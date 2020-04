Polizei sieht trotz steigender Fallzahlen Bühl als sicheres Pflaster an

Anzeige

Auch wenn sich die Zahl der Straftaten erhöht hat, sieht die Polizei Bühl und Umgebung als sicheres Pflaster an. Revierleiter Rolf Fritz stellte die Kriminalitätsstatistik für 2019 vor.

Die Zahl der im Bühler Revierbereich verübten Straftaten ist im vergangenen Jahr um fast 16 Prozent auf 2.680 Fälle gestiegen. Revierleiter Rolf Fritz warnt indes vor falschen Schlüssen aus dieser Statistik: „Es lebt sich in Bühl und Umgebung weiterhin sicher.“

Die Steigerung sei zum einen auf die Einbruchsserie in Kappelwindeck und zum anderen auf eine Vielzahl von Fahrraddiebstählen zurückzuführen; hinzu kämen Delikte wie ausländerrechtliche Verstöße bei der Einreise über den Baden-Airpark. Auch Vermögens- und Fälschungsdelikte hätten stark zugenommen, oft handle es sich hierbei um Internetkriminalität.

Auch interessant: Polizeieinsatz am Bahnhof in Bühl: Herrenloser Koffer entpuppt sich als harmlos

Weniger Körperverletzungen

Weniger häufig dagegen seien Körperverletzungen begangen worden, die Zahl der Gewaltdelikte sei unverändert geblieben. Fritz berichtete zudem von sieben Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte, zwei weniger als im Vorjahr.

Vergleich per „Häufigkeitszahl“

In Bühl wurden 1.604 Straftaten verzeichnet (2018: 1.344), in Bühlertal 151 (126), in Lichtenau 133 (116), in Ottersweier 152 (124), in Rheinmünster 455 (365) und im Rebland 185 (237). Die Aufklärungsquote liegt laut Fritz bei „sehr guten 60 Prozent“. Dass die Region insgesamt ein sicheres Pflaster ist, leitet Fritz auch aus der „Häufigkeitszahl“ ab.

Diese gibt hochgerechnet die Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner an und liegt in Bühl bei 5.550, in Bühlertal bei 1.863, in Lichtenau bei 2.673 und in Ottersweier bei 2.397. Das seien Zahlen weit unter den Städten in der Region: In Baden-Baden und Offenburg seien es über 10.000 und in Kehl fast 16.000.

Viel Arbeit durch Einbruchsserie

In seinem Fazit machte Fritz noch einmal deutlich, wie stark die Einbruchsserie in Kappelwindeck die Polizei beschäftigt habe: „Durch intensive Anstrengungen, mit Unterstützung der Kriminalpolizei, den benachbarten Polizeirevieren und der Bereitschaftspolizei ist es gelungen, mehrere Einbrecher festzunehmen.“ Trotzdem sei für eine große Anzahl der Einbrüche in Kappelwindeck kein Täter ermittelt worden. Allerdings sei anhand einer DNA-Spur ein Tatverdächtiger ermittelt worden, die Ermittlungen, ob er für weitere Taten verantwortlich ist, laufen noch.

Auch interessant: Bisons Bühl planen wegen Corona eine Low-Cost-Saison

Zahlreiche Fahrraddiebstähle

Kopfzerbrechen bereiten den Bühler Beamten die Fahrraddiebstahlsdelikte. Fritz berichtete von besonderen Einsatzkonzepten und einer eigenen Ermittlungsgruppe; zusammen mit der Bereitschaftspolizei seien viele Einsätze gefahren worden.

Nach wie vor sei das Polizeirevier damit beschäftigt, dieses Phänomen in den Griff zu bekommen. Es brauche aber die Unterstützung der Bevölkerung, etwa durch die ausreichende Sicherung der Fahrräder und das umgehende Melden verdächtiger Vorgänge.

Auch interessant: Wie eine Trauung in Bühl trotz Corona-Einschränkungen zum Event wurde

Sehr gute Arbeit der Sachbearbeiter

Sehr gute Arbeit bescheinigte Fritz den Sachbearbeitern der Ermittlungsdienste in den Bereichen, Jugendkriminalität, Rauschgiftkriminalität, Gewalt im sozialen Raum und Internetkriminalität. Zur umfangreichen Sachbearbeitung seien auch mehr als 200 Präventionsveranstaltungen gekommen.

Auch wenn die Fallzahlen hier leicht angestiegen sei, habe die gute Präventionsarbeit an Schulen, bei Unternehmen, mit Senioren und Vereinen geholfen, diese Kriminalitätsformen einzudämmen.

Aufklärungsarbeit notwendig

Gerade bei der Internetkriminalität sei weiterhin viel Aufklärungsarbeit nötig, denn viele dieser Straftaten seien immer noch zum großen Teil auf die fehlende oder mangelhafte Medienkompetenz der Geschädigten zurückzuführen. Zu oft siege auch die „Schnäppchenmentalität“ über den gesunden Menschenverstand, sagte der Revierleiter.

Mehr zum Thema: Rolf Fritz leitet jetzt das Bühler Polizeirevier