Sommer 2019 die Bäder Kehl und Auenheim, als es dort zu Ausschreitungen von Straßburger Jugendbanden kam. Die Bilanz: 67 Einsätze und 21 Straftaten, darunter fünf Körperverletzungen sowie Drogen- und Waffenfunde.